14 Ocak DÜZCE GÜMÜŞOVA elektrik kesintisi: GÜMÜŞOVA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
DÜZCE GÜMÜŞOVA ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. GÜMÜŞOVA'de 14 Ocak Pazar günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte GÜMÜŞOVA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
DÜZCE GÜMÜŞOVA ilçesinde 14 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında GÜMÜŞOVA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte GÜMÜŞOVA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
GÜMÜŞOVA ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAZARCIK mahallelerinde PAZARCIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÜMÜŞOVA ilçesinde 14 Ocak Pazar 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde PAZARCIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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