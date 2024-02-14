14 Şubat SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 14.02.2024 - 00:35

Güncelleme: 14.02.2024 - 00:37

SAKARYA ilinde 14 Şubat Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR TEPEBASI, KIRKPINAR TEPEBAŞI mahallelerinde BÜYÜKDERE CD., BÜYÜKDERE/2, ÇALI 1-, GEZERSU 2 VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖE BAKAN EVLERİ İÇİ YOLU, IHLAMUR VADİSİ EVLERİ İÇİ YOLU, İKİZ EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, KIRKPINAR KORU EVLERİ İÇİ YOLU, MENEKŞE, MENEKŞE SK., SANCAK SK., SARICAK SK., SÜMBÜL 1, SÜMBÜL SK., TEPEBAŞI VİLLALARI 1 İÇİ YOLU, TEPEBAŞI VİLLALARI 2 İÇİ YOLU, YENIYOL/1, YENİYOL SK., YESIL 1, YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTANBULDERE mahallelerinde DEGIRMEN 3 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTANBULDERE mahallelerinde ÇAVUŞOĞLU SK., İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EVRENKÖY, KARAPINAR mahallelerinde 329 NOLU SK., 330 NOLU, 330 NOLU SK., 347 NOLU, 347 NOLU SK., 348 NOLU SK., KARAPINAR CD., NESET, YENIKENT, YENIKENT/1, YENİKENT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI SAKARYA mahallelerinde BAŞAK SK., DALGIÇ SK., GÖKÇE, HÜRREM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, AKÇAY, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1018, 1018 SK., 1020, 1020 SK., 1404 NOLU, AHMEDIYE MERKEZ/1, AHMEDİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ORTA/4 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, CUMHURIYET, CUMHURİYET, NEVIYE, NEVİYE, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1006 KÜME EVLER, 1006 SK., 1008 KÜME EVLER, 1010 KÜME EVLER, 1012 SK., 1013, 1014 SK., 1016 SK., 1024 SK., 1029 SK., 286, SK., ADALET, ADALET SK., ADIVAR SK., AKIN SK., AKSU, AKSU SK., ALEMDAR SK., ARAS SK., ATA SK., ATLAS SK., AYDINLAR, AYDINLAR SK., AZIZE, BARBAROS, BIÇIM, BILGIN, BİLECİK CD., BİLGİN SK., BİSMİL SK., CEYHAN SK., ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN CD., ÇAKIR, ÇAKIR SK., ÇAVUŞOĞLU SK., DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., DEMET SK., DEMİRYOLU CD., DEVRAN SK., DICLE SK., DİCLE SK., EKİM, ELVAN, EMIN, EMİN SK., ERDEMİR SK., ESEN SK., GEÇİT SK., GEDİZ SK., GÖÇMEN, GÖÇMEN SK., GÖKSU SK., GRUP KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, GÜMÜS, GÜR SK., GÜVEN, GÜVEN CD., HAKAN, HAKAN CD., HANIMELİ SK., HASAT, HAYAT, HİSAR SK., HUZUR, HUZUR SK., IRMAK, IRMAK SK., KABİL SK., KALE, KALE SK., KAVAKLI, KAVAKLI SK., KEHRIBAR, KEHRİBAR SK., KILIÇ SK., KISA, KISA SK., LODOS, MADEN SK., MELEK, MELEN SK., MERCAN SK., MERIÇ, MERIÇ SK., MERİÇ SK., MESALE, MESALE SK., METİN, MEVLANA CD., MIMARSINAN, MİMARSİNAN CD., NARİN SK., OK, OK SK., ORTA CD., PARKE, PARKE SK., PELIN, PINAR, PINAR SK., PIRLANTA SK., SADIYE, SADİYE, SAKARYA CD., SEHIT MUTLU SAYDAM, SELVİ SK., SEVIM, SEYHAN SK., SEYRAN SK., SEZEN, SEZEN SK., SHT.BARIS KAPLAN, SHT.BARIS KAPLAN CD., SHT.ERDOGAN YENI, SIRIN, SOLMAZ SK., SUSAM SK., ŞAHLAN SK., ŞANLI SK., ŞEHİT ERDOĞAN YENİ CD., ŞEHİT FATİH KARA CD., ŞEHİT MUTLU SAYDAM CD., ŞEN SK., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., TAMER, TANK, TANK SK., TANYELI, TEKİN SK., TEPE, TOPRAK SK., TOPRAK/1, TUGBA, TUNA, TÜRKAN, ULUS, ULUS CD., USLU SK., UYGUN, UYGUN SK., UZUN SK., YAKUT SK., YAŞAM SK., YAYLA, YAYLA SK., YUDUM, YUDUM SK., YUKARI KİRAZCA CD., YÜCE SK., YÜCEL, YÜCEL SK., ZERRIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, HACIMERCAN, NEVIYE, UZUNKUM, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1013 SK., 1027, 130 SK., ADA MERKEZ, ADA MERKEZ SK., ADA MERKEZ/1, ADA MERKEZ/3, ADA MERKEZ/4, ADA MERKEZ/6, ALTAY SK., ARZU, BURÇAK, CAMI, CAMİ, ÇİÇEK SK., DAMLA, DEMIRYOLU CD., DISLI, ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU CD., GIDER, GİDER SK., GÜLBAHAR, GÜLDESTE, GÜLDESTE SK., GÜLERYÜZ, HABIL, HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, HACIMERCAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, HARMANLIK 1 SK., KADER SK., KAPI, KÖYDISI/1, KÖYDIŞI SK., KÖYIÇI 1/2, KÖYİÇİ, KUDÜS CD., MEHMET EFENDİ SK., MERCAN KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, ORMAN YOLU, ORTA, ORTA SK., ORTA/1, ORTA/13, ORTA/2, ORTA/3, ORTA/5, ORTA/6, ÖZGÜR SK., PAŞA SK., SAKARYA CD.Sİ, SAKARYA CD.Sİ SK., SAKARYACD.SI, SARMAŞIK SK., TUNA CD., TÜRKER SK., YADİGAR SK., YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, YUKARI, YUKARI 2, YUKARI 2/1, YUKARI 2/2, YUKARI SK., ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR mahallelerinde 7089 SK., 7093 SK., 7116, BİRLİK SİTESİ İÇİ YOLU, TÜRBE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER, YENI, YENİ mahallelerinde 2010 SK., 2012 SK., 2014 SK., 2018 SK., 2020 SK., 2023 SK., 2025 SK., 2027 SK., KARASU YOLU CD., SAKARYA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPAŞA mahallelerinde 340. SK., 361., 365., EFES, FEVZİ ÇAKMAK CD., HAZAL SK., HAZAN, HAZAN SK., HİCRET, MELTEM SK., OKAN EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, SELAM, SELAM SK., YAREN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, NURIYE, NURİYE, YEŞİLKÖY mahallelerinde 1073. SK., 3501 SK., 3504 SK., 3505 SK., 3506, 3506 SK., 3510 SK., 3511 SK., 3516 SK., 3518, 3520 SK., 3523 SK., 3528, 3528 SK., 3536-, 3536 SK., 3542, 3543, 3543 SK., 3545 SK., 3561, 3617 SK., 3627 SK., 3628. SK., 3629 SK., 3634 SK., 3635 SK., 410 SK., 412. SK., ANKARA ASFALTI, ESKI DÜZCE CD., ESKİ DÜZCE CD., MIMAR SINAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIRKA, YÖRÜKLER mahallelerinde BEKİR EFENDİ SK., HIRKA KÖYÜ YOLU, LEYLAK, PREVEZE, PREVEZE SK., YÖRÜK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde KUTSI BEY, KUTSİ BEY SK., ORHUN SK., SELÇUK, SELÇUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde 267., 281. SK., 282., 283., 299., 802. SK., 804., 805., 815., 816., 820., 831., ALIGAFFAROKAN, ALİ GAFFAR OKAN CD., ALİFUATPAŞA KÖYÜ İÇ YOLU, ALMAATA, ALMAATA SK., AVŞAR SK., AYDENIZ, AYDENİZ, AYKUT, BAĞCIOĞLU SK., BEDİR, BEDİR SK., BISKEK, BİŞKEK SK., BOSNA, BOSNA SK., BUHARA SK., ÇIGDEM, ÇİĞDEM SK., DR. OZAN SK., ELBURUNİ SK., ELÇİBEY, ELÇİBEY CD., EŞME SK., FERAH, FERAH SK., G.HAYDAR DOĞAN SK., GAZİ HAYDAR DOĞAN SK., GEYVE DEVLET HASTANESİ, GÜMÜŞ, GÜMÜŞ SK., HAFIZ FUAT ÇELEBİ SK., HARUN REŞİT SK., HIRA, HİRA, HİRA SK., ISTANBUL, ISTIKLAL SK., IŞIK, İSTANBUL, İSTANBUL CD., İSTİKLAL SK., KANBUR, KANBUR SK., KARDELEN SK., KAŞGAR, KAŞGAR SK., KAYI SK., KINIK, KINIK SK., KONYALI ALIBEY, KONYALI ALİ BEY CD., KONYALI ALİBEY CD., KONYALI ALİBEY ÇIKMAZI SK., KÖKSAL SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF, MEHMET AKİF SK., MELIHSAH, MELİHŞAH SK., MERCAN, MESCİD-İ AKSA SK., MEVLANA SK., MOLLA GÜRANI, MOLLA GÜRANİ, MOLLA GÜRANİ SK., MÜFTÜ SK., ORKIDE, ORKİDE SK., ORMAN SK., PAPATYA SK., RAUF DENKTAS, RAUF DENKTAŞ CD., SAADET SK., SARI ALI, SARI ALİ, SARI ALİ SK., SEFA, SEFA SK., SELVI, SOMUNCU BABA SK., TARAKÇI, TARAKÇI SK., TARIK BİN ZİYAD SK., TEPE SK., TEPECİK SK., UHUD SK., VAHDET SK., VILDAN, VİLDAN, VİLDAN SK., YAVUZ_1, YIMAZ SK., YURT, YURT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE, CAFERIYE, CAFERİYE, KADIKÖY, MELENAĞZI mahallelerinde 338 SK., 505., 531. SK., 532., 538., 545., 549., 550., 551., 552., 555., 557., 557. SK., 558., 559. SK., 560., 563., 564., 565., 566., 568., 569., 569. SK., 571. SK., 575., 576., 577., 579., 580., 581., 583., 585. SK., 588., 589., 590., 592., 593. SK., 595., 595. SK., 596. SK., 597. SK., 599 SK., 600. SK., 601., 602. SK., 603., 604 SK., 606., 608. SK., 609. SK., 612., 614, 615 SK., 617, 618, 619, 620, 621, 622, 622 SK., 623, 624 SK., 625, 626, 627, 628, 628 SK., 629, 629 SK., 693./1, 699., 707, 707-, 708, 708 SK., AKÇAKOCA KARASU YOLU, ALANDERE MAHALLESİ MERHUM ALİ, ATATÜRK, BEKTAŞI SK., BEYOGLU_1, BEYOĞLU, BEYOĞLU SK., CUMAYERİ YOLU, ESENTEPE, ESENTEPE SK., ESENTEPE_1, FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., FINDIKLIKLIK EVLERI(1), FINDIKLIKLIK EVLERİ(1), KARASU ŞİLE YOLU, KENAN TURAL, KENAN TURAL CD., MERKEZ SK., MERKEZ/36, MERKEZ/37, MERKEZ/4, MERKEZ/4_9, MERKEZ/60, MERKEZ/68, MERKEZ_3, MERKEZ_96, SAHIL YOLU/1, SAHIL YOLU/2, SAHIL YOLU/3, SAHILYOLU, SAHILYOLU/1, SAHİL YOLU, SAHİL YOLU CD., SAHİLYOLU, TATLICAK, TATLICAK SK., TATLICAK/1, TOKI ORTAKÖY, TOKİ ORTAKÖY, YALI, YALI/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖLCE mahallelerinde GÖLCE, GÖLCE KÖYÜ YOLU, GÖLCE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ZIAHMET, ZİAHMET mahallelerinde ABDURRAHMANLAR, ISTIKLAL, ZIAHMET 4003, ZIAHMET 4006 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.