14 Ocak SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 14.01.2025 - 09:49

Güncelleme: 14.01.2025 - 09:49

SAKARYA ilinde 14 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 14 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUÇESME, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, MEHTER CD., OKUL 1, PUSULA SK., ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 14 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA, BALKAYA 1, BAYIR, BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, ILK, ILMIYE/1, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., KAYADIBI, KAYADİBİ CD., MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE/1, NAILIYE/3, NAILIYE/4, POLAT, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 14 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL, ÜNLÜCE mahallelerinde ADA, ADA SK., ARMUTLUK SİTESİ İÇİ YOLU, AYDIN GÜL SİTESİ İÇİ YOLU, AYDINLAR YOKUŞU CD., BAŞARAN SİTESİ İÇİ YOLU, DAMLA SK., ESKİ ADAPAZARI YOLU, FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., FIRTINA SK., FİLİZ SK., GÖKKUŞAĞI KONAKLARI İÇİ YOLU, HERCAI, KUTLU SK., ORKİDE SK., SOFHAN EVLERİ İÇİ YOLU, ŞAFAK 1 SİTESİ İÇİ YOLU, ÜNLÜCE, ÜNLÜCE CD., ÜNLÜCE YOLU, ÜNLÜCE YOLU CD., YEŞİL BELDE SİTESİ İÇİ YOLU, ZAMBAK, ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 14 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUÇESME, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde ÇİĞDEM SK., ERSİN CD., MEZARLIK İÇİ YOLU, NEVZAT, OKUL SK., POLAT CD., YAMAÇ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 14 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİPAŞA, GÜLDIBI, GÜLDİBİ mahallelerinde ASLANOGLU, İSTANBUL DERE CD., SAKARYA CD., SARAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 14 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, FEVZİYE, IKRAMIYE, ILMIYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde BALKAYA SK., BIRINCI SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FEVZİYE, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE/1, MEMNUNIYE/2, MEMNUNIYE/3, NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/2, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., ORMAN YOLU, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, YILMAZER, ZEYNEL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 14 Ocak Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZIPASA, GÜLDIBI, GÜLDİBİ, ISTANBULDERE, İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE mahallelerinde ALKENT 1 SİTESİ İÇİ YOLU, ASLAN SK., ASLANOGLU CD., ASLANOĞLU CD., ÇAVUŞOĞLU SK., DEGIRMEN 3, DEĞİRMEN SK., DEREBOYU CD., EMIL, EMİL SK., GİRNE SK., GÜL, GÜL CD., GÜLISTAN, GÜLİSTAN CD., GÜNDOĞDU CD., ISTANBUL DERE, ISTANBUL DERE 2, ISTANBUL DERE 2/1, İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK., KAPTAN SK., KUGU, KUĞU SK., MEYAN SK., MURADIYE, MURADIYE/1, MURADİYE SK., MUSADERE, NERGİZ SK., SARAY, SELVI, SINAN, YAPRAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 14 Ocak Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR SOĞUKSU, KURTKÖY YAVUZSELIM, YANIK mahallelerinde MELİH KİBAR SAHİL YOLU CD., PORTAKAL ÇIÇEGI, PORTAKAL ÇIÇEGI- sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 14 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, ARİFAĞA, BASOGLU, BAŞOĞLU, BİRLİK, CAMITEPE, CAMİTEPE, KARAÇALI, ORTAKÖY, TOPÇU mahallelerinde 16021, 3005, 4012, ARIFAGA KARABOGAZ, AŞAĞI KÖRÜK SK., BAŞOĞLU KÖYÜ İÇ YOLU, BİRLİK SK., BÜYÜK KAYNARCA SK., KARABOĞAZ, KARABOĞAZ SK., KEŞKEKLER, KEŞKEKLER SK., KIZILCIKLI BURUN, KIZILCIKLI BURUN 4, MERKEZ SK., MERKEZ/4, ORTAKÖY 36, ORTAKÖY SK., ORTAKÖY/36 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 14 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BASOGLU, BAŞOĞLU, BİRLİK, CAMİTEPE, DENİZKÖY, KARAÇALI, ORTAKÖY mahallelerinde 1.CD., 15.CD., 3001, 4001, 4003, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4013, 4014, 6.CD., 7.CD., ASAGI KÖRÜK, AŞAĞI KÖRÜK, CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, İsimsiz106, İsimsiz122, KARABACAK SK., KARAÇALI MERKEZ, KARPUZLAR, KARPUZLAR SK., KESKEKLER, KIZILCIKLI BURUN 1, KÖRÜK, KÖRÜK SK., ORTAKÖY, ORTAKÖY İÇ YOLU, ORTAKÖY/39, ORTAKÖY/40, ORTAKÖY/45, ORTAKÖY/46, ŞAŞKINLAR, ŞAŞKINLAR SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK., Uavtede Yok sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 14 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BIÇKIDERE, KÜÇÜCEK CUMHURIYET, KÜÇÜCEK CUMHURİYET, TASBURUN mahallelerinde BAGLAR, BAĞLAR, BAĞLAR SK., BIÇKIDERE, BIÇKIDERE (SK.), BIÇKIDERE (SK.) SOKAK, BIÇKIDERE SK., BÖLÜK BASI, BÖLÜK BASI CD., BÖLÜK BAŞI CD., BÖLÜKBAŞI CD., FATİH, MESELIK, MEŞELİK, OGUZLAR, PAPATYA, TASBURUN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 14 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK ORTA, KUZULUK TOPÇUSIRTI, TAŞBURUN, YONGALIK mahallelerinde 26063, 26103, 26136, AKASYA, AKASYA SK., BALLIKAYA SK., BOGAZ (TOPÇUSIRTI), BOĞAZ SK., ÇAVUŞ SK., ÇINAR (TOPÇUSIRTI), FİDAN SK., GÖL, GÖL SK., HANEDAR SK., HUZUR SK., İPEK, KEKEÇ, KEKEÇ SK., KIRAÇ, MAHMUTOGLU, MAHMUTOĞLU SK., MEVLANA, OFLU SK., PAPATYA SK., TAŞBURUN SK., TAŞBURUN_1, TOPÇUSIRTI, YANIK, YANIK SK., YENİ SK., YONGALIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 14 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde HARMANCIK, KURUDERE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 14 Ocak Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 363 SK., 363/1 SK., 396, 396 SK., BEYAZ BELDE TATİL SİTESİ İÇİ Y, DOĞU KARADENİZ CD., LOZAN CD., ÜNİVERSİTE, ÜNİVERSİTE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 14 Ocak Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARANLIKDERE, KUZULUK mahallelerinde 1022, 1023, 1024, 1024 KÜME EVLER, 1025, 1027, 1027 KÜME EVLER, ESKI ADAPAZARI, KARANLIKDERE MERKEZ SK., MERKEZ/8, NAMAZGAH, NAMAZGAH CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 14 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TÜRKBEYLIKKISLA, TÜRKBEYLİKKIŞLA mahallelerinde MAKSUDİYE KÖYÜ İÇ YOLU, SET, SET SK., TÜRKBEYLİKKIŞLA KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 14 Ocak Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI mahallelerinde 619., ARDA SK., BARAN SK., BARBAROS CD., BARBAROS HAYRETTIN PASA, KÖPRÜBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ-, OSMANLI SK., ÖNDER, ÖNDER SK., POLAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 14 Ocak Salı 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA mahallelerinde 26., 260. SK., 455., 53., 71., BİLECİK CD., DÜZAKÇASEHIR, DÜZAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, EMRE ARSLAN, KÜÇÜK AĞA SİTESİ İÇİ YOLU, PASA_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 14 Ocak Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA mahallelerinde 110., 14., 17. SK., 19., 21., 21. SK., 25., 260., 4., 478., 5., 50., 78., 94., 95., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, ALİFUATPAŞA KÖYÜ İÇ YOLU, BAYIRAKÇAŞEHİR CD., BILECIK, DÜZAKÇAŞEHİR CD., FATİH SULTAN MEHMET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 14 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIRKA mahallelerinde 3203., 3204., HIRKA, HIRKA KÖYÜ İÇ YOLU, HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., KAVAKLAR, YENI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 14 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNEŞLER MERKEZ, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1366 NOLU SK., 1367 NOLU SK., 1368 NOLU SK., 1369 NOLU SK., 1370 NOLU SK., 1371 NOLU SK., 1372 NOLU SK., 1373 NOLU, 1373 NOLU SK., 1374 NOLU SK., 1375 NOLU, 1375 NOLU SK., 1376 NOLU SK., 1379 NOLU SK., 1381 NOLU SK., 1382 NOLU, 1383 NOLU, 1384 NOLU SK., 1385 NOLU SK., 1386 NOLU, 1386 NOLU SK., 1390 NOLU SK., 1392 NOLU SK., 1393 NOLU SK., 1394 NOLU SK., 1395 NOLU SK., 1396 NOLU SK., 1397 NOLU SK., 1398 NOLU SK., 1399 NOLU SK., 1421 NOLU, 1421 NOLU SK., 5019 NOLU, 5019 NOLU SK., 5020 NOLU, 5020 NOLU SK., 5040 NOLU SK., 5048 NOLU SK., 5073 NOLU, 5073 NOLU SK., 5076 NOLU SK., 5077 NOLU SK., 5078 NOLU, 5078 NOLU SK., ARAR SK., BANKALAR CD., BESLER SK., BURCU SK., ÇAĞDAŞ SK., DÜZGÜN SK., ERKAYA, ERKAYA CD., GAZELLER, GAZELLER CD., GONCA SK., GONCA_1, GÖNÜL SK., GÜZELLER SK., KIBRIS SK., KUMKÖY SK., MIMOZA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 14 Ocak Salı 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEMERCILER, SEMERCİLER mahallelerinde 793 NOLU SK., 794 NOLU SK., A.NEJDET GÜVEN CD., ITFAIYE, KUDÜS CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 14 Ocak Salı 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde 524 NOLU SK., 525 NOLU, ÇAĞLAYAN SK., ÖNDEREVLERİ SK., TANER SK., YEŞİLKENT SİTESİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 14 Ocak Salı 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEMERCILER, SEMERCİLER mahallelerinde ATATÜRK BULVAR, HALİÇ CD., SARAÇLAR, SARAÇLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 14 Ocak Salı 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde 573 NOLU SK., AYAZ SK., BAYIR SK., ÇAMLI SK., DİK SK., FİDELİ SK., GÜR SK., MALTEPE CD., MERAM, MERAM SK., NİŞAN SK., ÖNER, ÖNER SK., ÖZGÜR SK., PETEK SK., TEPEÜSTÜ, TEPEÜSTÜ SK., TOYGAR, TOYGAR SK., YAMAÇ SK., YAŞLI SK., YOKUŞDİBİ SK., ZORLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 14 Ocak Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZIRTEPE, MALTEPE, SIRINEVLER, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 1. ARA SK., 922 NOLU, 922 NOLU SK., ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., AKÇAY SK., ARMUTLU, ARMUTLU SK., CENAP SK., İBRAHİM KANGAL CD., KUDRET, KUDRET SK., ORHANGAZİ CD., SARIKISLA, SARIKIŞLA SK., SEBAT SK., SELVİNAZ SK., SERİN SK., ŞEHİT METİN AKKUŞ SK., ŞEHİT MÜRSEL ULUNÇ SK., VAGON, VAGON SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 14 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMITABAT, HAMİTABAT mahallelerinde 18 Nisan cd, 2215., 2219., 2227., 2227. SK., ÇAMYOLU CD., İSTİKLAL CD., KARAKOL SK., ULUDAG, ULUDAĞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 14 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMITABAT, HAMİTABAT, KURUÇESME mahallelerinde 2202., 2202. SK., 2225., 2228., 2228. SK., 2229. SK., 2321. SK., 2406., ÇAKAR SK., IPEKYOLU, İPEKYOLU CD., KURTULUS CD., KURTULUŞ CD., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 14 Ocak Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA mahallelerinde ÜNIVERSITE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 14 Ocak Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 809., 809. SK., 864. SK., BEŞKÖPRÜ CD., BUGDAY, EMEK SK., LALE, SAHİL SK., SUAT SK., TURGUTLU SK., ZERAFET SK., ZIYAPASA, ZİYA PAŞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 14 Ocak Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELİEVLER mahallelerinde 719. SK., CEMRE SK., DEMİRCİLER SK., PROF. DR. NECMETTIN ERBAKAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 14 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANCI, DOĞANCI, SIRAKÖY mahallelerinde SEBILLER, SEBILLER SK., SEBİLLER SK., TEPEKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 14 Ocak Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NURIYE, NURİYE, SARIDEDE, YENIKÖY mahallelerinde 3188, 3188 SK., 3192 SK., 3196, 3604 SK., 3605 SK., 3607 SK., 3608 SK., 3612, 3616 SK., 3617 SK., 3618 SK., 3621, 3621 SK., 3625, 3625 SK., 3627, 3632, 3632 SK., 3633, 3640, 3643, 3643 SK., 3644 SK., 3645 SK., 3647 SK., 3656 SK., 3657 SK., 3658 SK., 3659, 3659 SK., 3666, 3675 SK., 412. SK., ACILIK SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ATATÜRK, CAMİ SK., FETIH, FETIH CD., FETİH CD., İsimsiz125, İsimsiz90, İsimsiz92, MERKEZ_205, MERKEZ_28, MERKEZ_28 SK., MERKEZ_77, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD., NECİP FAZIL KISAKÜREK CD., PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN, ZIYA AZAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 14 Ocak Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1004 SK., 1007 SK., 1009 SK., 1031, ESKISEHIR, ESKİŞEHİR CD., YUKARI KIRAZCA, YUKARI KIRAZCA CD., YUKARI KİRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 14 Ocak Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HÜRRİYET, KAYALARREŞİTBEY mahallelerinde KAYALARREŞİTBEY MERKEZ SK., YÜKSEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.