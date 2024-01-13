14 Ocak KOCAELİ DARICA elektrik kesintisi: DARICA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.01.2024 - 21:51

Güncelleme: 13.01.2024 - 22:20

KOCAELİ DARICA ilçesinde 14 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DARICA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte DARICA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DARICA ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN mahallelerinde ADALET, BAYRAK, BAYRAK SK., BOSTAN SK., ERTUGRULGAZI, ERTUĞRULGAZİ CD., GENCE SK., GÜNAY, GÜNAY SK., KADER SK., KALENDER SK., SEVINÇ, SEVİNÇ SK., TAÇ, TAÇ SK., TURNA SK., ÜLKEM, ÜLKEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN, PİRİ REİS mahallelerinde AKÇADAG, AKÇADAĞ SK., CANSU SK., CİVAN SK., KILIM, KİLİM SK., ŞÜKÜR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANGAZİ, PİRİ REİS mahallelerinde CAHİDE SK., EDA SK., HAMDOLSUN SK., KUŞTEPE CD., NAZIR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANGAZI, OSMANGAZİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde AŞIROĞLU CD., BAŞARAN SK., CAVİT SK., DİCLE SK., ENFES SK., GENÇ SK., HAKİKAT SK., HAKİMİYET SK., İLKE SK., LOKMAN HEKIM, LOKMAN HEKİM CD., MERTCAN SK., MORAL SK., MUCİZE SK., NACİ KUNT CD., SANCAK, SANCAK SK., TERMAL, TOLGA, TOLGA SK., TUZLA, TUZLA CD., ULUÇ SK., ÜNVER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.