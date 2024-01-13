14 Ocak SAKARYA AKYAZI elektrik kesintisi: AKYAZI ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.01.2024 - 21:51

Güncelleme: 13.01.2024 - 22:51

SAKARYA AKYAZI ilçesinde 14 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında AKYAZI ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte AKYAZI mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

AKYAZI ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEDİLKADIRBEY, ERDOGDU, ERDOĞDU, UZUNÇINAR mahallelerinde 20001 SK., 20002, 20002 SK., 20002. SK., 20003, 20003 SK., 20004 SK., 20006 SK., 20007, 20007. SK., 20009 SK., 20010, 20010. SK., 20012, 20012 SK., ADAPAZARI MUDURNU YOLU, AKYAZI GİRİŞİ-K17, COLA TURKA FABRİKASI - DELLA G, D-140 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH, HANYATAK, KABAKULAK, ÖMERCIKLER, ÖMERCİKLER, SEYFELER, YAHYALI mahallelerinde 11001 SK., 11002, 11003 SK., 11004 SK., 11005 SK., 11007 SK., 11011 SK., 11017 SK., 12001, 12001 SK., 12002 SK., 12003 SK., 12004, 12005, 12005 SK., 12006 SK., 12010, 12010 SK., 12010. SK., 12016 SK., 12018 SK., 13001 SK., 8112, 8116 SK., AKYAZI TİCARET BORSASI, HANYATAK SK., MUDURNU CD., MUDURNU_1, MUDURNU_1 CD., YAHYALI, YAHYALI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.