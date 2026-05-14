14 yıldır kayıp Osman Aktepe soruşturması: Annesi ile 3 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2012 yılında kaybolan Osman Aktepe tüm aramalara rağmen o dönemde bulunamayınca takipsizlik kararı verildi.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), alınan ihbar üzerine yaklaşık 9 ay önce yeniden çalışma başlattı.

İLİŞKİ İDDİASI

Osman Aktepe'den kalan telefon incelemesi ve HTS kayıtları ile bir tanığın itirafları üzerine soruşturma derinleştirildi. 60 tanığın ifadesine başvuruldu. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası Aktepe'nin kaybolmadan önce Sezgin Özkan'ın yanına çobanlık yapması için verildiği belirlendi. Kaybolmasının ardından ise annesi Gülsüm Çaltı ile Özkan arasında sık telefon görüşmesi olduğu tespit edildi. Anne Çaltı ile Özkan arasında ilişki olduğu ortaya çıktı.

ANNE VE 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu tespitler üzerine jandarma, Aktepe'nin annesi Gülsüm Çaltı, babası ve dayısı ile 2 komşusunun da aralarında bulunduğu 8 şüpheliyi 11 Mayıs'ta gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerini ardından dün şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Aktepe'nin annesi Gülsüm Çaltı, komşusu Sezgin Özkan, onun kardeşi Tansu Özkan ile arkadaşları Ramazan Kartal tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı