1.4 milyar dolarlık dolandırıcılık mektupla ortaya çıktı: Hayali ihracatla vurgun

Yayınlanma: 17.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.01.2024 - 04:00

İzmir’in Çeşme ilçesinde suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında yüksek miktarda dövizin “sahte belgelerle ülkeye girmiş gibi gösterilerek sisteme dahil edildiğine” yönelik değerlendirme sonucu düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında gümrük memurlarının da bulunduğu altı kişi tutuklandı.

Şüphelilerin evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda bir sahte MİT kimliği, dört adet farklı seri numaraları bulunan 1 ABD doları, çok sayıda ziynet eşyası ve dijital materyallerin ele geçirildiği bildirildi.

Konuyla ilgili İzmir Valiliği’nin yaptığı açıklamada, “1 milyar 142 milyon 510 bin dolar, 18 milyon Avro ve 6 milyon 950 bin Danimarka Kronu’nun usulsüz yollardan sahte belgelerle ülkeye giriş yapılmış gibi gösterilerek sisteme dahil edildiği değerlendirilmiştir” denildi.