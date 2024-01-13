14 Ocak DÜZCE GÖLYAKA elektrik kesintisi: GÖLYAKA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
DÜZCE GÖLYAKA ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. GÖLYAKA'de 14 Ocak Pazar günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte GÖLYAKA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
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DÜZCE GÖLYAKA ilçesinde 14 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında GÖLYAKA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte GÖLYAKA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
GÖLYAKA ilçesinde 14 Ocak Pazar 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde HAMAMÜSTÜ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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