14 suç kaydı bulunan şahıs yakalandı

Bilecik’te 14 adet hırsızlık olayından suç kaydı bulunan şahıs yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 11:05
14 suç kaydı bulunan şahıs yakalandı
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Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Poyra O.S.B mevkiinde , M.Ö isimli şahsa ait park halindeki otomobilin, lastik, jant, akü ve stepnesinin çalınması ihbarı aldı. 

Ekipleri bölgedeki tüm PTS ve kamera kayıtları incelenmesinin ardından olayın şüphelisi Y.A. olduğu tespit edildi. Şahıs jandarma ekiplerince çalmış olduğu malzemeleri taktığı kendine ait 11 ABF 454 plakalı araç ile birlikte, Vezirhan beldesinde yakalandı. 

Yapılan kontrolde araçta 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Hırsızlık suçundan 14 adet suç kaydının olduğu anlaşılan şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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