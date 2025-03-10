Gaziantep’te depremzedelerin kaldığı 5 konteyner yandı!

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde konteyner kentte çıkan yangında 5 konteyner yandı. Buralarda kalan depremzede aileler, başka konteynerlere yerleştirildi.

Gaziantep’te depremzedelerin kaldığı 5 konteyner yandı!
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DHA
Yayınlanma: 10.03.2025 - 13:23

Yenimahalle’deki konteyner kentte dün konteynerlerden birinde yangın çıktı. Alevleri gören depremzedeler dışarı çıkarak yardım istedi.

Çevredekilerin yangın tüpüyle müdahale ettiği yangın bitişikteki 4 konteynere daha sıçradı.

İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında eşyaları ve konteynerleri kullanılamaz hale gelen aileler, İslahiye Kaymakamlığı tarafından başka konteynerlere yerleştirildi.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.


Etiketler: #gaziantep #konteyner #Yangın

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