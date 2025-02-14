14 Şubat İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 14.02.2025 - 10:06

Güncelleme: 14.02.2025 - 10:06

İZMİR ilinde 14 Şubat Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-14 2025-02-14 09:00:00.009-2025-02-14 16:00:00.364 saatleri arasında Orta; 1274 Sk., 1113. Sk., 1216, 1276, 1282. Sk., 1284. Sk., 1121. Sk., 1139. Sk., İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 09:00:00.462-2025-02-14 13:00:00.096 saatleri arasında Oğlananası Atatürk; İsimsiz55, Hasan Tahsin Cd., Mimar Sinan Cd., Saim Çıkrıkçı Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 13:00:00.4-2025-02-14 17:00:00.782 saatleri arasında Oğlananası Atatürk; , Mehmet Akif Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-14 2025-02-14 09:00:00.276-2025-02-14 17:00:00.889 saatleri arasında Sarıyurt; İsimsiz5, Sarıyurt Köyü İç Yolu, Sarıyurt Köyü, Dereköy Yolu, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 09:00:00.276-2025-02-14 17:00:00.889 saatleri arasında Ergenli; İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz1, İsimsiz15, İsimsiz6, Öğretme, Kızıloba Yolu, Ergenli Köyü İç Yolu, Ergenli Köyü, Dereköy Yolu, İsimsiz17, , İsimsiz2, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 09:00:00.276-2025-02-14 17:00:00.889 saatleri arasında Dereköy; İsimsiz5, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, Dereköy Köyü İç Yolu, Dereköy Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 09:00:00.276-2025-02-14 17:00:00.889 saatleri arasında Alankıyı; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz7, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz22, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz24, YÖRÜK, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz44, Alankıyı Köyü, Alankıyı Köyü İç Yolu, Karşıyaka Küme Evleri, Kocatarla, Köy İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 09:00:00.276-2025-02-14 17:00:00.889 saatleri arasında Kızıloba; kızıloba ara yol, KIZILOBA ARA YOL, Kızıloba Yolu, Kızıloba Köyü İç Yolu, İsimsiz66, İsimsiz61, İsimsiz59, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz39, İsimsiz36, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 09:00:00.276-2025-02-14 17:00:00.889 saatleri arasında Hisarlık; HİSARLIK, Hisarlık Köyü İç Yolu, Hisarlık, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 09:00:00.772-2025-02-14 17:00:00.063 saatleri arasında Osmanlar; Osmanlar Köyü İç Yolu, Osmanlar Köyü, İsimsiz22, İsimsiz19, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 09:00:00.772-2025-02-14 17:00:00.063 saatleri arasında Dernekli; Dernekli Yolu, Dernekli Köyü İç Yolu, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 09:00:00.772-2025-02-14 17:00:00.063 saatleri arasında Balcılar; Kenger, Balcılar Köyü İç Yolu, Balcılar Köyü, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-14 2025-02-14 09:00:00.367-2025-02-14 15:00:00.727 saatleri arasında Güvendik; GÜVENDİK ÖREN, 201. Sk., MAVİ PLAJ, 205, 204. Sk., Harbiye Cd., 191. Sk., 233. Sk., 232. Sk., 206. Sk., 203/1. Sk., 227. Sk., 226. Sk., 225/1. Sk., 225. Sk., 224. Sk., 222. Sk., 251. Sk., 248. Sk., 247. Sk., 244. Sk., 243/2 Sk., 220. Sk., 219. Sk., 216/1. Sk., 185. Sk., 186. Sk., 187. Sk., 161, MEHMET ALİ AYGÜVEN, 189, 188, 216. Sk., 214. Sk., 213, 212. Sk., 208. Sk., 207. Sk., , YALI, İsimsiz15, İsimsiz28, 218, 215, 215/1, 223, 190, 236, 203, 210, 241, 1 Sk., 132. Sk., 132/1. Sk., 141. Sk., 157. Sk., 158. Sk., 160. Sk., 161. Sk., 170. Sk., 172. Sk., 177. Sk., 178. Sk., 179. Sk., 180. Sk., 181. Sk., 182. Sk., 183. Sk., 184, 228. Sk., GÜVENDİK, 193, 194. Sk., 195. Sk., 196. Sk., 197. Sk., 198. Sk., 200. Sk., 255, 257. Sk., 259. Sk., 260. Sk., 261 Sk., 261/1. Sk., 261/2. Sk., 254. Sk., 253. Sk., 252. Sk., 200/1. Sk., 239. Sk., 243/1. Sk., 242/1. Sk., 242, 240. Sk., 237. Sk., 235. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 09:00:00.367-2025-02-14 15:00:00.727 saatleri arasında Denizli; , 262, 31, 123. Sk., 38. Sk., 38/1, GÜVENDİK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 09:00:00.76-2025-02-14 12:00:00.484 saatleri arasında Güvendik; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-14 2025-02-14 09:00:00.381-2025-02-14 15:00:00.418 saatleri arasında Örnekköy; 7403. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 09:00:00.381-2025-02-14 15:00:00.418 saatleri arasında İmbatlı; Anadolu, 7403. Sk., 6093. Sk., 6086. Sk., 1595. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 09:00:00.381-2025-02-14 15:00:00.418 saatleri arasında Cumhuriyet; 6613, Anadolu, 6631. Sk., 6629. Sk., 6627. Sk., 6623. Sk., 6622. Sk., 6614. Cd., 6613. Sk., 6611. Sk., 6605. Sk., 6602. Sk., 6601/3. Sk., 6601. Sk., 1595. Sk., 6609. Sk., 6607. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 09:00:00.653-2025-02-14 15:00:00.531 saatleri arasında Örnekköy; 1847/1. Sk., 1847, 6065/2. Sk., 1847/8. Sk., 1847/3. Sk., 1847/2. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 09:00:00.653-2025-02-14 15:00:00.531 saatleri arasında İmbatlı; 1847, 6076/3. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 09:00:00.702-2025-02-14 15:00:00.588 saatleri arasında Örnekköy; 1847/8. Sk., 1847/7. Sk., 1847/6. Sk., 1847/5. Sk., , 6065/1. Sk., 1847, Girne elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 09:00:00.702-2025-02-14 15:00:00.588 saatleri arasında İmbatlı; 1847, 6076. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 09:00:57.382-2025-02-14 15:00:08.392 saatleri arasında Aksoy; 1743. Sk., 1737. Sk., 1731. Sk., , 1755. Sk., 1756. Sk., 1757. Sk., 1758. Sk., Fazıl Bey Cd., 1754. Sk., 1751. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 09:00:57.382-2025-02-14 15:00:08.392 saatleri arasında Donanmacı; ÇEVİK ERSİN TEMEL, 1743. Sk., SANCAR MARUFLU, Attila İlhan Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 10:00:46.204-2025-02-14 14:00:54.736 saatleri arasında Bostanlı; YALI, Bestekar Yusuf Nalkesen Sk., 2014/1. Sk., 2014. Sk., 2013/1. Sk., , Şehit Kurmay Binbaşı Recep Güngör Parkı, Suat Gürbüzer Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-14 2025-02-14 09:00:00.772-2025-02-14 17:00:00.063 saatleri arasında Bayramlı; Bayramlı Yolu Kümeevleri, Bayramlı Köyü İç Yolu, , Bayramlı Köyü elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 09:00:00.772-2025-02-14 17:00:00.063 saatleri arasında Yenikurudere; Yenikurudere Köyü İç Yolu, Yenikurudere Köyü, YENİ KURUDERE YOLU, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 09:00:00.772-2025-02-14 17:00:00.063 saatleri arasında Kamberler; KAMBERLER YOLU KÜMEEVLER, KAMBERLER YOLU, İsimsiz91, kamberleryolu kümeevler, Kamberler Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 11:00:00.025-2025-02-14 13:00:00.251 saatleri arasında Çınarköy; , Beypınarı Mevki Yolu, Kızılüzüm Çakırdere Mevkii, Madenaltı Mevki Yolu, 5010, Çınarköy Kırovası, Ulucak Kemalpaşa Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 11:00:00.025-2025-02-14 13:00:00.251 saatleri arasında Kemalpaşa OSB; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 11:00:00.025-2025-02-14 13:00:00.251 saatleri arasında Kızılüzüm; KIZILÜZÜM KÖYYOLU KÜMEEVLER, 5010, Kızılüzüm Köyyolu Kümeevler, kemalpaşa kızılüzüm kırovası kümeevler, KIZILÜZÜM KIROVASI KÜME EVLER, İsimsiz24, Sulukız Mevki Yolu, Kızılüzüm Köyü İç Yolu, Kızılüzüm Köy Yolu, Kemalpaşa Kızılüzüm Kırovası, Kemalpaşa Kızılüzüm, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 11:00:00.241-2025-02-14 13:00:00.301 saatleri arasında Ulucak Cumhuriyet; 9118. Sk., İsimsiz1, Ulucak İzmir Cd., Ulucak İzmir, Turgut Özal Blv., Kazım Karabekir, Gazi, Adnan Menderes Blv., Adnan Menderes, 9300. Sk., 9122. Sk., 9121. Sk., 9120. Sk., 9116. Sk., 9115. Sk., 9113. Sk., 9081. Sk., 9071. Sk., 83. Sk., 26. Sk., 156. Sk., 114. Sk., 107. Sk., 103. Sk., 101. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 11:00:00.241-2025-02-14 13:00:00.301 saatleri arasında Ulucak Mustafa Kemal Atatürk; Şehit Mustafa Akmansoy Cd., 9261, 9162, Ulucak İzmir Cd., Ulucak İzmir, Sıtkı Aydınel Cd., 9209, Necdet Bukey Cd., Mustafa İsmet İnönü Caddesi, Mehmet Akif Ersoy, CELAL BAYAR BULVARI, Adnan Menderes, 9251. Sk., 9247. Sk., 9243. Sk., 9241. Sk., 9239. Sk., 9237. Sk., 9235. Sk., 9233. Sk., 9229. Sk., 9225. Sk., 9214. Sk., 9212. Sk., 9210. Sk., 9206. Sk., 9204. Sk., 9202. Sk., 9196. Sk., 9194. Sk., 9192. Sk., 9173. Sk., 9171. Sk., 9169. Sk., 9162. Sk., 9160. Sk., 9119. Sk., 9113/1. Sk., 76. Sk., 35. Sk., 9245, 208. Sk., 204/1. Sk., 200/1. Sk., 117/1. Sk., 101. Sk., 9188, 9237, İsimsiz32, CELAL BAYAR BULVARI, Mehmet Akif Ersoy Cd., 9200. Sk., 9117. Sk., 110. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 11:00:00.241-2025-02-14 13:00:00.301 saatleri arasında Kemalpaşa OSB; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 11:00:00.241-2025-02-14 13:00:00.301 saatleri arasında Ulucak İstiklal; 9129, 9129, Turgut Özal Blv., Sıtkı Aydınel Cd., 9209, Gazi, 9222. Sk., 9220. Sk., 9218. Sk., 9216. Sk., 9173. Sk., 9171. Sk., 9167. Sk., 9144. Sk., 9129. Sk., 26. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 11:00:00.241-2025-02-14 13:00:00.301 saatleri arasında Kuyucak; 9129 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-14 2025-02-14 09:00:01.761-2025-02-14 13:00:08.807 saatleri arasında Musalla; İsimsiz39, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz61, İsimsiz68, İsimsiz17, İsimsiz18, Soğanlık Küme Evleri, , 7172 sk., İsimsiz16, Kızkapan, İsimsiz36, İsimsiz38, İsimsiz45 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 09:00:01.761-2025-02-14 13:00:08.807 saatleri arasında Ovacık; , 7400, İsimsiz23, Kızkapan, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz60, İsimsiz34, İsimsiz88, İsimsiz66, KIZKAPANI, İsimsiz105, 7400. Sk., İsimsiz111, İsimsiz112, İsimsiz117, İsimsiz119, İsimsiz120, İsimsiz121, İsimsiz127, İsimsiz128, İsimsiz80, İsimsiz132, İsimsiz134, İsimsiz136, İsimsiz138, 7400 Sk., İsimsiz155, İsimsiz208, Cumhurıyet Sıtesı, Market Bostancı Sitesi, Mavi Çeşme Yapı Kooperatifi, Ovakent, Pembe Evler Sitesi, Kabaçelik Mevkii, BALLIBAĞ MEVKİİ, Özberil Sitesi, Yuvamkentsitesi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 10:00:42.765-2025-02-14 14:00:48.616 saatleri arasında Dalyan; 4163/1. Sk., 4163. Sk., 4162. Sk., 4159. Sk., 4158. Sk., 4128. Sk., 4071. Sk., 4066/1. Sk., 4066. Sk., 4004. Sk., , 4172. Sk., 4168. Sk., 4165. Sk., 4208. Sk., 4207. Sk., 4206. Sk., 4202. Sk., 4175. Sk., 4174. Sk., 4173. Sk., 4170. Sk., 4500, 4217. Sk., 4216. Sk., 4215. Sk., 4214. Sk., 4212. Sk., 4211. Sk., 4210. Sk., 4209. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 10:00:42.765-2025-02-14 14:00:48.616 saatleri arasında Cumhuriyet; Zümrüt Sitesi, 4543. Sk., 4537 Sk., 4536. Sk., 4535. Sk., 4534. Sk., 4533. Sk., 4531. Sk., 4525. Sk., 4516. Sk., 4513. Sk., 4511. Sk., 4510/1. Sk., 4510. Sk., 4507/1. Sk., 4507. Sk., 4506. Sk., 4505. Sk., 4504. Sk., 4503. Sk., 4501. Sk., 4500, 4337. Sk., 4334. Sk., 4330. Sk., 4324. Sk., 4322. Sk., 4321/1. Sk., 4321. Sk., 4320/2 Sk., 4320/1. Sk., 4320. Sk., 4319. Sk., 4318. Sk., 4317. Sk., 4316. Sk., 4315. Sk., 4314. Sk., , 4508/1, İsimsiz1, 4217. Sk., 4505/1 SK., 4300. Sk., 4302. Sk., 4302/1. Sk., 4303. Sk., 4304. Sk., 4305. Sk., 4306. Sk., 4307. Sk., 4308. Sk., 4309. Sk., 4310. Sk., 4311. Sk., 4312. Sk., 4313. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 12:00:09.551-2025-02-14 16:00:18.736 saatleri arasında Musalla; İsimsiz250, , 1137. Sk., 1136. Sk., 1135. Sk., İsimsiz251 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-14 2025-02-14 09:00:29.092-2025-02-14 15:00:37.779 saatleri arasında Hürriyet; 1065. Sk., Büyük Menderes Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 09:00:41.393-2025-02-14 15:00:50.582 saatleri arasında Hürriyet; 1058. Sk., Vatan Cd., 1061. Sk., 1059. Sk., 1060. Sk., 1057. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-14 2025-02-14 09:30:00.194-2025-02-14 17:00:00.328 saatleri arasında Başaran; İsimsiz24, İsimsiz28, İsimsiz27 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 09:30:00.194-2025-02-14 17:00:00.328 saatleri arasında Karaburç; , İsimsiz34, İsimsiz36 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 09:30:00.633-2025-02-14 17:00:00.145 saatleri arasında Karaburç; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-14 2025-02-14 10:00:00.147-2025-02-14 15:00:00.418 saatleri arasında Atatürk; HALİL ÇULHAOĞLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 10:00:00.147-2025-02-14 15:00:00.418 saatleri arasında Hürriyet; Süleyman Şah Cd., Uygar Sk., İnci Sk., İpek Yolu Sk., Orhan Aksay Cd., Mithatbey Sk., Melehat Aksoy Cd., Maltepe Cd., Kumru Sk., HALİL ÇULHAOĞLU, Güven Cd., Dinç Sk., Bülent Ecevit Cd., Ayhan Gülcüoğlu Cd., Arda Sk., İsimsiz18, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 10:00:00.343-2025-02-14 15:00:00.277 saatleri arasında Fatih; Ekol Sk., , FAHRETTİN ALTAY CAD., Bahadır Sk., Destan Sk., Elmas Sk., Evliya Çelebi Sk., Furkan Sk., Mehmet Hüsnü Tükel Sk., Sadık Giz Cd., Selin Sk., Zübeyde Hanım Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-14 2025-02-14 10:00:17.498-2025-02-14 14:00:24.696 saatleri arasında Eğridere; Elmalı, , İsimsiz9, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz24, İsimsiz27, İsimsiz30, ZERDALİ, GONCA, HARDAL, 1020. Sk., Ardıç, Armut Sk., Armutlu, Armutlu Sk., Defne, Defne Sk., Elmalı Sk., Eğridere, Eğridere Cd., Gürgen, Gürgen Sk., Kooparatif, Meşe, Meşe Sk., Palamut, Salkım Sk., Sarmaşık, Sarmaşık Sk., Servi, Söğütlü, Söğütlü Sk., Sümbül, Zeytinli, Çınar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 11:00:00.241-2025-02-14 13:00:00.301 saatleri arasında Yakaköy; POYRAZ, poligon sokak, MELİSA, IHLAMUR, VADİ, İsimsiz169, İsimsiz129, İsimsiz111, İsimsiz109, İsimsiz63, İsimsiz62, ÖYKÜ, Özbek Sk., Özbek Cd., Özbek, Çamlık Cd., Zeytin, Yıldız Sk., Yaprak Sk., Yalı, Yaka Cd., Yaka, Tepe, Sevgi Sk., Selin Sk., Reyhan Sk., Poligon Sk., Mine, Meltem Sk., Melisa Sk., Limon Sk., Kordon, KİRAZ, Kiraz, Irmak Sk., Ihlamur Sk., Havuzbaşı Sk., Havuzbaşı, GÜNEŞLİ, Gündoğan Sk., Ekin Sk., Dibek, Damla Sk., Cumba Sk., Asma, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 11:00:00.241-2025-02-14 13:00:00.301 saatleri arasında Sarnıçköy; Sarnıç Cd., Kordelya, Filiz, Akyar, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 11:00:00.241-2025-02-14 13:00:00.301 saatleri arasında Naldöken; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 11:00:00.241-2025-02-14 13:00:00.301 saatleri arasında Kurudere; Kurudere Cd., Kartal, Doğa, Doğa Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 11:00:00.241-2025-02-14 13:00:00.301 saatleri arasında Kayadibi; Zakkum Sk., Kayadibi Cd., Gündoğdu Sk., Funda Sk., 9751, 9754, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 11:00:00.241-2025-02-14 13:00:00.301 saatleri arasında Karaçam; İstanbul Otoyolu Cd., İstanbul Cd., Çiftlik Sk., Çağlayan Sk., Palmiye Sk., Palmiye, Kültür Sk., Karaçam Yolu, Karaçam Cd., Karaçam, Fide Sk., Fesleğen Sk., Doğan Sk., Doğan, İsimsiz25, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz8, İsimsiz7, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 11:00:00.241-2025-02-14 13:00:00.301 saatleri arasında Çiçekli; Çiçekli Cd., Çitlenbik, Çamlık Cd., Çamlık, Yasemin Sk., Pınarlı, Manolya Sk., Kardelen Sk., Fulya Sk., Fulya, Açelya, Akasya, 8500, İsimsiz10, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 11:00:00.241-2025-02-14 13:00:00.301 saatleri arasında Çamiçi; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 11:00:00.241-2025-02-14 13:00:00.301 saatleri arasında Beşyol; Çelik Sk., Çelik, Yamaç Sk., Yamaç, Sarnıç Cd., Sardunya, Burçak Sk., Beşyol Cd., Beşyol, Badem, YAMAÇ, 8001, BEŞYOL, İsimsiz30, İsimsiz25, İsimsiz13, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-14 2025-02-14 10:00:28.396-2025-02-14 12:00:49.671 saatleri arasında İnciraltı; , Sandal Sk., Şebnem Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-14 2025-02-14 10:00:47.954-2025-02-14 16:00:58.543 saatleri arasında B. Hayrettin Paşa; , 2213. Sk., 2212. Sk., 2211. Sk., 2210. Sk., 2209. Sk., 2207/1. Sk., 2207. Sk., 2206. Sk., 2205. Sk., 2204. Sk., 2203. Sk., 2200/1. Sk., 2200. Sk., 217. Sk., 208. Sk., 2202, 2204/1, İsimsiz24, İsimsiz10, İsimsiz5, 2201, Zeynel Yavuz Cd., Talat Bilgin Cd., Sanayi Bölgesi Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Mithat Paşa Cd., Kazım Dirik Cd., Fevzi Çakmak Cd., 29 Ekim Cumhuriyet Cd., 2227. Sk., 2226. Sk., 2225. Sk., 2224. Sk., 2223. Sk., 2222. Sk., 2220. Sk., 2219. Sk., 2218. Sk., 2216. Sk., 2215. Sk., 2214. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 10:00:47.954-2025-02-14 16:00:58.543 saatleri arasında Mimar Sinan; 2620/1, Yavuz Selim Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Muammer Aksoy Cd., Mithat Paşa Cd., Mevlana Sk., Kazım Dirik Cd., HATUNDERE, Hasan Tahsin Cd., 613. Sk., 608/1. Sk., 605/1. Sk., 29 Ekim Cumhuriyet Cd., 2625. Sk., 2624. Sk., 2622. Sk., 2620. Sk., 2619. Sk., 2618. Sk., 2617. Sk., 2616. Sk., 2615. Sk., 2614. Sk., 2612. Sk., 2611. Sk., 2610. Sk., 2609/1. Sk., 2609. Sk., 2608. Sk., 2607. Sk., 2606. Sk., 2605. Sk., 2604. Sk., 2603. Sk., 2602. Sk., 2601. Sk., 2624, 2624/1, 2625/1, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 10:00:47.954-2025-02-14 16:00:58.543 saatleri arasında Fatih; 2428, Yazar Namık Kemal Cd., Nurettin Bayrav Cd., Necmi Pehlivan Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd., M. Sevindik Cd., Kazım Dirik Cd., HATUNDERE, Gençlik Cd., 419. Sk., 412. Sk., 407. Sk., 406. Sk., 405. Sk., 2452. Sk., 2429, 2427/1. Sk., 2427. Sk., 2426. Sk., 2425, 2424. Sk., 2423. Sk., 2422. Sk., 2421. Sk., 2420. Sk., 2419. Sk., 2418. Sk., 2417. Sk., 2416. Sk., 2415. Sk., 2410. Sk., 2409. Sk., 2405/1. Sk., 2404. Sk., 2402/1. Sk., 2402. Sk., 2401. Sk., 2406/1, 2419, ŞEHİT SAMET KIRCALI, İsimsiz2, İsimsiz9, İsimsiz7, 2421, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-14 2025-02-14 10:00:47.954-2025-02-14 16:00:58.543 saatleri arasında Hatundere; HATUNDERE, 6127, 6102. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 12:00:00.092-2025-02-14 15:00:00.157 saatleri arasında Gölcük; 9437. Sk., Turgut Özal Blv., Şair Mehmet Akif Ersoy, 443. Sk., 442. Sk., 436. Sk., 435. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 12:00:00.092-2025-02-14 15:00:00.157 saatleri arasında Irmak; Turgut Özal Blv., Mehmet Akif Ersoy Cd., 553. Sk., 550. Sk., 549. Sk., 547. Sk., 528. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 12:00:00.807-2025-02-14 15:00:00.407 saatleri arasında Irmak; 9525. Sk., 9524. Sk., 9523. Sk., 9522. Sk., 9521. Sk., 9518. Sk., 9517. Sk., 9515. Sk., 549. Sk., 548/1. Sk., 528. Sk., 552, , Cumhuriyet Cd., 555. Sk., 554. Sk., 553. Sk., 552. Sk., 551. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.