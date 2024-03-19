14 suç kaydı bulunan şahıs yakalandı
Bilecik’te 14 adet hırsızlık olayından suç kaydı bulunan şahıs yakalandı.
Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Poyra O.S.B mevkiinde , M.Ö isimli şahsa ait park halindeki otomobilin, lastik, jant, akü ve stepnesinin çalınması ihbarı aldı.
Ekipleri bölgedeki tüm PTS ve kamera kayıtları incelenmesinin ardından olayın şüphelisi Y.A. olduğu tespit edildi. Şahıs jandarma ekiplerince çalmış olduğu malzemeleri taktığı kendine ait 11 ABF 454 plakalı araç ile birlikte, Vezirhan beldesinde yakalandı.
Yapılan kontrolde araçta 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Hırsızlık suçundan 14 adet suç kaydının olduğu anlaşılan şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 büyükşehirde dikkat çeken sonuç!
- CHP'de 'para sayma' görüntülerinde yeni gelişme!
- 'Külliyen yalan'
- Arsuz'da hasat başladı, nisan ayına kadar sürecek
- Memur ve emeklileri bekleyen büyük tehlike
- Eski mülk sahibi ifade verdi
- 'Kentsel dönüşümle ilgili mücadele ettik'
- Ligden çekilme kararı konuşulacak!
- Ali Koç'tan yaşanan olaylara sert tepki!
- 'Dünya tarihine geçecek bir skandal...'