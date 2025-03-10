Gaziantep FK'den Beşiktaş'a çelme: Beşiktaş 1-2 Gaziantep FK

Yayınlanma: 10.03.2025 - 19:39

Güncelleme: 10.03.2025 - 22:34

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Gaziantep FK oldu.

Beşiktaş, 31. dakikada Ciro Immobile'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. İtalyan futbolcu, bu golüyle birlikte 11 Ocak'taki Bodrum FK maçının ardından ilk kez fileleri havalandırdı.

Gaziantep FK'ye beraberliği getiren golü 61. dakikada Arda Kızıldağ attı. Gaziantep'te Bruno Viana, 77. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Konuk ekip Gaziantep, 87. dakikada Furkan Soyalp'in attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

6 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Beşiktaş'ın lig ve kupadaki altı maçlık galibiyet serisi sona erdi. Siyah-beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ligdeki ilk yenilgisini aldı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, 44 puanda kaldı. Gaziantep FK, 35 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert; Tayyip Talha, Emirhan, Felix Uduokhai, Masuaku; Gedson, Chamberlain; Rashica, Rafa, Mario; Immobile.

Gaziantep FK: Burak, Viana, Arda, Husic, Sorescu, Ogün, Ndiaye, Maxim, Okereke, Boateng, Kozlowski.

Karşılaşmadan önemli anlar | Beşiktaş 1-2 Gaziantep FK

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 6 dakika ilave edildi.

88' Beşiktaş'ta Masuaku yerine Semih Kılıçsoy oyunda.

87' Maxim'in içeriye doğru açtığı topta Furkan Soyalp ceza sahasına girip çalımını attı ve plaseyi köşeye bıraktı. Gaziantep FK maçta öne geçti!

87' GOL | Furkan Soyalp, Gaziantep FK'yi öne geçiren golü kaydetti.

84' SARI KART | Mustafa Burak Bozan oyunu geciktirdiği gerekçesiyle sarı kart gördü.

83' SARI KART | Kozlowski, topu faulden sonra uzaklaştırması sebebiyle sarı kart gördü.

82' Arroyo'nun kullandığı köşe vuruşunda arka direkte bulunan Gedson'un şutu auta gitti

81' Gaziantep FK'de Maxim ve Boateng yerine Lungoyi ve Ertuğrul Ersoy oyunda.

80' Beşiktaş'ta Oxlade Chamberlain ile Joao Mario oyundan çıkarken Amir ve Arroyo dahil oldu.

77' KIRMIZI KART | Gaziantep FK'de Viana ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

68' Beşiktaş'ta Tayyip Talha ve Rashica yerine Onur Bulut ve Muçi oyuna girdi.

68' Chamberlain'in uzaktan vurduğu şut üstten auta çıktı.

68' SARI KART | Emirhan Topçu ile Sorescu sarı kart gördü.

67' Maxim'in Gedson'a yaptığı müdahale faul. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

64' Gaziantep FK'de Arda Kızıldağ yerine Semih Güler oyunda.

62' SARI KART | Arda Kızıldağ'ın Immobile'ye yaptığı hareket faul. Arda Kızıldağ sarı kart gördü. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

61' Maxim'in kullandığı serbest vuruşta Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşu ağlara gitti!

61' GOL | Arda Kızıldağ, Gaziantep FK'ye beraberliği getiriyor.

60'Gaziantep FK'de Ogün Özçiçek yerine Furkan Soyalp oyunda.

60' SARI KART | Chamberlain'in Kozlowski'ye yaptığı müdahale faul. Chamberlain sarı kart gördü.

50' Rafa Silva, Arda Kızıldağ ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı.

48' Rafa Silva'nın pasında yayda topla buluşan Immobile'nin şutu savunmaya çarparak dışarıya çıktı. Beşiktaş korner kullanacak.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 3 dakika ilave edildi.

35' Kullanılan serbest vuruşun ardından sol çaprazda topla buluan Chamberlain'in ortası Uduokhai için yüksek. Top direkt olarak auta çıktı.

34' Badou Ndiaye'nin Gedson'a yaptığı müdahale faul. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

33' Merkezde topla buluşan Kozlowski, topu göğsüyle kontrol ederek ceza sahasını dışından voleyi yaptı fakat top az farkla dışarıya çıktı.

31' GOL | Immobile'nin penaltıdan attığı gol ile Beşiktaş öne geçti.

30' SARI KART | Viana, pozisyonun ardından sarı kart gördü.

29' PENALTI | Immobile'nin indirdiği hava topunda Rafa Silva, ceza sahasına girdi ve şut fake'i gösterip rakibini çalımladı. Arkadan gelen ve Rafa'yı düşüren Viana'nın ardından hakem penaltı noktasını gösterdi!

17' Sağ kanattan hücumu kuran Beşiktaş'ta Rashica sağ çaprazdan merkeze koşu atan Rafa'yı gördü. Rafa Silva'nın şutu zayıf kaldı ve kaleci Burak topu kurtardı.

12' Maxim, Tayyip Talha'nın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Sağlık ekipleri oyunda.

11' Immobile'nin Ndiaye'ye yaptığı müdahale faul. Gaziantep FK serbest vuruş kullanacak.

11' Joao Mario'nun serbest vuruşunda top kaleci Burak'ta kaldı.

9' SARI KART | Boateng'in Masuaku'ya müdahalesi faul. Boateng sarı kart gördü. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.