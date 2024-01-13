14 Ocak SAKARYA ERENLER elektrik kesintisi: ERENLER ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.01.2024 - 21:51

Güncelleme: 13.01.2024 - 22:43

SAKARYA ERENLER ilçesinde 14 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ERENLER ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ERENLER mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

ERENLER ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EKİNLİ, KÜPÇÜLER, TABAKHANE mahallelerinde 3003 SK., 4003 SK., 4004 SK., 4006 SK., 4007 SK., 4011 SK., 4015, 4015 SK., 4017, 4017 SK., 4019 SK., 4020 SK., 4021 SK., 4024 SK., 4037, EKİNLİ SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER, TABAKHANE mahallelerinde 1004 SK., 1015 SK., 4031 SK., 4032 SK., 4033, 4033 SK., 4034 SK., 4035 SK., 4038 SK., 4039 SK., 4039/1. SK., 4040 SK., 4041, 4041 SK., 4045 SK., ATATÜRK BLV., SAKARYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 14 Ocak Pazar 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DILMEN, DİLMEN, GÜLLÜK mahallelerinde 6030 SK., 6032 SK., 6034 SK., 6046, 6047 SK., 6053 SK., 6055 SK., 6056, AKŞEMSETTİN CD., TEKEOĞLU SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.