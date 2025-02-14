14 Şubat MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 14.02.2025 - 10:06

Güncelleme: 14.02.2025 - 10:06

MANİSA ilinde 14 Şubat Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-14 2025-02-14 09:00:10.634-2025-02-14 15:00:16.196 saatleri arasında Ahmet Bedevi; 300, 559, 552, 300, 538, 547, 551, , 559, 554, 548, 551, 522, 561 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-14 2025-02-14 09:00:28.725-2025-02-14 15:00:39.625 saatleri arasında Yenipazar; YENİPAZAR SOK, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz35, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz34, yenipazar köy iç yolu, Yenipazar Köyü Yolu, YENİ PAZAR ÜST YOL, İsimsiz41 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 09:00:28.725-2025-02-14 15:00:39.625 saatleri arasında Çukuroba; İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 09:00:50.443-2025-02-14 15:00:59.742 saatleri arasında Kızılhavlu; , İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz48, İsimsiz16 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 09:00:50.443-2025-02-14 15:00:59.742 saatleri arasında Dombaylı; İsimsiz47 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 09:00:50.443-2025-02-14 15:00:59.742 saatleri arasında Delibaşlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-14 2025-02-14 11:00:00.241-2025-02-14 13:00:00.301 saatleri arasında Karakoca; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-14 2025-02-14 11:00:00.241-2025-02-14 13:00:00.301 saatleri arasında Gökçeler; GÖKÇELER, gökçeler, gökçeler, gökçeler iç yolu, gökçeler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.