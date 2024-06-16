15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi 54. yılında, emeğin Türkiye’si için mücadele sürüyor: Fatura hep emekçilere

Yayınlanma: 16.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.06.2024 - 04:00

Türkiye tarihinin en büyük işçi mücadelesi olan “15-16 Haziran 1970 Büyük İşçi Direnişi”nin üzerinden 54 yıl geçti. İki gün boyunca süren ve Türkiye’nin birçok yerine yayılan direniş hâlâ Türkiye işçi sınıfının emek mücadelesine ışık tutuyor.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 15-16 Haziran direnişinin bugün yalnızca bir anma günü olmadığını, bugünkü ağır koşullar karşısında bir işaret fişeği olduğunu açıkladı.

Çerkezoğlu, iki günün bugünkü mücadele için büyük önem taşıdığını söyledi.

“Bu direniş, sermaye ve iktidar ne kadar güçlü olursa olsun, emeğin haklı mücadelesi karşısında duramayacağının bir göstergesidir” diyen Çerkezoğlu, “Tüm baskılara ve kanunu Meclis’ten çıkarmış olmalarına karşın uygulayamadılar. Daha sonra Anayasa Mahkemesi de iptal etmek zorunda kaldı. Emeğin haklarının nasıl kazanılacağını, emeğin hukukunun da nasıl oluşması gerektiğini göstermesi açısından da 15-16 Haziran çok önemlidir” dedi.

‘ONURUNA SAHİP ÇIKTI’

DİSK’in kurulduğu günden bu yana sadece bir ekonomik mücadele değil, aynı zamanda işçi sınıfının onur ve haysiyet mücadelesinin de simgesi olduğunu söyleyen Çerkezoğlu, 12 Eylül askeri darbesinin emekçilerin örgütlülüğüne de darbe vurduğunu kaydederek şunları belirtti:

“Bir yandan Türkiye’deki sendikal yasalar ve mevzuatlar diğer yandan ise sermaye stratejisi olarak neoliberal politikalarla birlikte sendikalar, dünyada olduğu gibi ülkemizde de gerileme yaşadı ve toplumsal etkisini kaybetti. DİSK olarak gelirde adalet vergide adalet mücadelesi yürütürken aynı zamanda sendikalaşmanın ve sendikal hakların kullanılmasının önündeki engelleri de kaldırmak için mücadele ediyoruz.”

‘İKTİDARIN TERCİHİ’

Giderek derinleşen ekonomik krizin ve yüksek enflasyonun faturasının emekçilere kesildiğini ifade eden Çerkezoğlu, “Asgari ücretin yıl ortasında güncellenmemesi, adaletsiz vergi sistemi, ücretlilerin alım gücünün giderek düşmesi, emeklilerin 10 bin TL’ye geçinmeye çalışması... Bütün bunlar iktidarın tercihlerinden kaynaklanıyor. Biz esas olarak ürettiğimiz değerden hakça payımızı aldığımız gelirde ve vergide adaletin sağlandığı emeğin Türkiye’sinin mücadelesini veriyoruz” dedi.



İSTANBUL’DAN TÜRKİYE’YE YAYILDI



15-16 Haziran Direnişi, 1970’te, çalışma yaşamını ve temel sendikalar mevzuatını düzenleyen 274 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasası ile 275 sayılı Sendikalar Yasası’nda değişiklik yapan tasarıya karşı İstanbul’da başlamış ve Türkiye’nin birçok yerine yayılmış mücadele sonucunda yasa uygulanamamıştı.

