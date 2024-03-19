Tekirdağ'da tefecilik ve yağma operasyonu: 11 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen tefecilik ve nitelikli yağma operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramalarda, bir ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, 36 tabanca fişeği, 91 boş senet ve bir kelepçe ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 zanlının Emniyet'teki işlemleri sürüyor.
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