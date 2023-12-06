14.8 milyon yetersiz besleniyor... Yoksulluk siyasi tercih!

Yayınlanma: 06.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 06.12.2023 - 04:00

DİSK-AR’ın son araştırmasına göre 2003’ten bu yana gıda fiyatları 25 kat arttı. Dünya Gıda Örgütü’nün (DGÖ) 2022 verilerine göre ise Türkiye’de 14.8 milyon kişi yetersiz besleniyor.

Birleşmiş Milletler’in (BM) raporunda da Türkiye’de yetersiz beslenmenin yaygınlık oranının yüzde 2.5, 5 yaş altı çocuklardaki bodurluk oranının da yüzde 5.5 olduğu belirtiliyor.

Yoksulluğun bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çeken Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Muharrem Baytemür, “Devletin; bireye çocukluk ve bebeklik döneminde yapacağı her katkı, devlete 7 kat geri döner. Birey hem bedensel hem ruhsal açıdan daha sağlıklı olur. Beyin gelişimi daha iyi olur, eğitim başarısı yüksek olur. Daha az hastalanır” dedi.



TÜİK, Ekim 2023 gıda enflasyonunu yüzde 71.99 olarak açıkladı. Bu enflasyonun, halkın hissettiği gerçek enflasyonu yansıtmaktan uzak bir oran olduğuna dikkat çeken DİSK-AR, TÜİK’in verilerinden yararlanarak emeklilerin ve dar gelirlilerin hissettiği gıda enflasyonunu yeniden hesapladı.

DİSK-AR’ın çalışmasına göre gıda enflasyonu ortalama yüzde 72 olarak gerçekleşirken, emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 88.4 oldu. En yoksul gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 113 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 52.4 oranında kaldı. TÜFE ve gıda fiyatları endeksinin artmaya devam ettiği kaydedilen çalışmada 2005’te 113 olan gıda fiyatları endeksinin, 2023’te 2.484’e yükseldiği kaydedildi.



ENFLASYON FARKI AÇILDI

2005’te yüzde 3.8 olan yıllık gıda enflasyonu ise 2023’te yüzde 72’ye yükseldiği DİSK-AR’ın çalışmasında yer aldı. Son yıllarda gıda enflasyonu ile genel enflasyon arasındaki farkın açılmaya başladığı belirtilen çalışmada; Ekim 2005’te TÜFE’den 7 puan eksik olan gıda fiyatları endeksinin de Ekim 2023’te TÜFE’nin 935 puan üstüne çıktığı belirtildi. DGÖ’nün 2022 verilerine göre ise Türkiye’de 14.8 milyon kişi yetersiz besleniyor.



‘TEMEL İHTİYAÇLAR HAKTIR’

Yoksulluğun halk sağlığı sorunu olduğunun altını çizen ATO Başkanı Baytemür, “Önemli olan insanların en az hekime ihtiyaç duyması. Bunun birinci yolu; aşılama, taramalar, gebe muayeneleri, temiz içme suyu sağlama ve takibi gibi koruyucu hizmetler. Diğer yanı ise yurttaşın tedaviye en az ihtiyaç duyacağı ortama ihtiyacı var. Bunlardan biri yoksulluğun ortadan kaldırılması Bu sıkıntıyı çözmek zor değil. Siyasi tercih” dedi. Baytemür, “Türkiye’de doğan her insanın 18 yaşına dek gıda başta olmak üzere temel ihtiyaçları, bir hak olarak ücretsiz temin edilmeli” ifadelerini kullandı.

Çocuğun sağlıksız beslenmesinin ileride çok ciddi sorunlara yol açacağına dikkat çeken Baytemür, “Şu an çocuklar, fiyatlar nedeniyle süt içemiyor. Oyun oynayabilecekleri alanlar da kalmadı” ifadelerini kullandı

