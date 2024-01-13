14 Ocak KOCAELİ DERİNCE elektrik kesintisi: DERİNCE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.01.2024 - 21:51

Güncelleme: 13.01.2024 - 22:16

KOCAELİ DERİNCE ilçesinde 14 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DERİNCE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte DERİNCE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DERİNCE ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI, FATIH SULTAN, FATİH SULTAN, KÖRFEZ mahallelerinde AKKOÇ SK., ATAKAN SK., AVŞAR SK., AYTEPE SK., BAYIR SK., BAYRAM SK., BEYAZ GELINCIK, BEYAZ GELİNCİK SK., BILDIRCIN SK., BUDAK SK., ÇAYIR SK., DOĞA SK., EMİN SK., ENGİN CD., ERMAN SK., ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ BULVAR, EYLÜL, EYLÜL SK., FERDA SK., FURKAN SK., GEDİZ SK., GEYİK SK., GEZER SK., GÖÇTÜLER SK., HIZIRREIS, HIZIRREİS SK., ISIL, IŞIL SK., KAFKAS SK., KARLI SK., KILAVUZ, KILAVUZ SK., KIRAÇ SK., KIRÇIÇEGI, KOZA SK., KUMRU SK., MELİK GAZİ SK., NARLI SK., OĞUZ KAĞAN SK., OSMAN GAZI, ÖZGE SK., ÖZLEM SK., PASA, PAŞA SK., SARI LALE, SARI LALE SK., SELVA SK., SEMİH SK., SENAY, SERİN SK., ŞENAY SK., ŞEYDA SK., TASKÖPRÜ YOLU, TEPE, UFUKHAN SK., UĞURLU SK., ULUCAMI, ULUCAMİ SK., YALÇIN SK., YELKEN, YELKEN SK., YÖRÜKLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.