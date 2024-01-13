14 Ocak SAKARYA PAMUKOVA elektrik kesintisi: PAMUKOVA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.01.2024 - 21:51

Güncelleme: 13.01.2024 - 22:47

SAKARYA PAMUKOVA ilçesinde 14 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında PAMUKOVA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte PAMUKOVA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

PAMUKOVA ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK, YENİCE mahallelerinde ALTAY SK., BESTEKAR MEHMET NAZİR BALCI SK., ERGENEKON CD., GÜZEL, GÜZEL SK., HAYAT SK., IMREN, KARACA, KARACA SK., LOJMANLAR SK., MALAZGIRT, NEŞE SK., SAĞLIK SK., SIFA SK., ŞEN SK., ŞİFA SK., ŞİRİN SK., VAKIF SK., YAĞMUR SK., YAHYA KEMAL CD., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.