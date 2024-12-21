14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil kaza yaptı! 1 kişi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 21.12.2024 - 16:05

Güncelleme: 21.12.2024 - 16:05

Şambayadı Mahallesi Pr. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda, 14 yaşındaki A.T.’nin yönetimindeki otomobil, tali yoldan ana yola çıkan Ercan Tezkorkmaz’ın kullandığı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar yaklaşık 50 metre sürüklenerek hurdaya döndü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan Ercan Tezkorkmaz, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ancak sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Görüntülerde, aşırı hız yaptığı öne sürülen 14 yaşındaki A.T.’nin çarpma anı görüldü. Polis ekipleri, A.T.’yi gözaltına aldı.

Ercan Tezkorkmaz’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.