14 yaşındaki çocuk yabani ot yiyip ilaç içti: Fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Bağlıca köyünde meydana gelen olayda, hayvanlarını otlatırken rahatsızlanan 14 yaşındaki çocuk, kendi imkanlarıyla ilaç kullandıktan sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte hayvancılıkla uğraşan Semih E. (14), arazide hayvanları otlattığı sırada yabani bir ot yedi.

Bir süre sonra fenalaşan çocuk, rahatsızlığının geçmesi amacıyla evde bulunan ilaçlardan kullandı. Ağrılarının sürdüğünü düşünen Semih E.’nin kısa aralıklarla iki kez daha ilaç aldığı öğrenildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İlaçların ardından durumu ağırlaşan çocuğu fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Köye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Semih E., ileri tetkik ve tedavi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.