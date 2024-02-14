14 Şubat İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 14.02.2024 - 00:34

Güncelleme: 14.02.2024 - 00:34

İstanbul ilinde 14 Şubat Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah BAKIŞ, DÜZGÜN, HÜRRİYET, TAN, YÜKSEL, ÇEKMECE YOLU sk bölgelerinde 14/02/2024 09:00:00 - 14/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah YAYLA DAĞI, YILDIZ TEPE, ÜÇTEPE, İKİZTEPE sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 14/02/2024 09:00:00 - 14/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah BALYOZ, DEVA ÇIKMAZI, EMİR NEVRUZ, KALLAVİ, KORSAN ÇIKMAZI, MEŞRUTİYET, OLİVYA GEÇİDİ, PERUKAR ÇIKMAZI, SAKA SALİM ÇIKMAZI, TERKOZ ÇIKMAZI, TÜTÜNCÜ ÇIKMAZI, İSTİKLAL sk / HÜSEYİNAĞA mah MEŞRUTİYET, SAHNE, İSTİKLAL sk / KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah TURNACI BAŞI sk / KULOĞLU mah AYHAN IŞIK, AĞA HAMAMI, AĞA KÜLHANI, BAŞ AĞA ÇEŞMESİ, FAİK PAŞA, FUAT UZKINAY, GAZETECİ EROL DERNEK, KARTAL, TURNACI BAŞI, YADİGAR, YENİ ÇARŞI, İSTİKLAL sk / TOMTOM mah ACARA, AKANSU, ARA GÜLER, ESKİ ÇİÇEKÇİ, KAYMAKAM REŞAT BEY, MUAMMER KARACA TİYATRO ÇIKMAZI, NURİ ZİYA, POSTACILAR, YENİ ÇARŞI, İSTİKLAL sk bölgelerinde 14/02/2024 00:00:00 - 14/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BAHARÇİÇEĞİ, BUZAĞLIK ÇIKMAZI, FATİH SULTAN MEHMET, SEVCAN, TUNAY sk / FATİH mah CESİM, MARMARA sk bölgelerinde 14/02/2024 10:00:00 - 14/02/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CANKURTARAN mah AHIRKAPI, AMİRAL TAFTİL, CANKURTARAN, CANKURTARAN ÇIKMAZI, KERESTECİ HAKKI sk / SULTAN AHMET mah AHIRKAPI, AKBIYIK CAMİİ, KADI ÇIKMAZI, KENNEDY, KERESTECİ HAKKI, KUPACILAR, OYUNCU, TEZHİP ÇIKMAZI sk bölgelerinde 14/02/2024 00:00:00 - 14/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BİNBİRDİREK mah DİZDARİYE MEDRESESİ, DİZDARİYE ÇEŞMESİ, GÖKTAŞ sk bölgelerinde 14/02/2024 00:00:00 - 14/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah KALBURCU MEHMET, KALBURCU MEHMET CAMİİ, KALBURCU MEHMET ÇEŞMESİ, KEMİKLİ BURUN, TURGUT ÖZAL MİLLET sk bölgelerinde 14/02/2024 09:00:00 - 14/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah ABDİ İPEKÇİ sk bölgelerinde 14/02/2024 00:05:00 - 14/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1128., 1137., 1141., 1144., 1172., 1174., 1175., 1176., 1177., 1178., 1180., 1180/1., 1212., MENDERES sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1254. sk bölgelerinde 14/02/2024 10:00:00 - 14/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah AKAR, ASALET, AŞİKAR, BAHADIR, BEDİR, CESUR, GÜLSERENLER, GÜLSEVENLER, GÜMÜŞ, KAYNAR, MEHMET ÇOLAKOĞLU, MEHMETÇİK, ORTANCALI, TEMAŞA, UZUN, YAYLABAŞI, YILDIZTABYA, YOKUŞ, İKRAM, İNKILAP sk bölgelerinde 14/02/2024 10:00:00 - 14/02/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah ATALAR, ÇAĞDAŞ BOĞAZİÇİ SİTESİ YOLU sk / PINAR mah BALABANDERE, FENER ÇİÇEĞİ , TARİH, ÇAMLIBEL sk bölgelerinde 14/02/2024 00:00:00 - 14/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah AÇELYA., ÇAĞDAŞ BOĞAZİÇİ SİTESİ YOLU sk bölgelerinde 14/02/2024 00:00:00 - 14/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah DAMA, ETHEM, GÜNER, KONURALP, KORCAN, KÜRŞAT, LATİFE, SEYYAR, SOLMAZ, SULTANAHMET, SULUSARAY, TANDIR, TANKUT, TEKİNER, İLHAMİ sk bölgelerinde 14/02/2024 09:00:00 - 14/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ANADOLU, CANSU, DEMİRHAN, DOSTLAR, DÜNYA, EFLATUN, EGEMEN, EMRE, ERGİN, GAMZE, GÜLCANIM, GÜLER, HEDEF, KASIM, KERMES, KINALI, KUMSAL, MERAL, MURAT SUYU, PALAMUT, PALMİYE, SAYGIN, SÖĞÜTLÜ, ÇAMLI, ÇETİN EMEÇ, İHSAN KOÇER, İLYAS YILMAZER sk / YENİ mah ÇİZGİ sk bölgelerinde 14/02/2024 09:00:00 - 14/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah ÇERKEZKÖY sk bölgelerinde 14/02/2024 09:00:00 - 14/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ADIM, BELDE, ELMAS, GÖKALP, GÖKDENİZ ÇIKMAZI, MERT, NADİDE, NİLAY, OYLUM, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, SAĞANAK, ÖREN, ÖZGÜL, ÖZMEN, ÖZNUR sk bölgelerinde 14/02/2024 13:00:00 - 14/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/4., G/6., G/7. sk bölgelerinde 14/02/2024 09:00:00 - 14/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah HÜRRİYET sk / MİMAR SİNAN MERKEZ mah AKASYA 5, AYDEMİR, BAHÇE, BARBAROS 3, BAYAR, BOSTAN 3, CENK, CUMHURİYET 2, CÜMBÜŞ, DEĞİRMEN 4, E5 LONDRA ASFALTI, EMRE 2, HAKAN 2, HÜRRİYET, MURAT, NARİN, POYRAZ, SERDAR 2, YILDIRIM BEYAZIT, ÇINAR, ÇİLEKLİ, ÇİÇEKTEPE, ÖZLEM 1, İNÖNÜ 2 sk bölgelerinde 14/02/2024 10:00:00 - 14/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah AKKUŞ, ATALAR, BEKTAŞ, CANER, DEREBOYU, DEREİÇİ, HÜNKAR, KASIR, KERİM, KUDRETLİ, OLTU, SANTRAL, SÖNMEZ, TALATPAŞA, YAYA, ZAMBAK sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah ATOM, BAHAR, BÜYÜKDERE, DEDE KORKUT, DEREBOYU, ECZA, FEZA, HARMAN 1, KARDEŞLER, KIR GÜLÜ, KÖPRÜLÜ sk bölgelerinde 14/02/2024 00:00:00 - 14/02/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah ERGÜN, NADİDE, RÜZGAR, SEDEF, SOKULLU, TUĞÇE, İSMET sk bölgelerinde 14/02/2024 10:00:00 - 14/02/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 27 MAYIS, 802. ÇIKMAZ, ALTIN, ESEN, MELTEM, YALI, ŞÜKRAN sk bölgelerinde 14/02/2024 00:00:00 - 14/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 2.AKASYA, HATBOYU sk / FATİH mah 27 MAYIS, 801. ÇIKMAZ, ALTIN, ESEN, HATBOYU, YALI, ŞÜKRAN sk bölgelerinde 14/02/2024 00:00:00 - 14/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.ALTIN, 1.ÜMİT ÇIKMAZI, 911. ÇIKMAZ, AHMET KOCABIYIK, ERKEN, GENÇ, GONCA, KADER, SULTAN MURAT, TAMER, ÖZER, ÜLKEM, ŞAİR ŞİNASİ sk / KEMALPAŞA mah 1801., 1802., 2.KARTAL, HALKALI, OSMAN BEY, SANCAK, SULTAN MURAT, ÜSKÜP sk / İNÖNÜ mah 1.DUMLUPINAR sk bölgelerinde 14/02/2024 09:00:00 - 14/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ENVERPAŞA, FATİH, GAZİ KEMAL, MERCAN, OKUL, ORDU, SELİM PAŞA, SÜLEYMAN ŞAH, ÇİMENLİ, İSTANBUL, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk bölgelerinde 14/02/2024 09:00:00 - 14/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah 11. DEVRİYE, 12. DEVRİYE, 13. DEVRİYE, AŞIK, ÇEŞME ÜSTÜ, ÇUKURTARLA, ÇUKURTARLA ALTI sk bölgelerinde 14/02/2024 09:00:00 - 14/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah KAHRAMAN sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah AHMETDEDE, ALTUNİZADE BAĞ, ASUDE, AYTEN, CELEBOĞLU, DÜĞMECİLER, EYÜP SULTAN, KILIÇALİ, KÜME, ÇAVUŞBAĞI sk bölgelerinde 14/02/2024 09:00:00 - 14/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKASYALAR, ANKARA, CİCOZ YOLU, KANARYA, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, SEDİR, SÜLEYMAN ŞAH, SÜMBÜL, YENİYOL, ÇİĞDEM sk / MURATPAŞA mah 109., 11., 114., CUMHURİYET, CİCOZYOLU, DEMİRHİSAR, EDİNCİK, EDİZ, HASAN PAŞA, KAMİL, MORLALE, YABANGÜLÜ sk bölgelerinde 14/02/2024 09:00:00 - 14/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 49., 51., 53., BEYAZLALE, CEM, ELEKTRİK, ENVERPAŞA, FATİH, GAZİ KEMAL, GÜVEN, HAKAN, KARLITEPE, MEHMET AKİF ERSOY, MERCAN, OKUL, ORDU, OSMAN PAŞA, RECEP YAZICIOĞLU, SELİM PAŞA, SÜLEYMAN ŞAH, YAR, ÇUKUROVA, ÇİÇEK, ÜRGÜPLÜ sk bölgelerinde 14/02/2024 09:00:00 - 14/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AKEL, ATABEY, MALTEPE sk bölgelerinde 14/02/2024 22:00:00 - 15/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah DEVRİM, OKUL, YENİ, İLKNUR sk bölgelerinde 14/02/2024 13:00:00 - 14/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1471. sk bölgelerinde 14/02/2024 00:00:00 - 14/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2132., 2138., 2141., 2142., 2143., 2144., 2145., 2146., 2148., 2149., 2150., 2151., 2152., 2153., 2155., 2177., 2185., BARBAROS, KIŞLA sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah BARBAROS sk bölgelerinde 14/02/2024 00:01:00 - 14/02/2024 07:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 913., 955., 956., 958. sk bölgelerinde 14/02/2024 09:00:00 - 14/02/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 14/02/2024 00:00:00 - 14/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 2.ZAFER, ERENLER 2, HANIM, KANDİL, KANDİLLİ 1, KARAMURAT, KUŞÇU, MUMCU, PINAR 1, TEYYARE, ZAFER, ŞAMDAN, ŞEFKAT sk bölgelerinde 14/02/2024 09:00:00 - 14/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -BAHÇELİEVLER mah sk bölgelerinde 14/02/2024 09:00:00 - 14/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -BAHÇELİEVLER mah sk bölgelerinde 14/02/2024 12:00:00 - 14/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALBAY İBRAHİM KARAOGLANOĞLU, DEMET, NACİ KASIM, NEYİRE NEYİR, ÇALDIRAN, İZZETTİN ÇALIŞLAR, ŞAİR ORHAN VELİ sk bölgelerinde 14/02/2024 12:00:00 - 14/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ALTIN, GÜNEŞLİ ÇIKMAZI, GÜNGÖREN, HÜRRİYET, MAHMUTBEY, PAMUK ÇIKMAZI, POLAT, SEDEF, SÜMBÜL sk bölgelerinde 14/02/2024 14:00:00 - 14/02/2024 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2150., 2154., 2155., 2156., 2157., 2158., 2159., 2161., 2162., 2163., 2165., BARBAROS, KIŞLA sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 564., 566., 567., 578., 579., 580., BARBAROS sk bölgelerinde 14/02/2024 00:01:00 - 14/02/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 400., 419., 420., 425. sk bölgelerinde 14/02/2024 09:00:00 - 14/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 55. sk bölgelerinde 14/02/2024 11:00:00 - 14/02/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GÜNALTAY sk / TUNA mah 687. sk / TURGUT REİS mah 400., 411., 412., 413., 420., 425., 426., 427. ÇIKMAZ, 428., 429., 430., 431., 432., 435., 436., 507., 511., 512., 513., 515., 516., 517., CAMİ, CENGİZ TOPEL, KARAOSMANOĞLU, ÇENGEL sk bölgelerinde 14/02/2024 12:00:00 - 14/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ALPARSLAN TÜRKEŞ, ALPERTUNGA, ALTUN, BİLNUR, CAHİT SITKI TARANCI, GURUR, HİTİT, MEVLANA, OMURTAK, PAZARYOLU, ÇÖL, ŞERAFETTİN sk bölgelerinde 14/02/2024 09:00:00 - 14/02/2024 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah BABA NAKKAŞ, YAPI sk bölgelerinde 14/02/2024 09:00:00 - 14/02/2024 17:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah BAHÇE, BENNUR, DİBEKTAŞI, GÜLPINAR, GÜLİSTAN, HACIMAŞLI, HACIMAŞLI-ARNAVUTKÖY, HACIMAŞLI-HARAÇÇI, HARAÇÇI YOLU ÇIKMAZI, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HARMAN, OSMANLI, SARIDEDE, YAŞAR, ŞİMŞEK sk / HARAÇÇI mah ADİL, AHMER, AKYAR, AKÇA, ALAY, ALEV, ALTAN, ATABEK, ATAMAN, AYGÜL, AYPARE, AZER, BAHTİYAR, BAYRAK, BAŞER, BEHİCE, BEKDEMİR, BERKSU, BEYKAN, BEYLER, BİLEN, BİLGEKAĞAN, BİNDALLI, BİNKAN, CENAP, DOSTLUK, ELA, EMEK, ERKILIÇ, ERTUNGA, FELAK, FEVZİ, GÖLDERE, GÖÇMENKENT, GÜLŞAH, GÜMÜŞÇAY, GİRAY, HACIMAŞLI-HARAÇÇI, HALKSEVER, HARAÇÇI, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HARİKA, HATMİ, HAVZA, HAZAL, HAZİN, KANDIRA, KANDİLLİ, KARAGÖZ, KUDRETLİ, KURAL, KUTLU, KUTLUKHAN, MENEVİŞ, MOR MENEKŞE, MİHRİBAN, NUH, NİLSU, SAHABİLER, SAKIZ GÜLÜ, SANEM, SARI MİMOZA, SARUHAN, SELANİK, SENİYE, SERKAN, SEYİTGAZİ, SIRAEVLER, SOLMAZ, SUNAR, SÜMER, SÜRMELİ, TEFSİR, TEMİZ, TERZİ, TEZCAN, TILSIM, TINAZ, UMUTLU, UTKU, UÇANKUŞ, VARDAR, YAVUZTÜRK, YENİHAMAM, YENİYIL, YEŞİLBELDE, YEŞİLLİK, ZEKAT, ZERRİN, ÇATALÇEŞME, ÇOLAK, İNKİŞAF, İSTEMİHAN, ŞANLI, ŞENKAYA sk / KARLIBAYIR mah ADİLE, AKÇADAĞ, ALAADDİN, ANADOLU, ARİF, ATASEV, AVNİYE, AYCAN, AYDİLEK, AYRANCI, BAL, BAYRAK, BEHZAD, CEBECİ, CEMRE, CERRAH, DANİŞMENT, DENİZCİ, ERAY, ERHAN, ERÇELİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FELAH, GÜLENAY, GÜLRİZ, GÜNPINAR, GÜRSOY, HARDAL, HİKMET, KARACAOĞLAN, KARADAĞ, KARADERE, KARLIBAYIR, KENAN, KIR, KORE, KOVAN, MİRAÇ, PERTEV, RIZA BEY, SADIK, SAROĞLU, SEMA, SEVİLAY, SEĞMEN, SIHHAT, TANPINAR, TANYELİ, TO bölgelerinde 14/02/2024 09:30:00 - 14/02/2024 17:13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AKTOPRAK, ATMACA, BAHARİYE, BALYA, BESTE, BÜYÜ, ERCİYES, ERGENEKON, GÜNER, GÜNEY, KATİP, KOCATEPE, KÜLTÜR, LOKUM, ORUÇ GAZİ, SULTAN FATİH, TÜRKMEN, ÇUBUKLU, İMAR, ŞENYURT sk / KAVAKLI mah AKDERE, AKŞEMSETTİN, ARŞIN, ASUMAN, AY, BATI TRAKYA, BAYRAK, BEREKET, BURGAZ, BİZİM, DAMLAPINAR, DEFİNE, DEMOKRASİ, DERİN, DESTAN, DUMAN, DUMLUPINAR, DUYGUM, EFE, EFEM, ELMAS, ELVAN, EMANET, EMİN, ENES, FATİH, FISTIK, FÜSUN, GAMZE, GARİP, GAYRET, GEZİ, GÜLSEN, GÜLÜMSER, HALAY, HARİKA, HULUSİBEY, IRMAK, KAHRAMAN, KALYONCU, KANARYA, KASİDE, KILIÇARSLAN, KINALIKUZU, KIZILIRMAK, KOCATEPE, KİRAZLIK, LARA, MARMARA, MELTEM, MELİK, MESİRE, OVALI, SAMET, SANCAK, SELÇUK ESMER, SEMA, SULTAN SELİM, SUSAM, TURAN, TURGUT ÖZAL, UZUN HASAN, UĞUR MUMCU, YAŞAR DOĞU, YILDIRIM, ZEKİ MÜREN, ÇAVUŞOĞLU, ÇINARLI, ÖĞRETMEN, İDİL, İKRAM, İNAN, İNCİR, İNKILAP sk / MARMARA mah BAYRAKTAR, NİL, ULUSUM sk / SAHİL mah ADALET, AKTOPRAK, AKİDE, ALİ ŞİR NEVAİ, ASMAGÜL, AYÇA, BAYRAKTAR, BAŞARAN, BEYAZLALE, CENK, CÜMBÜŞ, DAĞÇİÇEĞİ, DOKTORLAR, EDİP, ERMİŞLER, GÜNAY, GÜNBATIMI, HACİVAT, HASIR, HATIRA, HAZAN, HÜR, II. BEYAZIT, KADER, KARACABEY, KAYIŞ, KOCATEPE, KUMRAL, KUŞKALE, KÖPRÜ, KÖŞK, MARMARA, MAVİ AKDENİZ, SAMANYOLU, SULTANLAR, SUNA PEKUYSAL, SÜLEYMAN GAZİ, YILDIZ, YİĞİTLER, ÇAVDAR, ÇAYIRLI, ÇELEBİ, İBRİŞİM, İLKE, İMAR, İMREN, İNCİ, İSTEK, ŞANLI, ŞAİR NEDİM, ŞEMSİ TEBRİZİ sk bölgelerinde 14/02/2024 09:00:00 - 14/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -MARMARA mah sk bölgelerinde 14/02/2024 09:00:00 - 14/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1548., ERZURUM KONGRE sk / TALATPAŞA mah FATİH SULTAN MEHMET sk / YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk / ÇINAR mah 1417. sk / ÖRNEK mah 1360., 1361., 1367., 1372., 1373., 1374., 1375., 1376., 1377., 1378., 1379., 1380., 1381., 1382., 1383., 1389., 1448., 1449., 1459., ERZURUM KONGRE, FİKRİ SÖNMEZ sk bölgelerinde 14/02/2024 00:00:00 - 14/02/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEVLANA mah HASAN KERİM, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 14/02/2024 09:00:00 - 14/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 115., 15., DOĞAN ARASLI sk / ZAFER mah 115. sk bölgelerinde 14/02/2024 09:00:00 - 14/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2208., 2209., E sk bölgelerinde 14/02/2024 00:05:00 - 14/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 1., 2., 2/1., 3., 4., 5., 6., 7., 8, ORDU sk bölgelerinde 14/02/2024 10:00:00 - 14/02/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.