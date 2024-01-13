14 Ocak KOCAELİ ÇAYIROVA elektrik kesintisi: ÇAYIROVA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.01.2024 - 21:51

Güncelleme: 13.01.2024 - 22:19

KOCAELİ ÇAYIROVA ilçesinde 14 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ÇAYIROVA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ÇAYIROVA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

ÇAYIROVA ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 117/1. SK., 121/2. SK., 121/3. SK., 121/4. SK., 121/7. SK., 121/8., 121/8. SK., 123/2., 412., 414., 414/1. SK., 415/1. SK., 415/3. SK., 416. SK., 416/1. SK., 416/2., 416/2. SK., 417. SK., 419/2., 420. SK., 422., 422/1. SK., 422/3. SK., 435. SK., 447., 448., 448. SK., 496. SK., 496/1. SK., 496/2. SK., 499. SK., 510., 56/1., 561., 58/1. SK., 58/2. SK., 58/3. SK., 60/3. SK., 60/4. SK., 60/5. SK., 62/2., 62/2. SK., 64., 64/1., 64/1. SK., 67. SK., 67/1. SK., 67/3. SK., 68/2. SK., 68/4., 69., 69. SK., 83., 83/2., 85., 85. SK., 88., 89. SK., 91. SK., 94. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 117/1., 121/2., 121/5., 121/6., 123/1. SK., 123/2. SK., 410. SK., 410/2. SK., 411., 411. SK., 414. SK., 414/2. SK., 415. SK., 415/2. SK., 416/3. SK., 419., 419. SK., 419/1. SK., 421. SK., 422. SK., 422/4., 423. SK., 425., 425. SK., 427. SK., 428. SK., 430., 430. SK., 431., 431. SK., 432. SK., 433. SK., 434. SK., 436., 436. SK., 438. SK., 441., 441. SK., 442., 443., 443. SK., 446. SK., 458., 458. SK., 459. SK., 471., 471. SK., 471/1. SK., 471/2., 471/2. SK., 471/4., 472., 472. SK., 472/1. SK., 473., 473. SK., 474., 474. SK., 475., 475. SK., 475/1. SK., 476., 476. SK., 476/1. SK., 477., 477. SK., 477/1. SK., 478., 478. SK., 478/1. SK., 479., 479. SK., 485/1., 496/3. SK., 497. SK., 497/1., 497/1. SK., 497/2., 497/2. SK., 498., 498. SK., 504., 504. SK., 510. SK., 58., 58. SK., 59. SK., 60. SK., 60/2. SK., 62/1. SK., 64. SK., 65. SK., 66. SK., 66/1., 67., 67/2., 67/2. SK., 67/4. SK., 68., 68. SK., 68/3. SK., 68/4. SK., 83. SK., 83/1., 83/1. SK., 83/2. SK., 83/3., 83/3. SK., 83/5. SK., 86., 87. SK., 89., 91., 93., 97., 97. SK., 98. SK., 99. SK., 99/1. SK., RAGIP DEMIRKOL, RAGIP DEMİRKOL BULVAR, RAHMI DIBEK, RAHMI DIBEK CD., RAHMİ DİBEK CD., VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.