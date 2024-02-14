14 Şubat BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 14.02.2024 - 00:35

Güncelleme: 14.02.2024 - 00:37

BOLU ilinde 14 Şubat Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGISOKU, AŞAĞISOKU, KARACAAĞAÇ, KURUÇAY mahallelerinde 3632 SoK., BILDIRCIN SK., BOLU CEZA İNFAZ KURUMLARI KAMP, BOLU F TİPİ KAPALI CEZAEVİ İÇİ, CEMİL ÖZBİLEN SK., D.100 KARAYOLU CD., D.100 KARAYOLU_4, D-100 KARAYOLU_1, D-100KARAYOLU CD., ENDÜSTRİ SK., GALERİCİLER SK., GÜLBAHÇE SK., IHSAN ALPMAN, İHSAN ALPMAN SK., KADIR KOCAELI, KADİR KOCAELİ SK., KURUÇAY PARKI İÇİ YOLU, PETROL, PETROL SK., SERT SK., SÜLÜN, SÜLÜN SK., ŞEHİT ÜMİT ÇETİNGÖZ SK., TUNALI HILMI, TUNALI HİLMİ CD., YAYLA YOLU SK., YILMAZLAR SK., ZUHURI DANISMAN, ZUHURİ DANIŞMAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, KARTALLAR, MEŞECİ, YUVALCA mahallelerinde ANADOLU OTOYOLU, ANKARA BOLU YOLU, ASAGI MAHALLE YOLU, ASAGIKUZÖREN KÖY YOLU, KUZÖRENEMİRLER KÖYÜ YOLU, NUHLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALPAGUTBEY, ALPAĞUTBEY, ÇAKMAKLAR, SALIBEYLER mahallelerinde 1022. SK., 1023, SALIBEYLER MAH 1023 SOK., SINIR, SINIR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALPAGUTBEY, ALPAĞUTBEY, BESKAVAKLAR, BEŞKAVAKLAR, ÇAKMAKLAR, IZZET BAYSAL, İZZET BAYSAL, KÜLTÜR mahallelerinde 1700 SK., 1701, 1701 SK., 1702 SK., 1704 SK., 1705. SK., 1707 SK., 1708, 30.EVLER, 30.EVLER SK., 4072. SK., 4073, 4073. SK., 4078, 4078. SK., 4079. SK., 901 sok, AKÇAM SK., ALEV, ALEV SK., ALPER SK., ATICILAR SİTESİ SK., AVUNDUK SK., BARIŞ SK., BİLGE SK., CANGÜL SK., CANSU SK., CEMAL TÜRKAN, CEMAL TÜRKAN SK., COŞKUN SK., ÇAĞDAŞ SK., ÇAKMAKLAR, ÇAKMAKLAR CD., ÇAMLI BEL SK., DEFNE SK., EMRE, EMRE SK., EMRİN SK., ERGUVANİ SK., ERTÜRK, ERTÜRK SK., ESİN SK., FİDAN SK., GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVAR, GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI BULVAR, GÜLAY, GÜLHAN SK., GÜLISTAN SK., GÜLİSTAN SK., GÜZEL SK., KADİFE SK., KARTAL SK., KIBRIS SK., KURAL SK., MALAZGIRT, MALAZGİRT SK., MINE, MİNE SK., MY DREAM CİTY İÇİ YOLU, NAMIK KEMAL, NAMIK KEMAL CD., NEFES, NEHİR SK., ÖĞRETMENLER SK., ÖĞRETMENLER SOK., ÖKSÜZ TEKKE SK., ÖZCAN SK., ÖZLENIR, ÖZLENİR SK., PINARBAŞI SK., SARIÇAM SK., SEYRANİ SK., ŞEHİT HASAN DURMUŞOĞLU SK., ŞEHİT SAFFET GÜVEN SK., TOKGÖZ SK., UYUMLU SK., ZARİF SK., ZERDALI, ZERDALİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖLKÖY, MERKEZ mahallelerinde GÖLKÖY, GÖLKÖY KÖYÜ YOLU, GÖLKÖY SK., GÖLKÖY-AŞAĞI-HAMİDİYE-YUMRUKAY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIKÇAYIRI, DERE mahallelerinde ARIKÇAYIRI MEVKİ, ARIKÇAYIRI HACI KÖYÜ MEVKİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, SARICALAR mahallelerinde SARICALAR KÖY YOLU, SARICALAR KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ Y, SARICALAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİ mahallelerinde ESKİ BOLU BİLECİK YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 100.YIL, BOSTANCILAR, ÇAMURLUK, HÜSAMETTİNDERE, KAHYALAR, KURTLAR, MERKEZ, MONGOSLAR, MONGOŞLAR, SARILAR MERKEZ, TAŞÇILAR, TIMARAKTAŞ, UZUNÇAM, VAKIFAKTAŞ, YALAMALAR, YENI, YENİ mahallelerinde 100. YIL ORTAOKULU İÇİ YOLU, BOSTANCILAR KÖYÜ MERKEZ MEVKİİ, BOSTANCILAR KÖYÜ YOLU, BOSTANCILAR MERKEZ KÖY YOLU, ÇAMURLUK KÖYÜ, ÇAMURLUK KÖYÜ MERKEZ MAH, ÇAMURLUK KÖYÜ YOLU, ÇAMURLUK MERKEZ KÖY YOLU, GÖYNÜK YOLU, HÜSAMETTINDERE KÖY YOLU, HÜSAMETTİNDERE KÖYÜ, HÜSAMETTİNDERE KÖYÜ YOLU, HÜSAMETTİNDERE YENİ YERLEŞİM, KAHYALAR, KAHYALAR MAHALLE YOLU, KURTLAR KÖY YOLU, KURTLAR KÖYÜ, KURTLAR KÖYÜ YOLU, MONGOSLAR MAHALLE YOLU, SARILAR MERKEZ KÖY YOLU, TAŞÇILAR KÖYÜ YOLU, TIMARAKTAS MERKEZ KÖY YOLU, TIMARAKTAŞ KÖYÜ YOLU, UZUNCAMÇAM MERKEZ MAH, UZUNÇAM KÖY YOLU, UZUNÇAM KÖYÜ YOLU, VAKIFAKTAS MERKEZ KÖY YOLU, VAKIFAKTAŞ KÖYÜ YOLU, YALAMALAR MAHALLE YOLU, YENI YERLESIM YERI MAHALLE YOLU, YÜZÜNCÜ YIL KÖYÜ, YÜZÜNCÜYIL KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKBASLAR, AKBAŞLAR, DERE, DODORAZ, DOLAYÜZ, GELINÖZÜ, GELİNÖZÜ, KARACAKAYA, KARŞIKÖY, KAYGANA, MUSALLA, ORMANPINAR, SEYRANCIK, YILDIRIM BAYAZID mahallelerinde AKBASLAR MAHALLE YOLU, BOLU NALLIHAN YOLU, ÇİFTLİK 1. SK., DERE MAHALLE YOLU, DODORAZ MAHALLE YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ AKBAŞLAR, DOLAYÜZ KÖYÜ İÇ YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ YOLU, DOLAYÜZ MAHALLE YOLU, GELINÖZÜ KÖY YOLU, GELİNÖZÜ KÖYÜ ALIÇ MAH., GELİNÖZÜ KÖYÜ YOLU, HASAN KAHYALAR KÜME EVLER, KABACADİBİ KÜME EVLER, KARŞIKÖY KÖYÜ YOLU, MERKEZ KÜME EVLER, MUDUNU 3.NOLU TOKİ YOLU, ORMANPINAR KÖYÜ YOLU, ORMANPINAR_YAYLACILAR MAH, PAZARYERİ SK., POYRAZ 1. SK., ŞAMULALAR ÇİFTLİĞİ KÜME EVLER, YUKARI KARACAKAYA, YUKARI KARACAKAYA KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETLER, APSARI, AŞAĞI, AYVATLAR, ÇOBANLAR, ÇOĞULLU, DEYISLER, DEYİŞLER, DURSUNFAKI, DÜMENLER, GEÇİTLER, GÖYNÜKÖREN, HALAÇLAR, KÜRKÇÜLER, MERKEZ, NUHÖREN, SAHALLAR, SAPANLIURGANCILAR, SOFULAR, SÜLLER, TEPE, YANIKLAR, YAYLA, YAZIKARA, YELKENLER, YEŞİLVADİ, YUKARI, YUNUSLAR mahallelerinde AHMETLER KÖYÜ YOLU, APSARI MAHALLE YOLU, AYVATLAR, AYVATLAR MAHALLE YOLU, ÇOBANLAR MAHALLE YOLU, ÇOGULLU KÖY YOLU, ÇOĞULLU KÖYÜ YOLU, DEYISLER MAHALLE YOLU, DÖRTDİVAN ÇIKIŞI, DÖRTDİVAN GEREDE YOLU, DURSUNFAKI KÖY YOLU, DURSUNFAKI KÖYÜ YOLU, DURSUNLAR MAHALLE YOLU, DÜMENLER MAHALLESI YOLU, GEÇITLER KÖY YOLU, GEÇİTLER KÖYÜ DÜMENLER MAH, GEÇİTLER KÖYÜ YOLU, GEREDE KARABÜK BAĞLANTISI, Göynük Ören Köyü Ayvatlar Mah, GÖYNÜKÖREN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, GÖYNÜKÖREN MERKEZ KÖY YOLU, HALAÇLAR KÖY YOLU, HALAÇLAR KÖYÜ YOLU, KÖY İÇ YOLU, KÜRKÇÜLER KÖY YOLU, KÜRKÇÜLER KÖYÜ YOLU, KÜRKÇÜLER YAYLA YOLU, MEZARLIK İÇİ YOLU, NUHÖREN KÖY, NUHÖREN KÖY YOLU, NUHÖREN KÖYÜ YOLU, SAHALLAR MAHALLE YOLU, SAPANLI URGANCILAR, SAPANLIURGANCILAR KÖYÜ YOLU, SOFULAR KÖY YOLU, SOFULAR KÖYÜ, SOFULAR KÖYÜ YOLU, SÜLLER MAHALLESI YOLU, YAKAKAYA KÖYÜ YOLU, YAKAKAYA KÖYÜ YUNUSLAR MAH, YANIKLAR MAHALLESI YOLU, YAZIKARA KÖY YOLU, YAZIKARA KÖYÜ YOLU, YELKENLER, YELKENLER KÖY YOLU, YELKENLER KÖYÜ YOLU, YENIYAPAR KÖY YOLU, YENİYAPAR, YESILVADI MERKEZ KÖY YOLU, YEŞİL VADİ KÖYÜ, YEŞİLVADİ KÖYÜ YOLU, YUKARI MAHALLESI YOLU, YUNUSLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.