14 yaşındaki çocuk akıma kapılıp damdan düşerek can verdi

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde evlerinin damında güvercin uçururken akıma kapılıp düşen Bayram Efe Karapınar (14), hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Yaslıca Mahallesi’nde meydana geldi.

Evlerinin damına çıkan Bayram Efe Karapınar, güvercin uçurduğu sırada elindeki metal çubuğun elektrik hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

2 KATLI EVİN DAMINDAN DÜŞTÜ

Bu sırada dengesini kaybeden Karapınar, 2 katlı evin damından beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karapınar, ambulansla Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Karapınar, kurtarılamadı. Karne gününden bir gün önce yaşamını yitiren Karapınar’ın cenazesi, Yaslıca Mahallesi’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.