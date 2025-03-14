14 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranıyordu: Gaziantep'teki evde yakalandı

Gaziantep'te kesinleşmiş 14 yıl, 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

14 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranıyordu: Gaziantep'teki evde yakalandı
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AA
Yayınlanma: 14.03.2025 - 17:38

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama" suçundan 14 yıl, 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.C'yi, Şehitkamil ilçesinde bir evde yakaladı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #gaziantep

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