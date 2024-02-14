14 Şubat MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 14.02.2024 - 00:35

Güncelleme: 14.02.2024 - 00:38

MANİSA ilinde 14 Şubat Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-14 2024-02-14 08:30:06.112-2024-02-14 14:30:17.754 saatleri arasında Güzelköy; İsimsiz91, İsimsiz85, İsimsiz86, , İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz89, İsimsiz27, İsimsiz26, güzelköy, İsimsiz84, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz82, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz88 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-14 2024-02-14 08:30:06.112-2024-02-14 14:30:17.754 saatleri arasında Veziroğlu; , Sakallı Yolu, 1, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-14 2024-02-14 08:30:06.112-2024-02-14 14:30:17.754 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-14 2024-02-14 08:30:06.112-2024-02-14 14:30:17.754 saatleri arasında Mareşal Fevzi Çakmak; , İsimsiz42 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-14 2024-02-14 08:30:06.112-2024-02-14 14:30:17.754 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-14 2024-02-14 10:00:14.25-2024-02-14 16:00:26.171 saatleri arasında 4 Eylül; ŞHT.MEHMET ALİ KARADUMAN, İsimsiz57, İsimsiz54, MEVLANA, 308., 294., , 309., 300., Atatürk Blv., İsimsiz60, İsimsiz56, İsimsiz59, OSMAN GAZİ, M.AKİF ERSOY, ŞHT.DURMUŞ GÜÇLÜ, İsimsiz35, AVAROĞLU, 299. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-14 2024-02-14 10:00:14.25-2024-02-14 16:00:26.171 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-14 2024-02-14 10:00:30.814-2024-02-14 16:00:40.408 saatleri arasında 4 Eylül; 296., AKASYA, 296, 297., 299., 301., 302., 294., 298., MENEKŞE, ŞHT.DURMUŞ GÜÇLÜ, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-14 2024-02-14 10:00:30.814-2024-02-14 16:00:40.408 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.