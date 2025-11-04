14 yaşındaki çocuğu istismar eden sanığın cezası belli oldu

Kayseri'de 14 yaşındaki çocuğu istismar eden K.V. (56) hakim karşısına çıktı.

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada kendini savunan K.V., suçlamaları kabul etmedi.

İddianamede şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede mağdur çocuğun yanı sıra birçok küçük çocuğun görüntüsünün tespit edildiği yer alırken, sanığa 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 11 yıl 1 ay 11 gün, 'kişiyi hürriyetten mahrum bırakma' suçundan 6 yıl 8 ay ve 'müstehcenlik' suçlamasından da 5 yıl olmak üzere toplam 23 yıl 9 ay 11 gün hapis cezası verildi.

Mahmeke, K.V.'nin tutukluluğunun devamına karar verdi.