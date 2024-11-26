1 ruhsatsız silah, 3 şarjör, 60 fişek... Van'da 'tefeci' operasyonu: 4 gözaltı

Van'ın Erciş ilçesinde tefecilik soruşturması kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

1 ruhsatsız silah, 3 şarjör, 60 fişek... Van'da 'tefeci' operasyonu: 4 gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 26.11.2024 - 17:36

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 81 il genelinde Mali Suçlara Yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Van'ın Erciş ilçesindeki 6 ikamet ile 3 iş yerine operasyon düzenlendi.

MALZEMELERE EL KONULDU

4 kişi tefecilik suçlamasıyla gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde 1 ruhsatsız silah, 60 fişek, 3 şarjör, 1 çek tutanağı, 4 araç satış sözleşmesi (müştekinin borçlandırıldığı) ele geçirildi. 


Etiketler: #Tefecilik #tefeci

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