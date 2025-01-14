14 Ocak BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 14.01.2025 - 09:49

Güncelleme: 14.01.2025 - 09:49

BOLU ilinde 14 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU DÖRTDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DÖRTDİVAN ilçesinde 14 Ocak Salı 09:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KADILAR mahallelerinde AKÇA ÇIKMAZ SK., ARA, ARA SK., CAMİİ SK., CENGİZ TOPEL CD., ÇELİK ÇIKMAZI SK., DÜGER/1, DÜĞER CD., FIRIN SK., KADIOĞLU CD., KARAPINAR SK., KAYNARCA SK., PINAR SK., VEYSEL TİRYAKİ CD., YELLİCE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÖRTDİVAN ilçesinde 14 Ocak Salı 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖBÜLER, GÖBÜLER MERKEZ, SOFTALAR mahallelerinde GÖBÜLER KÖYÜ, GÖBÜLER KÖYÜ YOLU, GÖBÜLER MERKEZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 14 Ocak Salı 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SOFTALAR mahallelerinde PİOĞLU SOFTALAR, SOFTALAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Ocak Salı 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAGÖZLER, ASAGI, AŞAĞI, AVDAN, BAYRAMLAR, CAMILIBÖLÜK, CAMİLİBÖLÜK, ÇATAK, ÇUKUR, ESELER, GEDİKLER, GÖL, KARAMANYAKA, KÖSELER, MERKEZ, MUSTAFA, PİROĞLU, TATARLAR, YUKARI mahallelerinde ALAGÖZLER MAHALLE YOLU, AVDAN KÖY YOLU, AVDAN KÖYÜ YOLU, BAYRAMLAR MAHALLE YOLU, BOLU BILECIK YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, CAMILIBÖLÜK MAHALLE YOLU, CAMİLİBÖLÜK, ÇATAK MAHALLE YOLU, ÇEPNI ASAGI MAHALLE YOLU, ÇEPNİ KÖYÜ, ÇEPNİ KÖYÜ AŞAĞI MAH, ÇEPNİ KÖYÜ GÖL MAH, ÇEPNİ KÖYÜ YOLU, ESELER MAHALLE YOLU, GÖL MAHALLE YOLU, GÖVEM KÖY YOLU, GÖVEM KÖYÜ YOLU, GÖVEM KÖYÜ_HANYERİ, KÖSELER MAHALLE YOLU, MUSTAFA VEHBI KOÇ MAHALLE YOLU, PELİTÇİK, PELİTÖZÜ KÖYÜ GEDİKLER MAH, PIROGLU KÖY YOLU, PİROĞLU KÖYÜ YOLU, PİROĞLUKÖYÜ SOFTALAR MAH, TATARLAR MAHALLE YOLU, YENISEFA ASAGI MAHALLE YOLU, YENISEFA KÖY YOLU, YENISEFA YUKARI MAHALLE YOLU, YENİ SEFA YUKARI MAH, YENİSEFA ESELER MEVKİ, YENİSEFA KÖYÜ, YENİSEFA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Ocak Salı 10:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEŞKAVAKLAR, BORAZANLAR, KILIÇARSLAN mahallelerinde 128, 128 SK., 148, 149, 149 SK., D-100 KARAYOLU CD., MEHMET AKIF ERSOY, SAFİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Ocak Salı 00000-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN mahallelerinde 122 SK., 124, 127, 127 SK., 136, 151, 153 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Ocak Salı 00000-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN mahallelerinde 144, 144 sk, 152, 152 SK., 153. SK., 154, 155, RAUF DENKTAŞ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN mahallelerinde 130 SK., 145 SK., 148 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Ocak Salı 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIVRIL, ÇİVRİL, ELMALIK, KÜRKÇÜLER, MERKEZ mahallelerinde 1302 SK., 1305 SK., 1306 SK., 1307, 1307 SK., 1308 SK., 1309, 1309 SK., 1310 SK., ANADOLU OTOYOLU, BOLU BATI GİRİŞİ-K22, D 100 KARAYOLU, ELMALIK MAHALLE YOLU, HIGHWAY AVM YANI, KÖY SOKAĞI, KÜRKÇÜLER CD., YUKARI ÇİVRİL 2. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Ocak Salı 10:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMALIK, ELMALIK MÜCAVİR, GÖLKÖY, HAMIDIYE, HAMİDİYE, KARAKÖY, KÜRKÇÜLER, MERKEZ, MERKEZ MÜCAVIR, MERKEZ MÜCAVİR, YEŞİLKÖY, YUMRUKAYA mahallelerinde AİBÜ, AİBÜ İÇİ YOLU, BOLU DAĞI TÜNELİ, ÇAYIR, ÇUKUR, ELMALIK KÖY YOLU, GÖLKÖY, GÖLKÖY KÖYÜ YOLU, GÖLKÖY SK., GÖLKÖY-3., HAMIDIYE, HAMIDIYE-1., HAMİDİYE, HAMİDİYE CD., HAMİDİYE-1. SK., KARAKÖY-3., KARSI, KIRAZALTI, KÜRKÇÜLER, Mücavir Yumrukaya Köyü Kirazal, ORTA SK., PARK İÇİ YOLU, SOGUK ÇESME MEVKII, SOĞUK ÇEŞME MEVKİİ KÜME EVLER, SOSE, YENİ-YUMRUKAYA SK., YEŞİLKÖY KÖYÜ İÇ YOLU, YUMRUKAYA KÖYÜ YOLU, YUMRUKAYA-2. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Ocak Salı 09:15-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖLKÖY mahallelerinde GÖLKÖY-AŞAĞI-HAMİDİYE-YUMRUKAY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 14 Ocak Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETBEYLER, N KENDISI mahallelerinde AHMETBEYLER KÖY YOLU, AHMETBEYLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 14 Ocak Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANLAR, N KENDISI mahallelerinde HASANLAR KÖY YOLU, HASANLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 14 Ocak Salı 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAARDIÇ, KARAARDIÇ MERKEZ mahallelerinde BİLECİK SAKARYA NALLIHAN YOLU, KARAARDIÇ MERKEZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 14 Ocak Salı 12:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HARMANSEKI, SUAYIPLER, ŞUAYİPLER mahallelerinde GÖLCÜK HARMANSEKİ MAH, HARMANSEKI MAHALLE YOLU, SUAYIPLER MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 14 Ocak Salı 10:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAVUTLAR, SAMUTLAR, YENI, YENİ mahallelerinde DAVUTLAR MAHALLE YOLU, GÜVEYTEPE KÖYÜ, GÜVEYTEPE KÖYÜ YOLU, YENI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 14 Ocak Salı 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, ASAGI(OVA), YUKARI mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ASAGI OVA MAHALLE YOLU, ÇEVRELI ASAGI MAHALLE YOLU, ÇEVRELİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 14 Ocak Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖLCÜK, MERKEZ mahallelerinde ABANT YOLU, GÖLCÜK MERKEZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 14 Ocak Salı 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde CUMHURIYET 3, TAŞKESTİ 2. ETAP TOKİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 14 Ocak Salı 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAPINAR, TÜRKBEYLI, TÜRKBEYLİ mahallelerinde AKSU SK., AYDOGAN, DEMIREL, DEMİREL SK., HÜKÜMET SK., PAZARKÖY, PAZARKÖY CD., SHT.LEVENT SAHIN, ŞHT.LEVENT ŞAHİN SK., YAŞAR KARBANCIOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 14 Ocak Salı 09:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, BÜRNÜK, ÇIRDAK, DAYIOĞLU, DOGANLAR, GÖKMENOGLU, H.ÇELEBILER, H.ÇELEBİLER, HOCALAR, MERKEZ, MESUTLAR, ORTA-SÜLEYMAN KADILAR, YAKA, YUKARI mahallelerinde ASAGI MAHALLE YOLU, BARBAROS, BÜRNÜK KÖY YOLU, BÜRNÜK KÖYÜ YOLU, ÇIRDAK HOCALAR, ÇIRDAK KÖY YOLU, ÇIRDAK KÖYÜ, ÇIRDAK KÖYÜ YOLU, DOGANLAR MAHALLE YOLU, DÜZKÖY HÜSEYİN ÇELEBİLER, GÖKMENOGLU MAHALLE YOLU, H.ÇELEBILER MAHALLE YOLU, HOCALAR MAHALLE YOLU, KARAISHAK KÖY YOLU, KARAİSHAK KÖYÜ YOLU, KAVACIK KÖYÜ YOLU, KÖY İÇİ YOLU, MESUTLAR MAHALLE YOLU, SÜLEYMAN KADILAR MAHALLE YOLU, YAKA MAHALLE YOLU, YUKARI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 14 Ocak Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde DEMIRLER KÖY YOLU, DEMİRLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.