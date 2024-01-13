14 Ocak SAKARYA GEYVE elektrik kesintisi: GEYVE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.01.2024 - 21:51

Güncelleme: 13.01.2024 - 22:50

SAKARYA GEYVE ilçesinde 14 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında GEYVE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte GEYVE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

GEYVE ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EŞME, GAZİ, HIRKA, İNCİKSUYU, KÖPRÜBAŞI, ORHANIYE, ORHANİYE, SARIGAZİ, TEPECİKLER, YÖRÜKLER mahallelerinde 1151., 1152., 1153. SK., 1305., 3201., 3203., 3206., 955., 957., AÇMALAR SK., AKSEMSETTIN, ALPASLAN, ALPASLAN SK., ANAFARTALAR SK., ANAOKULU, ANAOKULU SK., ANKARA, ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ, ANKARA CAD.2.ÇIKMAZ SK., ANKARA CD. 1. ÇK., ANKARA CD. 3. ÇK., ANKARA CD.3.ÇIKMAZ, ANKARA CD.3.ÇIKMAZ SK., ATİLLA SK., AY, AY SK., AZIZ GÜNEY, AZİZ GÜNEY SK., BAGCAZ, BAGLAR, BAĞCAZ SK., BAHARİYE SK., BARIŞ MANÇO SK., BEKIR EFENDI, BEKİR EFENDİ SK., CİHAN SK., CUMHUR SK., ÇAĞLAR SK., ÇAĞLAYAN SK., ÇAĞRI BEY SK., ÇAKIR SK., ÇALDIRAN SK., DEDE SK., DEĞİRMEN CD., DEĞİRMEN ÇIKMAZ SK., DENIZLI, DENİZLİ SK., DR.SADIK AHMET SK., GAMZE SK., GELİNCİK SK., GEYVE MEZARLIĞI İÇİ YOLU, HAFIZ HASAN SK., HALİT PAŞA SK., HEDİYE SK., HIRKA, HIRKA SK., İSMAİL AKÇA SK., KANUNİ SK., KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ CD., KARAHAN SK., KAVAKLAR, KAVAKLAR-, KAVAKLAR SK., KENAN EVREN SK., KIRIM SK., KOSOVA, KOSOVA SK., KUTSİ BEY SK., LEYLAK, MANAS SK., MEHTAP SK., MESKEN, MESKEN SK., MUSTAFA KEMAL SK., MUTLU, MUTLU SK., NILÜFER, NİĞBOLU SK., NİLÜFER SK., PREVEZE, PREVEZE SK., PROF.DR.İLHAMİ ÇELİK SK., SABRI TARHAN SK., SABRİ TARHAN SK., SARIGAZİ SK., SEHIT RASIT AYDIN, SİNAN BEY SK., STAT SK., TARLA ÇIKMAZI SK., TAŞKENT SK., TUĞRUL BEY SK., TURAN, TURAN SK., TÜRKMEN, UMURBEY CD., YAMAN SK., YENI, YÖRÜK, YÖRÜK SK., YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIRKA mahallelerinde 3208., 3209., 3210., HIRKA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİKEBİR, GAZI, GAZİ, ORHANIYE, ORHANİYE mahallelerinde AGA, AGA SK., AĞA SK., ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ SK., BAŞAR SK., BEYAZIT SK., DERE, DERE SK., GÜNEY SK., HÜDAVENDİGAR SK., İNCİ SK., KEPEKLI CD., LİSE SK., MUSUL SK., MÜDERRİS ALİ EFENDİ SK., NAMIK KEMAL SK., OKUL CAD. 1.ÇIKMAZ (1) SK., OKUL CD., ORHANGAZİ SK., ŞEHİT MEHMET YÜKSEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALİFUATPAŞA, ESME, EŞME, TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde 844., 846., 869., 892., 897., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, BİLAL HABEŞİ SK., ÇIFTLIK, ÇIFTLIK SK., ÇİFTLİK SK., DOLGUN, DOLGUN SK., ELVAN BEY SK., ENVER PASA, ENVER PASA SK., ENVER PAŞA SK., ESME YOLU, ESME_1, EŞME, EŞME KÖYÜ YOLU, EŞME SK., EŞME YOLU SK., FETİH SK., FEVZİ ÇAKMAK SK., HALİT PAŞA CD., HÜSNÜ SOYKAN SK., IBNI SINA, İBNİ SİNA SK., İSTANBUL, İSTANBUL CD., KADİFE SK., KARDELEN SK., KILIÇ ARSLAN SK., KONYALI ALİBEY CD., MALAZGIRT SK., MALAZGİRT SK., MEHMET AKİF SK., NEFİ SK., NİZAMÜLMÜLK SK., PAPATYA, RAUF DENKTAŞ CD., SAADET, SAADET SK., ŞABAN DİŞLİ, TEPECIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.