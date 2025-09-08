14 sosyal medya hesabı hakkında inceleme başlatılmıştı… 'Sokak Kedisi' YouTube kanalının sahibi Ebru Uzun Oruç serbest bırakıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) dün akşam saatlerinde 14 hesap hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “suç işlemeye tahrik” içerikli paylaşımlar gerekçesiyle işlem başlatıldığını duyurdu.

EGM'nin 14 sosyal medya hesabı hakkında inceleme başlattığını duyurmasının ardından akademisyen Emrah Gülsunar ile Ebru Uzun Oruç bugün gözaltına alındı.

Gözaltı haberlerini Gülsunar, X hesabından yaptığı "Gözaltına alınıyorum" paylaşımı ile Oruç da "Şu an evimden gözaltına alındım. Vatan Emniyet'e götürülüyorum" ifadeleriyle duyurdu.

SERBEST BIRAKILDI

Ebru Oruç Uzun, ilerleyen saatlerde serbest bırakıldığını duyurdu. Oruç gözaltı sebebinin dün X hesabından yaptığı "Tüm çabaları yarın o koltukta poz verdirip sinir uçlarına dokunmak" paylaşımı olduğunu belirtti.