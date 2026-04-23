23.04.2026 09:38:00
İHA
14 yaşındaki çocuk yabani ot yiyip ilaç içti: Fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde hayvan otlatırken yediği yabani ot sonrası rahatsızlanan 14 yaşındaki çocuk, kontrolsüz şekilde ilaç kullanınca fenalaştı. Hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi sürüyor.

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Bağlıca köyünde meydana gelen olayda, hayvanlarını otlatırken rahatsızlanan 14 yaşındaki çocuk, kendi imkanlarıyla ilaç kullandıktan sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte hayvancılıkla uğraşan Semih E. (14), arazide hayvanları otlattığı sırada yabani bir ot yedi.

Bir süre sonra fenalaşan çocuk, rahatsızlığının geçmesi amacıyla evde bulunan ilaçlardan kullandı. Ağrılarının sürdüğünü düşünen Semih E.’nin kısa aralıklarla iki kez daha ilaç aldığı öğrenildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İlaçların ardından durumu ağırlaşan çocuğu fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Köye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Semih E., ileri tetkik ve tedavi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

