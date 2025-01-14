14 Ocak İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 14.01.2025 - 09:49

Güncelleme: 14.01.2025 - 09:49

İZMİR ilinde 14 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-14 2025-01-14 09:00:00.094-2025-01-14 16:00:00.435 saatleri arasında Gökyaka; Gökyaka Yolu Kümeevler, Gökyaka Yolu Kümeevler, , Gökyaka Köy İçi Yolu, Gökyaka Köyü İç Yolu, Gökyaka Yolu, Gökyaka Yolu Küme Evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-14 2025-01-14 09:00:00.094-2025-01-14 16:00:00.435 saatleri arasında Vişneli; , İsimsiz21, İsimsiz25, İsimsiz31, 4004. Sk., İsimsiz28, İsimsiz37 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-14 2025-01-14 09:00:00.094-2025-01-14 16:00:00.435 saatleri arasında Yeşilköy; Yeşilköy Yolu Küme Evleri, Yeşilköy Yolu, Yeşilköy Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-14 2025-01-14 09:00:00.094-2025-01-14 16:00:00.435 saatleri arasında Cumalı; Gökyaka Yolu Küme Evleri, , Cumalı Köyü İç Yolu, Yeşilköy Yolu, Yeşilköy Yolu Küme Evleri, İsimsiz14, Cumalı Köyü, Cumalı Yolu, İsimsiz17, İsimsiz18, cumalı yolu kümeevler, CUMALI YOLU KÜMEEVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-14 2025-01-14 09:00:00.094-2025-01-14 16:00:00.435 saatleri arasında Dereköy; 4004. Sk., Dereköy Köyü İç Yolu, Dereköy Yolu, Gökyaka, İsimsiz10, İsimsiz53, İsimsiz85, İsimsiz87, 4004, , DEREKÖY YOLU KÜME EVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-14 2025-01-14 10:00:00.942-2025-01-14 11:00:00.512 saatleri arasında Çiniliköy; Savanda Kurudere Yolu, , Kemalpaşa Dağkızılca Yolu, Nilkent Sitesi, Torbalı, Torbalı Cd., çiniliköy yolu kümeevleri, Çiniliköy Yolu, 4101, İsimsiz11, ÇİNİLİKÖY YOLU KÜMEEVLER , ÇİNİLİKÖY YOLU KÜMEEVLER, Çiniliköy Köy Yolu Küme Evleri, ÇİNİLİKÖY YOLU KÜMEEVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-14 2025-01-14 10:00:00.942-2025-01-14 11:00:00.512 saatleri arasında Yukarıkızılca Merkez; süvari, 2037, İsimsiz2, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz13, İsimsiz26, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz46, KIRAVLUSU KÜMEEVLER, Kıravlusu Kümeevler, Nif Çayı Kümesi, Çayır arası kümeevler, YEŞİL ÇAMLIK 1 Sokak, Acem Sk., Aşağıkızılca Taştepe, Baki Dayı, Baki Dayı Sk., Barbaros Sk., Başkomutan Atatürk, Bülent Ecevit Cd., Bütüner Sk., Cayırarası Kümesi, Cumhuriyet, , Arıcılar, Arıcılar Sk., Atatürk, Avcı Sk., Hafız Ahmet Sk., Karabağlar, Kasaplar, Konut Sk., Kurtlar Sk., Mula Sk., Cumhuriyet Cd., Emin Efe, Emin Efe Sk., Emine Hatun Sk., Eski Su Deposu Sk., Gemici Sk., Güneyyaka, Hacı Halil, Hacı Halil Sk., Hacı Osman, Hacı Osman Sk., Hacı İsmail, Kapandere, Kasaplar Sk., Kemalpaşa Yolu, Kemalpaşa Yolu Cd., Kulelioğlu Sk., Kültür Cd., Küçük Park Sk., Kıravlusu Mevki, Manavlar Sk., Maraş, Maşatlık, Maşatlık Cd., Mecit, Mecit Sk., Meriç, Nacibey, Nacibey Sk., Nifçayı Kümesi, Osmanoğlu, Osmanoğlu Sk., Pekşen Sk., Sakallar, Sağlıklı Yaşam Sitesi İçi Yolu, Süvari Yolu, Taştepe, Tophane Sk., Topçular, Topçular Sk., Tufan, Tufan Sk., Türkoğlu Sk., Ulu Önder Atatürk Cd., Uğur Mumcu Sk., Yaren, Yağhane, Yağhane Sk., Yel Değirmeni, Yengi, Yeni Mahalle Sk., Yeni Çamlık Küme Evleri Sk., Yenilik, Yenilik Cd., Yeşil Çamlık Sitesi, Yukarıkızılca Belediye Cd., Yukarıkızılca Kemalpaşa Cd., Yukarıkızılca İzmir Cd., Yıl İlköğretim Okulu, Çamköy, Çamlı Vadi Sitesi İçi Yolu, Özgüç, Şehit Pilot Hüseyin Alçacık Sk., Kıravlusu Kümeevler, MİRA, ECE, SEDA, LİMA, ÖDÜL, BERKAY, GONCALAR, Süvari Kümeevler, 2251, LAVANTA, ŞEHİT ALİ ACAR, 2253, Çayır Arası, YENGİ SOKAK, KIRAVLUSU KÜME EVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-14 2025-01-14 10:00:00.942-2025-01-14 11:00:00.512 saatleri arasında Aşağıkızılca; , AŞAĞIKIZILCA OVA EVLERİ YOLU, Aşağıkızılca Taştepe, AŞAĞIKIZILCA OVA EVLERİ, AŞAĞIKIZILCA OVAEVLERİ KÜMEEVLERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-14 2025-01-14 10:00:00.942-2025-01-14 11:00:00.512 saatleri arasında Ören 75. Yıl Cumhuriyet; , 1. Seyran Sk., 2. Seyran Sk., 3.Seyran. Sk., Akçeşme, Akçeşme Sk., Arıkaltı Cd., Ataca Çk., Ayanoğlu, Bahçeciler Sk., Balcı Sk., Barbaros Hayrettin, Barbaros Hayrettin Sk., Beyazıt, Beyazıt Sk., Beyler, Beyler Sk., Cami Çk., Demir, Dikili Taş Sk., ERCAN, Erdal İnönü, Fatih, Fatih Cd., Ferah Çk., Gacara Hasan, Gelincik, Gümüş, Hacı Davut, Hacı Davut Sk., Hulisi Oğuz, Irmak Sk., Japon, Kanuni, Karagöz Sk., Kooperatif Sk., Kuş, Kuş Sk., Kuşçu, Kuşçu Sk., Kırk Ağaç Sk., Kırman Sk., Limoncuk Sk., Macar, Mert, Mevlana Sk., Minare, Minare Sk., Mor Menekşe Sk., MOTORCU HULUSİ, Mustafa Kemal, Mücahit, Mücahit Sk., Müderris, Nergis Sk., Ova Sk., Pazar Sk., Safir, Sakarya, Sakarya Cd., Sarı Akasya, Savranoğlu, Savranoğlu Sk., Seke Sk., Seyran Sk., Sezer Sk., Spor, STADYUM, Su Değirmeni, Su Değirmeni Sk., Taflan, Topel Cd., Tuna Cd., Turgutlu Cd., Türk, Yaka Sk., Yakaküme, Yayla Sk., Yazar Namık Kemal Sk., Yağcı Sk., Yener Sk., Yonca, Yusuf Ziya Gökalp Sk., Zeybek, Zeybek Çk., ZÜBEYDE HANIM, Çakıcı, Çakıcı Çk., Çınar, Çıra, Ören Belediye Sk., Ören Cumhuriyet, Ören Sk., Ören Turgutlu, Ören İlköğretim Okulu Sk., Ören İzmir, Ören İzmir Cd., Örnek Sk., İncirlipınar, Şadibey Cd., Şahinoğlu, Şahinoğlu Sk., Şair, Şakir Türk, Şehit Yüzbaşı Hakan Bizrenli, Şen Çk., Şerbetçi Sk., Şimşek, İsimsiz22, ÇİĞDEM, YAKA KÜMEEVLER, erdal inönü, Çiçek Sepeti, Namazgah Sk., GÜR, ZEYTİN, ören izmir caddesi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-14 2025-01-14 10:00:00.942-2025-01-14 11:00:00.512 saatleri arasında Ören Egemen; , 1. Bahçeler Sk., 2. Bahçeler Sk., Bahçeler, Dede, Dere, Eski Okul, Eski Okul Sk., Gazeteci Uğur Mumcu, Gazi Mustafa Kemal, Hulisi Oğuz, Kocabıyık, Kooperatif Sk., Lilyum, Merkez, Mustafa Kemal, Nuri Bayrak Çk., Ova Sınır, Papatya, Turgutlu2, Ulus, Yağcılar, Yücel, Çamlık, Çağlayan, Çiçek Sepeti, ÖREN TURGUTLU, MEVLANA, İncirlipınar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-14 2025-01-14 10:00:00.942-2025-01-14 11:00:00.512 saatleri arasında Armutlu Hürriyet; , Namazgah Sk., İnlik Çarşıklı, İnlik Çarşıklı Küme Evi, İnlik Çarşıklı Kümeevleri, İNLİK ÇARŞIKLI KÜMEEVLER, 2601, İnlik Çarşıklı Kümeevler, YÖRÜK YOLU, İnlik Çarşıklı Küme Evler, İNLİK ÇARŞIKLI KÜMEEVLER, İNLİK ÇARŞIKLI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-14 2025-01-14 10:00:00.942-2025-01-14 11:00:00.512 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy; , Kemalpaşa Cd., Mehmet Akif, Çayırlar Küme Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-14 2025-01-14 10:00:00.942-2025-01-14 11:00:00.512 saatleri arasında Örnekköy; , 1099. Sk., 1101. Sk., 1103. Sk., 1109. Sk., 1111. Sk., 1113. Sk., ÖRNEKKÖY KÜMEEVLER, 1000. Sk., 1001. Sk., 1003. Sk., 1006. Sk., 1008. Sk., 1009. Sk., 1010. Sk., 1011. Sk., 1013. Sk., 1015. Sk., 1016. Sk., 1017. Sk., 1021. Sk., 1023. Sk., 1025. Sk., 1026. Sk., 1026/3. Sk., 1027. Sk., 1029. Sk., 1030. Sk., 1031. Sk., 1032. Sk., 1033. Sk., 1034. Sk., 1035. Sk., 1036. Sk., 1038. Sk., 1040. Sk., 1042. Sk., 1047. Sk., 1048. Sk., 1050. Sk., 1052. Sk., 1054. Sk., 1056. Sk., 1057. Sk., 1057/1. Sk., 1058. Sk., 1059. Sk., 1063. Sk., 1065. Sk., 1066. Sk., 1069. Sk., 1070. Sk., 1071. Sk., 1072. Sk., 1073. Sk., 1077. Sk., 1079. Sk., 1080. Sk., 1080/1. Sk., 1080/3. Sk., 1081. Sk., 1089. Sk., 1091. Sk., 1095. Sk., 1097. Sk., 1105. Sk., 1107. Sk., 1115. Sk., 1117. Sk., 1119. Sk., Baykal, Baykal 1 Sk., Baykal Cd., Değirmen Cd., Kemalpaşa, Kemalpaşa Cd., Kıravlusu Kümeevleri, Kıravlusu Mevki, Nifçayı Kümesi, Okan Cd., Okul, Okul Cd., Örnekköy Kümesi, 1067, Örnekköy kümeevler, 1044, 1057/2, örnekköy kümeevler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-14 2025-01-14 10:00:00.942-2025-01-14 11:00:00.512 saatleri arasında Soğukpınar; , Özdeşkent Sitesi İçi Yolu, İsimsiz10, Kemalpaşa, Kemalpaşa Cd., Soğukpınar, Torbalı Cd., Çelebiyaka Kümeevleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-14 2025-01-14 10:00:00.942-2025-01-14 11:00:00.512 saatleri arasında Nazarköy; , savanda yolu kümeevler, yeşillik yolu kümeevler, 4051, Kemalpaşa Dağkızılca Yolu, Savanda Kurudere Yolu, Yeşillik Yolu, Yeşillik Yolu Kümeevler, YEŞİLLİK YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-14 2025-01-14 10:00:00.942-2025-01-14 11:00:00.512 saatleri arasında Yiğitler; Yiğitler Yolu Kümeevleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-14 2025-01-14 09:00:00.22-2025-01-14 17:00:00.051 saatleri arasında Boynuyoğun; İsimsiz24, , koreli sokak, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz25, İsimsiz29, Üç kavaklar-Boynuyoğun köyü iç yol, Eyrek, Boynuyoğun Köyü İç Yolu, Boynuyoğun Köy içi yol, pınarlar kume evleri, EĞREK SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-14 2025-01-14 09:00:00.22-2025-01-14 17:00:00.051 saatleri arasında Cambazlı; İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, Büyükkömürcü Köyü İç Yolu, Cambazlı Köyü, patıka yol, halil bahçeli , halılbahcelı, PATIKA YOL, , bozuk bahce sk., İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-14 2025-01-14 09:00:00.22-2025-01-14 17:00:00.051 saatleri arasında Dere; YELLİKTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-14 2025-01-14 09:00:00.22-2025-01-14 17:00:00.051 saatleri arasında Duatepe; YELLİKTEPE, İNCİRLİOVA YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-14 2025-01-14 09:00:00.22-2025-01-14 17:00:00.051 saatleri arasında İhsaniye; , GÖKÇEN YOLU BENLİTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-14 2025-01-14 09:00:00.22-2025-01-14 17:00:00.051 saatleri arasında Karaca Ali; , kızcesmesı kume evler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-14 2025-01-14 09:00:00.22-2025-01-14 17:00:00.051 saatleri arasında Büyükkemerdere; İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz2, YELLİKTEPE, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-14 2025-01-14 09:00:00.468-2025-01-14 15:00:00.503 saatleri arasında Okçular; Okçular, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, Okçular Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-14 2025-01-14 09:00:00.468-2025-01-14 15:00:00.503 saatleri arasında Aşağıcuma; , Aşağıcuma Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-14 2025-01-14 09:00:00.584-2025-01-14 13:00:00.141 saatleri arasında Çukuraltı; 2216/1. Sk., 2216. Sk., 2214. Sk., 2213. Sk., 2212. Sk., 2210. Sk., 2207. Sk., 2206. Sk., 2205. Sk., 2204. Sk., 2202. Sk., 2200. Sk., 2197/1. Sk., 2188. Sk., 2234, 2186. Sk., 2185. Sk., 2184. Sk., 2183. Sk., 2182. Sk., 2180. Sk., 2179. Sk., 2178. Sk., 2177. Sk., 2176. Sk., 2175. Sk., 2173. Sk., 2170. Sk., 2169. Sk., 2168. Sk., 2167. Sk., 2166. Sk., 2165. Sk., 2164. Sk., 2163. Sk., 2162. Sk., 2161. Sk., 2160. Sk., 2159. Sk., 2158. Sk., 2157. Sk., 2155. Sk., 2154. Sk., 2152. Sk., 2150. Sk., 2146. Sk., 2144. Sk., 2142. Sk., 2140. Sk., 2138. Sk., 2134. Sk., 2133. Sk., 2132. Sk., 2131/1. Sk., 2131. Sk., 2130. Sk., 2129. Sk., 2127. Sk., 2126. Sk., 2125. Sk., 2123. Sk., 2121. Sk., 2119. Sk., 2117. Sk., 2116. Sk., 2115. Sk., 2114. Sk., 2113. Sk., 2112. Sk., 2111. Sk., 2110. Sk., 2109. Sk., 2108. Sk., 2107. Sk., 2106. Sk., 2105/1. Sk., 2102. Sk., 2101. Sk., 2100. Sk., 2099. Sk., 2098. Sk., 2097. Sk., 2096. Sk., 2095. Sk., 2094. Sk., 2093. Sk., 2092. Sk., 2091. Sk., 2090. Sk., 2089. Sk., 2087. Sk., 2086. Sk., 2085. Sk., 2084. Sk., 2082. Sk., 2080. Sk., 2079. Sk., 2078. Sk., 2076. Sk., 2075. Sk., 2074. Sk., 2073. Sk., 2072. Sk., 2071. Sk., 2070. Sk., 2069. Sk., 2068. Sk., 2067. Sk., 2066. Sk., 2065. Sk., 2063. Sk., 2061. Sk., 2060. Sk., 2058. Sk., 2056. Sk., 2055. Sk., 2054. Sk., 2053. Sk., 2052. Sk., 2051. Sk., 2050. Sk., 2049. Sk., 2048. Sk., 2047. Sk., 2046. Sk., 2045. Sk., 2044. Sk., 2043. Sk., 2042. Sk., 2041. Sk., 2039. Sk., 2037. Sk., 2035. Sk., 2034. Sk., 2033/1. Sk., 2033. Sk., 2025. Sk., 1306, Çıkmaz Sk., Çukuraltı Sevgi Yolu Sk., Site İçi Yol, Site İci Yol, Sevgi Yolu Sk., Mecidgökyokuşlu Cd., Efetur Cd., MUSTAFA KEMAL PAŞA, Arif Sinan Cd., 2111/1, 2187, 2268, 2203, İsimsiz164, İsimsiz82, İsimsiz79, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz36, İsimsiz26, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, , 2280. Sk., 2272. Sk., 2270. Sk., 2266. Sk., 2236. Sk., 2234. Sk., 2232. Sk., 2230. Sk., 2228. Sk., 2226. Sk., 2224. Sk., 2222. Sk., 2220. Sk., 2218. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-14 2025-01-14 09:00:00.584-2025-01-14 13:00:00.141 saatleri arasında Orta; 1195, 1132, Yol, Orta Mahalle Sevgi Yolu Sk., Koyyolu, Koy Yolu, TÜRKAN SAYLAN, KAMİL ESER, FİLİZ, MUSTAFA KEMAL PAŞA, 8103. Sk., 8101. Sk., 8040. Sk., 8038. Sk., 8036. Sk., 8034, 8028. Sk., 8026. Sk., 8024. Sk., 8018. Sk., 8017. Sk., 8016. Sk., 8015. Sk., 8013. Sk., 8012. Sk., 8011. Sk., 8008. Sk., 8007. Sk., 8005. Sk., 8004. Sk., 8003. Sk., 29 EKİM, 1306, 1302. Sk., 1121 sk, 1284. Sk., 1282. Sk., 1274 Sk., 1272. Sk., 1264. Sk., 1238. Sk., 1236. Sk., 1234. Sk., 1232. Sk., 1230. Sk., 1228. Sk., 1226. Sk., 1224. Sk., 1222. Sk., 1220. Sk., 1218. Sk., 1212. Sk., 1210. Sk., 1208. Sk., 1204. Sk., 1202/1. Sk., 1202. Sk., 1198. Sk., 1196, 1193. Sk., 1191. Sk., 1189. Sk., 1186. Sk., 1182. Sk., 1180. Sk., 1178. Sk., 1176. Sk., 1172. Sk., 1171. Sk., 1170. Sk., 1169. Sk., 1168. Sk., 1167. Sk., 1166. Sk., 1165. Sk., 1164. Sk., 1162. Sk., 1161, 1160. Sk., 1157. Sk., 1153. Sk., 1152. Sk., 1151. Sk., 1150/1. Sk., 1150. Sk., 1149. Sk., 1148. Sk., 1142. Sk., 1140. Sk., 1139. Sk., 1136. Sk., 1134. Sk., 1133. Sk., 1131, 1130, 1129, 1121. Sk., 1117. Sk., 1113. Sk., 1087. Sk., 1085. Sk., 1083. Sk., 1081. Sk., 1077. Sk., 1044. Sk., 1042. Sk., 1036/1. Sk., 1032, 1030. Sk., 1022. Sk., 1020. Sk., 1014. Sk., 1010. Sk., 1009. Sk., 1006/1. Sk., 1006. Sk., 1260 SK, 1306 SK, 1292, 1216, 1276, İsimsiz25, İsimsiz11, İsimsiz5, 1272, İsimsiz9, İsimsiz7, , 1260, 1300, 1196/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-14 2025-01-14 09:00:00.584-2025-01-14 13:00:00.141 saatleri arasında Gümüldür İnönü; 1260, Koyyolu, KAMİL ESER, 6159, İsimsiz64, İsimsiz38, İsimsiz37 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-14 2025-01-14 13:05:00-2025-01-14 15:00:00.597 saatleri arasında Çukuraltı; 2048. Sk., 2039. Sk., 2034. Sk., 2033/1. Sk., 2033. Sk., MUSTAFA KEMAL PAŞA, , 2082. Sk., 2074. Sk., 2072. Sk., 2070. Sk., 2068. Sk., 2066. Sk., 2052. Sk., 2050. Sk., 2046. Sk., 2045. Sk., 2044. Sk., 2043. Sk., 2041. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-14 2025-01-14 09:00:58.04-2025-01-14 15:00:08.107 saatleri arasında Fatih; Muhtar Hüseyin Aydın Sk., 1229. Sk., 1139. Sk., 1138. Sk., 1135. Sk., 1130. Sk., 1099. Sk., 1131, Sanayi Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-14 2025-01-14 09:00:58.04-2025-01-14 15:00:08.107 saatleri arasında Menderes; 1169. Sk., 1168. Sk., 1167. Sk., 1166. Sk., 1165. Sk., 1164. Sk., 1163/1. Sk., 1099. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-14 2025-01-14 09:00:58.04-2025-01-14 15:00:08.107 saatleri arasında Hürriyet; 1172. Sk., 1171. Sk., 1170. Sk., 1169. Sk., 1099. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-14 2025-01-14 10:00:38.63-2025-01-14 11:00:48.567 saatleri arasında Kazımdirik; 166. Sk., Bornova Metro İstasyonu, Ankara, İsimsiz27 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-14 2025-01-14 12:00:13.468-2025-01-14 14:00:23.833 saatleri arasında Horzum; İsimsiz27, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz14, Horzum Köyü İç Yolu, İsimsiz3, , İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz130, İsimsiz127, İsimsiz126, İsimsiz125, İsimsiz123, İsimsiz122, İsimsiz121, GENCER YAYLASI, İsimsiz119, İsimsiz89 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-14 2025-01-14 12:00:13.468-2025-01-14 14:00:23.833 saatleri arasında Çamyayla; ÇAMYAYLA, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz50, YEŞİLDERE KÜME EVLERİ, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz25, İsimsiz24, Soğukpınar küme evleri, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz13, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-14 2025-01-14 13:00:00.081-2025-01-14 17:00:00.367 saatleri arasında Cumhuriyet; 5193, , 5183. Sk., 5185. Sk., 5187. Sk., 5189. Sk., 5192. Sk., 5196. Sk., 5369. Sk., 5388, 5393, KARAKOÇ, Kuşadası Seferihisar Yolu Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-14 2025-01-14 13:00:00.081-2025-01-14 17:00:00.367 saatleri arasında Atatürk; 5614, 5615. Sk., 5612 Sk., 5612, 5610 Sk., 5609. Sk., 5615/1. Sk., 5617 Sk., 5617. Sk., 5619. Sk., 5621. Sk., 5623, 5623. Sk., 5647 Sk., 5649 Sk., KARAKOÇ, Kuşadası Seferihisar Yolu Cd., 5584 Sk., 5582, 5580, 5578. Sk., 5578 Sk., 5576. Sk., 5574/1. Sk., 5574. Sk., 5572. Sk., 5572, 5570, 5536, 5535, 5517. Sk., 5512 Sk., 5510. Sk., 5508, 5505. Sk., 5504. Sk., 5503. Sk., 5502, 5501. Sk., 5501, 5193, 5515 SK, 5614 SK, 5586. Sk., 5514 SK, 5618, 5620, 5583, İsimsiz27, 5613, 5611, İsimsiz19, İsimsiz1, 5604, 5596, 5645, , 5613. Sk., 5608. Sk., 5607. Sk., 5605. Sk., 5603. Sk., 5602. Sk., 5601. Sk., 5600. Sk., 5599, 5597, 5595, 5592. Sk., 5590. Sk., 5587 elektrik kesintisi yaşanacaktır.