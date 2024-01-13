14 Ocak İSTANBUL ŞİŞLİ elektrik kesintisi: ŞİŞLİ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.01.2024 - 21:52

Güncelleme: 13.01.2024 - 22:08

İSTANBUL ŞİŞLİ ilçesinde 14 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ŞİŞLİ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ŞİŞLİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ERGENEKON mah FRANSIZ HASTANESİ sk bölgelerinde 14/01/2024 12:00:00 - 14/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.