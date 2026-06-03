14 yaşındaki çocuğu 'intihar etti' diyerek hastaneye getirmişti: Cinsel istismarda bulunduğu anlaşıldı!

Burdur’da 62 yaşındaki bir kişinin, 14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu, çocuğun direnmesi üzerine ise silahla vurduğu iddia edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, 8 Mayıs günü Burdur merkez Şeker Plajı bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, A.K. (62), ile E.H. (14) isimli erkek çocuk arabada beraberken A.K., E.H'ye cinsel saldırıda bulunmaya çalıştı. E.H.’nin karşı çıkması üzerine A.K., E.H.’yi silahla başından vurdu. A.K. daha sonra başından silahla yaralanan E.H.'yi Burdur Devlet Hastanesi’ne getirerek olayın intihar olduğunu iddia etti. Ağır yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, olayın yaşandığı aracı detaylı incelemeye aldı. Gözaltına alınan A.K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hayati tehlikesi bulunan çocuk ise Burdur Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yaklaşık 1 ay süren tedavi sonrası gözlerini açan çocuğun polis ekiplerine verdiği ifadede, A.K’nin kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını, karşı koyması üzerine ise silahla vurduğunu söylediği öğrenildi.

Bunun üzerine Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.K'yi tekrar gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A.K. "Çocuğa karşı cinsel istismar ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin yakınları gazetecilere müdahalede bulunarak görüntü almasını engellemeye çalıştı.