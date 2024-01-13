14 Ocak KOCAELİ İZMİT elektrik kesintisi: İZMİT ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.01.2024 - 21:51

Güncelleme: 13.01.2024 - 22:16

KOCAELİ İZMİT ilçesinde 14 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİT ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİT mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİT ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU, YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde AKTAŞ SK., ASLI SK., AYVALIK SK., BİBERİYE SK., BOĞAZOVA CD., CESUR SK., ÇAKIROĞLU SK., DEMİRAY SK., DİNÇ SK., EBEDİ SK., ERBAY, FİDAN SK., GİZEM SK., GURUR SK., GÜNDOGDU, GÜNDOĞAN SK., GÜNDOĞDU CD., HALIDE EDIP ADIVAR, HALİDE EDİP ADIVAR CD., ORTAÇ, ORTAÇ SK., SEGAH SK., SOYER, SOYER SK., SÜLÜNAY SK., ŞENGEZER SK., UMUTCAN SK., YAĞIZDERE CD., YENİYURT SK., YESILEVLER, YEŞİLEVLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVSANTEPE, TAVŞANTEPE mahallelerinde ATA SK., CEM SK., DİLEK, DİLEK SK., GEZİCİ SK., HASRET SK., KUMLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVSANTEPE, TAVŞANTEPE mahallelerinde AZİZE SK., CENNET SK., EMEKÇİ SK., GÜLCANLAR SK., GÜLŞEN SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., MUTLULUK SK., MÜMİN SK., OKSAN, OKŞAN SK., RAMAZAN, RAMAZAN SK., SERT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: M. ALİPAŞA, M.ALIPASA mahallelerinde ADNAN MENDERES BULVAR, ATMACA SK., BELİNAY SK., CEYLANLI SK., DAĞLI SK., ERDEM, ERDEM SK., FINDIK SK., GÜLERYÜZ SK., GÜRESEN, GÜREŞEN SK., GÜRGEN SK., İSMAİL DAL SK., KAVAKLAR CD., KURS, KURS SK., MÜJDE, MÜJDE SK., OGÜN, SEKMEZ SK., ŞEHİT EMİN SK., TEMİZEL SK., YILDIZLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde AKŞEMSETTİN SK., ATALAY SK., AYŞEGÜL SK., CEMRE SK., DEVEBAĞIRTAN SK., DİKMEN SK., ERAY, ERAY SK., GAZETECI KAZIM ERTEK, GÜNAYDINLIK SK., İMALAT SK., KADIRGA SK., KEVSER SK., NIHAN, NİHAN SK., SARAÇOĞLU SK., TEPEÜSTÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 14 Ocak Pazar 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENISEHIR, YENİŞEHİR mahallelerinde ARAÇ, ARAÇ SK., ASİLKENT SK., BOSTANLI SK., ÇANCI SK., ÇAYIRLI SK., DERYA, DOGACAN, DOĞACAN SK., FEYZULLAH İZMİDİ CD., GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVAR, GÜLİSTAN SK., HİSAR SK., İNCİRLİK SK., MEVSIM, MEVSİM SK., OVA, YILMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 28 HAZİRAN, ERENLER mahallelerinde EROL KÖSE CD., ESKİ İSTANBUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.