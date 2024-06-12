14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Videoyla şantaj da yapmışlar!
İzmir’in Narlıdere ilçesinde 14 yaşındaki erkek çocuğunu istismar ettikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Olay 2023 yılında ilçeye bağlı 2.İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki erkek çocuğu, 70 yaşındaki M.B. tarafından cinsel istismara maruz kaldı.
Bunun ardından olayı öğrenen H.A. (79), M.N. (54) ve A.G. (32) de çocuğu istismar etti.
Ayrıca istismarı videoya aldıklarını söyleyen kişilerin, çocuğa bunu söyleyerek şantaj yaptığı öne sürüldü.
HEPSİ YAKALANDI
Olayın ardından durumu ailesine bildiren çocuğun ebeveynlerinin şikayeti üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
4 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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