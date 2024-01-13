14 Ocak İSTANBUL EYÜPSULTAN elektrik kesintisi: EYÜPSULTAN ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.01.2024 - 21:52

Güncelleme: 13.01.2024 - 22:10

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilçesinde 14 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında EYÜPSULTAN ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte EYÜPSULTAN mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah EYÜP SULTAN, FIÇICILAR, OTAKÇILAR sk / NİŞANCI mah EYÜP SULTAN, OTAKÇILAR, SAMANCILAR sk / TOPÇULAR mah ARMAĞAN, EYÜP SULTAN sk bölgelerinde 14/01/2024 00:01:00 - 14/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -DEFTERDAR mah sk bölgelerinde 14/01/2024 00:01:00 - 14/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah EYÜP SULTAN, FIÇICILAR, OTAKÇILAR sk / NİŞANCI mah EYÜP SULTAN, OTAKÇILAR, SAMANCILAR sk / TOPÇULAR mah ARMAĞAN, EYÜP SULTAN sk bölgelerinde 14/01/2024 00:01:00 - 14/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.