14 yaşındaki çocuğun kaldığı eve operasyon! 7 ruhsatsız silah ele geçirildi

Yayınlanma: 27.11.2024 - 09:53

Güncelleme: 27.11.2024 - 09:53

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 14 yaşındaki Ö.A. isimli kişinin kaldığı evde ruhsatsız silahlar olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Şüphelinin Kavaklı Mahallesi’nde ikamet ettiği evde yapılan aramada, çekyatın içerisine gizlenmiş halde 6 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 6 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.