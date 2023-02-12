142 saat sonra sağ kurtulan Meltem öğretmenin ilk isteği
Kahramanmaraş merkezli depremlerin en ağır yıkımı oluştuğu Hatay’da devam eden arama kurtarma çalışmalarının 142’inci saatinde 32 yaşındaki Meltem öğretmen 8 katlı binanın enkazından sağ olarak kurtarıldı. Öğretmenin kendisini kurtaran ekiplerden ilk isteği çay oldu.
Depremin ağır yıkıma yol açtığı merkezlerin başında gelen Hatay’da arama kurtarma ve yardım faaliyetleri yoğun bir şekilde yürütülüyor. Hatay’ın merkez Antakya ilçesinden bir sevindirici haber daha geldi. Ekinci Mahallesi İnönü Caddesi numara 128 adresinde bulunan 8 katlı Alya Uçar Apartmanının enkazında yürütülen çalışmalarda, 32 yaşındaki Meltem öğretmen sağ olarak kurtarıldı. Ses gelmesi üzerine kamu kurumları, madenciler ve gönüllüleri katıldığı çalışmayla kurtarılan kadın öğretmen, 142 saat sonra enkazdan çıkarılarak hastaneye sevk edildi.
İLK İSTEĞİ ÇAY OLDU
Meltem öğretmenin kurtarılma anlarına tanıklık eden Konyalı gönüllü İsa Demir, “Konya’dan gelip gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Daha önce 2-3 bölgede çalışmıştık, son olarak buraya geldik. Ses geldiği ihbarı üzerine hareketli dakikalar yaşandı. Sesi gayet iyi geliyordu. Madenci arkadaşlar, duvarı delerek kendisine ulaştığında ilk isteği çay oldu. Bilinci yerinde ve sağlık durumu gayet iyiydi” dedi.
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