1 ruhsatsız silah, 3 şarjör, 60 fişek... Van'da 'tefeci' operasyonu: 4 gözaltı

Yayınlanma: 26.11.2024 - 17:36

Güncelleme: 26.11.2024 - 17:37

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 81 il genelinde Mali Suçlara Yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Van'ın Erciş ilçesindeki 6 ikamet ile 3 iş yerine operasyon düzenlendi.

MALZEMELERE EL KONULDU

4 kişi tefecilik suçlamasıyla gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde 1 ruhsatsız silah, 60 fişek, 3 şarjör, 1 çek tutanağı, 4 araç satış sözleşmesi (müştekinin borçlandırıldığı) ele geçirildi.