14 Şubat MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

MANİSA ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. MANİSA'da 14 Şubat Çarşamba günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte MANİSA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 00:35
14 Şubat MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
Abone Ol google-news

MANİSA ilinde 14 Şubat Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-14 2024-02-14 08:30:06.112-2024-02-14 14:30:17.754 saatleri arasında Güzelköy; İsimsiz91, İsimsiz85, İsimsiz86, , İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz89, İsimsiz27, İsimsiz26, güzelköy, İsimsiz84, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz82, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz88 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-14 2024-02-14 08:30:06.112-2024-02-14 14:30:17.754 saatleri arasında Veziroğlu; , Sakallı Yolu, 1, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-14 2024-02-14 08:30:06.112-2024-02-14 14:30:17.754 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-14 2024-02-14 08:30:06.112-2024-02-14 14:30:17.754 saatleri arasında Mareşal Fevzi Çakmak; , İsimsiz42 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-14 2024-02-14 08:30:06.112-2024-02-14 14:30:17.754 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-14 2024-02-14 10:00:14.25-2024-02-14 16:00:26.171 saatleri arasında 4 Eylül; ŞHT.MEHMET ALİ KARADUMAN, İsimsiz57, İsimsiz54, MEVLANA, 308., 294., , 309., 300., Atatürk Blv., İsimsiz60, İsimsiz56, İsimsiz59, OSMAN GAZİ, M.AKİF ERSOY, ŞHT.DURMUŞ GÜÇLÜ, İsimsiz35, AVAROĞLU, 299. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-14 2024-02-14 10:00:14.25-2024-02-14 16:00:26.171 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-14 2024-02-14 10:00:30.814-2024-02-14 16:00:40.408 saatleri arasında 4 Eylül; 296., AKASYA, 296, 297., 299., 301., 302., 294., 298., MENEKŞE, ŞHT.DURMUŞ GÜÇLÜ, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-14 2024-02-14 10:00:30.814-2024-02-14 16:00:40.408 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

 

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ece Üner'in yeni programının adı belli oldu

Ece Üner'in yeni programının adı belli oldu
Arka Sokaklar Zeliş’ten yeni pozlar! Yüsra Geyik dergi çekiminde…

Arka Sokaklar Zeliş’ten yeni pozlar! Yüsra Geyik dergi çekiminde…
Son Dakika… Resmi Gazete’de yayımlandı: Alper Gezeravcı TUA’ya atandı

Son Dakika… Resmi Gazete’de yayımlandı: Alper Gezeravcı TUA’ya atandı
Erzincan İliç’teki altın madeni kimin?

Erzincan İliç’teki altın madeni kimin?
Melih Gökçek 'bunu izleyen Mansur'a oy vermez' diye paylaştı, İYİ Parti'den yanıt geldi: 'Bir trolbaşının oyunu yine bozuldu'

Melih Gökçek 'bunu izleyen Mansur'a oy vermez' diye paylaştı, İYİ Parti'den yanıt geldi: 'Bir trolbaşının oyunu yine bozuldu'
Aynı yastıkta 77 yıl… İlk günkü gibi sevgiyle

Aynı yastıkta 77 yıl… İlk günkü gibi sevgiyle
TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan oldu: Lütfü Savaş'a açık çağrı

TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan oldu: Lütfü Savaş'a açık çağrı
Nesli tehlikede… Hakkari’de su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi

Nesli tehlikede… Hakkari’de su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi