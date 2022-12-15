15 Aralık 2022 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

15 Aralık 2022 Perşembe, 08:30

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinde hava çok bulutlu ya da parçalı bulutlu olacak. Aynı zamanda Marmara bölgesi Balıkesir ve Bilecik dışında sağanak yağış görülecek.

Antalya, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'in batı kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusunda yağış bekleniyor. Doğu Anadolu'nun batı kesimleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur görülecek.

Hava sıcaklığı: Yağış alan yerlerde 2 ila 6 derece azalacağı, Marmara'nın batısında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların Akdeniz bölge geneli, Samsun, Çorum, Amasya, Tunceli, Malatya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Karaman, Konya'nın kuzey ve batısı ile Ankara'nın güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Bilecik ve Balıkesir hariç bölgenin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Edremit Körfezi çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 11°C, 19°C

Parçalı, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu

MUĞLA 8°C, 15°C

Parçalı bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu, Isparta ve Antalya çevreleri ve Doğu Akdeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Hatay, Osmaniye, K.Maraş çevrelerinde akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Sivas ve Kayseri'nin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı

KONYA 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu çevreleri yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük ile Kastamonu'nun batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Düzce, Zonguldak, Bartın'da görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, batısının yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Artvin hariç bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen gece ve sabah saatlerinde bölgenin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AĞRI 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM 0°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA 6°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yer yer kuvvetli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 9°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 12°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı