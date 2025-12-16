144 kişinin öldüğü Pakistan saldırısı için Ankara’da anma yapıldı

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Keçiören Belediyesi, 2014’te Peşaver Ordu Devlet Okuluna (APS) yapılan terör saldırısında yaşamını yitirenler için Ankara'da anma töreni düzenledi. Törene Pakistan’ın Türkiye Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcısı Atilla Zorlu ile sivil toplum temsilcileri katıldı.

Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği, Pakistan’ın Peşaver kentindeki Ordu Kamu Okulu’na (APS) 2014 yılında düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren öğrenciler ve personeli, Keçiören Orman Parkı’nda andı. Törene Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ile Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcısı Atilla Zorlu da katıldı.

'TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ'

Törende konuşan Büyükelçi Cüneyd, “masum okul çocuklarını hedef alan saldırının insanlığın ortak vicdanına yönelik bir suç olduğunu” söyleyerek, “bu trajedinin Pakistan’ın terörü tamamen ortadan kaldırma konusundaki kararlılığını daha da güçlendirdiğini” ifade etti. Cüneyd, saldırının ardından Pakistan Savunma Kuvvetleri’nin Ulusal Eylem Planı çerçevesinde, kararlı ve etkili terörle mücadele operasyonları yürütüldüğünü ve önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi. Terör saldırılarında hayatını kaybedenlerinin anısının yaşatılmasına yönelik dayanışmaları dolayısıyla Türkiye’ye teşekkür eden Büyükelçi, Pakistan’ın terörle mücadelesinde Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

144 KİŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcısı Atilla Zorlu da konuşmasında, çocukları hedef alan terör saldırısını kınayarak, Türkiye’nin terörle ortak mücadele başta olmak üzere her alanda Pakistan’ın yanında olmaya devam edeceğini dile getirdi. Konuşmaların ardından, Büyükelçi Junaid, Zorlu ve diğer yetkililer, APS Peşaver Şehitleri Anıtı’na çelenk sundu, dua etti. Pakistan'da 16 Aralık 2014'te, Peşaver Ordu Devlet Okulu'na düzenlenen terör saldırısında 144 kişi hayatını kaybetmişti. Keçiören'de, saldırıda şehit olanların anısına 2015'te 144 ağaç dikilerek, Keçiören Orman Parkı oluşturulmuş ve anıt dikilmişti.