14 Ocak SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.01.2024 - 21:51

Güncelleme: 13.01.2024 - 21:56

SAKARYA ilinde 14 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, KIZILCAALI, KIZILCAALİ, MÜEZZİNLER, ÖMERAGA, ÖMERAĞA, TASOLUK, TAŞOLUK mahallelerinde 29001, 29006, 29008, 29009, 29010, AHMETLER, AHMETLER 2, AHMETLER SK., AHMETLER/1, ALEFLI, ALEFLI/15, ALEFLİ, ALEFLİ SK., ESKI KAZIMPASA, HACI MUHARREMLER, HACI MUHARREMLER SK., HATIPLER, HATİPLER, HATİPLER SK., KIZILCAALI MERKEZ, KIZILCAALI MERKEZ/4, KIZILCAALİ KÖYÜ CAMİ İÇİ YOLU, LAZLAR, LAZLAR SK., ÖMERAĞA SK., SUCAFLI, SUCAFLI SK., SUCAFLI/5, TASOLUK, TASOLUK KADIKÖY, TASOLUK KADIKÖY/7, TASOLUK KADIKÖY/8, TASOLUK/5, TASOLUK/9, TAŞOLUK, TAŞOLUK SK., Uavtede Yok, YENİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜVEN, OSMANLI, SARIBEYLI, SARIBEYLİ mahallelerinde ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, ARABACILAR, BALCILAR SK., BALCILAR/12, BALCILAR/7, GÜVEN/1, KADIKÖY, KADIKÖY SK., MEHTER, MEHTER SK., REISLER, REISLER/4, REİSLER, REİSLER SK., SARIBEYLI, SARIBEYLI/8, SARIBEYLİ, SARIBEYLİ 6, SARIBEYLİ KÖYÜ İÇ YOLU, TEKNELER, TEKNELER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEDİLKADIRBEY, ERDOGDU, ERDOĞDU, UZUNÇINAR mahallelerinde 20001 SK., 20002, 20002 SK., 20002. SK., 20003, 20003 SK., 20004 SK., 20006 SK., 20007, 20007. SK., 20009 SK., 20010, 20010. SK., 20012, 20012 SK., ADAPAZARI MUDURNU YOLU, AKYAZI GİRİŞİ-K17, COLA TURKA FABRİKASI - DELLA G, D-140 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH, HANYATAK, KABAKULAK, ÖMERCIKLER, ÖMERCİKLER, SEYFELER, YAHYALI mahallelerinde 11001 SK., 11002, 11003 SK., 11004 SK., 11005 SK., 11007 SK., 11011 SK., 11017 SK., 12001, 12001 SK., 12002 SK., 12003 SK., 12004, 12005, 12005 SK., 12006 SK., 12010, 12010 SK., 12010. SK., 12016 SK., 12018 SK., 13001 SK., 8112, 8116 SK., AKYAZI TİCARET BORSASI, HANYATAK SK., MUDURNU CD., MUDURNU_1, MUDURNU_1 CD., YAHYALI, YAHYALI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EŞME, GAZİ, HIRKA, İNCİKSUYU, KÖPRÜBAŞI, ORHANIYE, ORHANİYE, SARIGAZİ, TEPECİKLER, YÖRÜKLER mahallelerinde 1151., 1152., 1153. SK., 1305., 3201., 3203., 3206., 955., 957., AÇMALAR SK., AKSEMSETTIN, ALPASLAN, ALPASLAN SK., ANAFARTALAR SK., ANAOKULU, ANAOKULU SK., ANKARA, ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ, ANKARA CAD.2.ÇIKMAZ SK., ANKARA CD. 1. ÇK., ANKARA CD. 3. ÇK., ANKARA CD.3.ÇIKMAZ, ANKARA CD.3.ÇIKMAZ SK., ATİLLA SK., AY, AY SK., AZIZ GÜNEY, AZİZ GÜNEY SK., BAGCAZ, BAGLAR, BAĞCAZ SK., BAHARİYE SK., BARIŞ MANÇO SK., BEKIR EFENDI, BEKİR EFENDİ SK., CİHAN SK., CUMHUR SK., ÇAĞLAR SK., ÇAĞLAYAN SK., ÇAĞRI BEY SK., ÇAKIR SK., ÇALDIRAN SK., DEDE SK., DEĞİRMEN CD., DEĞİRMEN ÇIKMAZ SK., DENIZLI, DENİZLİ SK., DR.SADIK AHMET SK., GAMZE SK., GELİNCİK SK., GEYVE MEZARLIĞI İÇİ YOLU, HAFIZ HASAN SK., HALİT PAŞA SK., HEDİYE SK., HIRKA, HIRKA SK., İSMAİL AKÇA SK., KANUNİ SK., KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ CD., KARAHAN SK., KAVAKLAR, KAVAKLAR-, KAVAKLAR SK., KENAN EVREN SK., KIRIM SK., KOSOVA, KOSOVA SK., KUTSİ BEY SK., LEYLAK, MANAS SK., MEHTAP SK., MESKEN, MESKEN SK., MUSTAFA KEMAL SK., MUTLU, MUTLU SK., NILÜFER, NİĞBOLU SK., NİLÜFER SK., PREVEZE, PREVEZE SK., PROF.DR.İLHAMİ ÇELİK SK., SABRI TARHAN SK., SABRİ TARHAN SK., SARIGAZİ SK., SEHIT RASIT AYDIN, SİNAN BEY SK., STAT SK., TARLA ÇIKMAZI SK., TAŞKENT SK., TUĞRUL BEY SK., TURAN, TURAN SK., TÜRKMEN, UMURBEY CD., YAMAN SK., YENI, YÖRÜK, YÖRÜK SK., YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIRKA mahallelerinde 3208., 3209., 3210., HIRKA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİKEBİR, GAZI, GAZİ, ORHANIYE, ORHANİYE mahallelerinde AGA, AGA SK., AĞA SK., ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ SK., BAŞAR SK., BEYAZIT SK., DERE, DERE SK., GÜNEY SK., HÜDAVENDİGAR SK., İNCİ SK., KEPEKLI CD., LİSE SK., MUSUL SK., MÜDERRİS ALİ EFENDİ SK., NAMIK KEMAL SK., OKUL CAD. 1.ÇIKMAZ (1) SK., OKUL CD., ORHANGAZİ SK., ŞEHİT MEHMET YÜKSEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALİFUATPAŞA, ESME, EŞME, TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde 844., 846., 869., 892., 897., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, BİLAL HABEŞİ SK., ÇIFTLIK, ÇIFTLIK SK., ÇİFTLİK SK., DOLGUN, DOLGUN SK., ELVAN BEY SK., ENVER PASA, ENVER PASA SK., ENVER PAŞA SK., ESME YOLU, ESME_1, EŞME, EŞME KÖYÜ YOLU, EŞME SK., EŞME YOLU SK., FETİH SK., FEVZİ ÇAKMAK SK., HALİT PAŞA CD., HÜSNÜ SOYKAN SK., IBNI SINA, İBNİ SİNA SK., İSTANBUL, İSTANBUL CD., KADİFE SK., KARDELEN SK., KILIÇ ARSLAN SK., KONYALI ALİBEY CD., MALAZGIRT SK., MALAZGİRT SK., MEHMET AKİF SK., NEFİ SK., NİZAMÜLMÜLK SK., PAPATYA, RAUF DENKTAŞ CD., SAADET, SAADET SK., ŞABAN DİŞLİ, TEPECIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15 mahallelerinde 1520 KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACIELMALIK, IKIZCE MÜSLIM, IKIZCE OSMANIYE, İKİZCE MÜSLİM, İKİZCE OSMANİYE, KARAKAMIS, KAYRANCIK, SALMANLI, TASKISIGI mahallelerinde 406 NOLU SK., 407 NOLU, 408 NOLU SK., 408 NOLU_1, 409 NOLU SK., 410 NOLU, 410 NOLU SK., 411 NOLU SK., 412 NOLU SK., 413 NOLU SK., 414 NOLU SK., 415 NOLU SK., ACIELMALIK, ACIELMALIK CD., ACIELMALIK/1, ADAPAZARI KAYNARCA, ADAPAZARI KAYNARCA CD., ADAPAZARI KAYNARCA/9, AKLI SK., BEŞ EVLER CD., CAMILI YOLU, CAMİLİ YOLU SK., ÇİFTLİK, DEFNE, DEFNE SK., DERELI, DERELİ SK., DOLUNAY SK., DR. TACETTIN, DR. TACETTİN CD., EKREM ALICAN/1, EZGI, EZGİ SK., FERMAN SK., IHLAMURLAR, IHLAMURLAR SK., KAYRANCIK KÖYÜ İÇ YOLU, KAYRANCIK YOLU, KAYRANCIK YOLU CD., KIVRIM SK., KIZILCIKLAR SK., KÜME SK., MARTI, MÜEZZIN IBRAHIM, MÜEZZİN İBRAHİM SK., NAZLI SK., OBA SK., PARK CD., PERVANE, PERVANE SK., SEHIT YASAR, SELİN SK., SEYIR, SEYIR SK., SEYIR/1, SEYİR SK., SIRAEVLER SK., SIRMA SK., SÜLEYMAN DİŞLİ SK., ŞEHİT YAŞAR CD., TASKISIGI, TEZ SK., TOPRAK, TOPRAK SK., UFAK SK., UYAR SK., YAKUT SK., ZENCEFİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 14 Ocak Pazar 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZIRTEPE mahallelerinde ACAR SK., AKGÜN SK., AYDINLIK SK., BAŞAKLI SK., BAYGIN SK., CEVAT AYHAN., GÖREN SK., IBRAHIM ÖZYURT, IBRAHIM ÖZYURT SK., KIRIK SK., KISLA, KISLA CD., KIŞLA CD., KIZÇEŞME SK., NİLAY SK., ORHANGAZİ CD., PAMUK SK., SİPER SK., ŞEHİT MUSTAFA AKYILDIZ SK., TRAFO SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK, YENİCE mahallelerinde ALTAY SK., BESTEKAR MEHMET NAZİR BALCI SK., ERGENEKON CD., GÜZEL, GÜZEL SK., HAYAT SK., IMREN, KARACA, KARACA SK., LOJMANLAR SK., MALAZGIRT, NEŞE SK., SAĞLIK SK., SIFA SK., ŞEN SK., ŞİFA SK., ŞİRİN SK., VAKIF SK., YAĞMUR SK., YAHYA KEMAL CD., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, KİRAZLI mahallelerinde AKPINAR, AKPINAR SK., AKPINAR/1, AKPINAR/3, AKPINAR/4, AKPINAR/7, AKPINAR/8, İsimsiz113, KIRAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, GAZIPASA, GAZİPAŞA, GÖL, GÜLDIBI, GÜLDİBİ, ISTANBULDERE, İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE, NAILIYE, NAİLİYE, YENI, YENİ mahallelerinde ALKENT 1 SİTESİ İÇİ YOLU, ARMA SK., ASLAN, ASLAN SK., ASLANOGLU, ASLANOGLU CD., ASLANOĞLU CD., BAHİA İÇİ YOLU, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA 1/1, BALKAYA SK., BOGAZIÇI, BOĞAZİÇİ CD., BÜLBÜL SK., ÇAĞLA SİTESİ İÇİ YOLU, ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU SK., ÇILEK, ÇİLEK SK., DEBA EVLERİ İÇİ YOLU, DEGIRMEN 3, DEĞİRMEN SK., DEREBOYU, DEREBOYU CD., DİLEKLİ CD., DOĞAKENT SİTESİ İÇİ YOLU, ELMA, EMIL, EMİL SK., ENGİNAR SK., ERENLER CD., ERMIS, FEVZİ ÇAKMAK CD., GAZİPAŞA CD., GİRNE SK., GÜL, GÜL CD., GÜLISTAN, GÜLİSTAN CD., ISTANBUL DERE, ISTANBUL DERE 1, ISTANBUL DERE 1/1, ISTANBUL DERE 2, ISTANBUL DERE 2/1, İSTANBUL DERE CD., İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK., KADIPINAR SK., KAPLAN, KAPLAN-, KAPLAN SK., KAPTAN, KAPTAN SK., KARAAĞAÇ SK., KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KIZILCIK SK., KUGU, KUĞU SK., MEYAN SK., MURADIYE, MURADIYE/1, MURADİYE SK., MUSADERE, NAILIYE, NAILIYE/4, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., ORMAN, ORMAN YOLU, ÖZEN SK., SARAY, SARAY CD., SELVI, SELVİ SK., SÜLÜN, VELIOGLU, VELİOĞLU SK., YAPRAK, YEDIGÖZ, YEDIGÖZ CD., YEDIGÖZ/1, YEDİGÖZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EKİNLİ, KÜPÇÜLER, TABAKHANE mahallelerinde 3003 SK., 4003 SK., 4004 SK., 4006 SK., 4007 SK., 4011 SK., 4015, 4015 SK., 4017, 4017 SK., 4019 SK., 4020 SK., 4021 SK., 4024 SK., 4037, EKİNLİ SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER, TABAKHANE mahallelerinde 1004 SK., 1015 SK., 4031 SK., 4032 SK., 4033, 4033 SK., 4034 SK., 4035 SK., 4038 SK., 4039 SK., 4039/1. SK., 4040 SK., 4041, 4041 SK., 4045 SK., ATATÜRK BLV., SAKARYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 14 Ocak Pazar 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DILMEN, DİLMEN, GÜLLÜK mahallelerinde 6030 SK., 6032 SK., 6034 SK., 6046, 6047 SK., 6053 SK., 6055 SK., 6056, AKŞEMSETTİN CD., TEKEOĞLU SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 394. SK., 396. SK., ALTINOVA KOOPERATİF SİTESİ İÇİ, ÇARK CD., MEHMETÇIK, ŞAFAK SK., YAĞIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBAŞI FUADİYE, FATİH, NEVİYE mahallelerinde ADİL, ASIL, ATATÜRK, CANAN, CANAN SK., CEVHER, CEVHER SK., ÇAYBAŞI CD., KADİR SK., OSMANGAZİ CD., ÖNDER, ÖNDER SK., PİRİ REİS SK., SERKAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 14 Ocak Pazar 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., BATUHAN, BATUHAN SK., GÜNDÜZ, HERCAI, HERCAİL SK., KUDÜS, NESLIHAN, NURDAN, UFUK, UFUK SK., YILDIZ, YILDIZ SK., ZERDALI, ZÜBEYDE HANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH, NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde BARBAROS, ÇETİN CD., EŞREF SK., KOSAVA SK., OSMANGAZI, SERDAR SK., UYGUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.