1 ruhsatsız silah, 3 şarjör, 60 fişek... Van'da 'tefeci' operasyonu: 4 gözaltı
Van'ın Erciş ilçesinde tefecilik soruşturması kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 81 il genelinde Mali Suçlara Yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Van'ın Erciş ilçesindeki 6 ikamet ile 3 iş yerine operasyon düzenlendi.
MALZEMELERE EL KONULDU
4 kişi tefecilik suçlamasıyla gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde 1 ruhsatsız silah, 60 fişek, 3 şarjör, 1 çek tutanağı, 4 araç satış sözleşmesi (müştekinin borçlandırıldığı) ele geçirildi.
Etiketler: #Tefecilik #tefeci
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