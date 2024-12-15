15 Aralık KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.12.2024 - 10:31

Güncelleme: 15.12.2024 - 10:31

KOCAELİ ilinde 15 Aralık Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, SÜLEYMANIYE, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 103. SK., 107. SK., 108., 108. SK., 109., 109. SK., 110., 110. SK., 111. SK., 112. SK., 113. SK., 115. SK., 116. SK., 117. SK., 118. SK., 120. SK., 121. SK., 122. SK., 123. SK., 124. SK., 125. SK., 127., 127. SK., 128., 128. SK., 13. SK., 130., 131., 131. SK., 132. SK., 133. SK., 134., 134. SK., 136., 136. SK., 137. SK., 138. SK., 140., 140. SK., 141., 142. SK., 15. SK., 17. SK., 19., 19. SK., 201. SK., 21. SK., 214., 214. SK., 22., 22. SK., 23., 23. SK., 234. SK, 24. SK., 242. SK., 244., 244. SK., 245., 245. SK., 247., 248. SK., 25., 25. SK., 26. SK., 27. SK., 28. SK., 29., 29. SK., 3. SK., 31. SK., 32., 33. SK., 34. SK., 36., 37., 38. SK., 39. SK., 4. SK., 40. SK., 41., 41. SK., 5. SK., 6. SK., 9. SK., AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., HACI ARIF, HACI ARİF CD., IMAR, IMAR CD., İMAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AHMET LÜTFÜ ARAT, AHMET LÜTFÜ ARAT BULVAR, AYVALIK SK., BAYIRLI SK., DAĞHAN SK., EYLEM, EYLEM SK., FUNDA, FUNDA SK., GEDİZ SK., GÖKÇESU SK., KARAÇALI, KARAÇALI SK., KARADUT SK., KOOPERATIF, KOOPERATIF CD., KOOPERATİF CD., KORKUT SK., KÖPRÜBAŞI SK., MAZİ SK., MILLI EGEMENLIK, MİLLİ EGEMENLİK CD, MİLLİ EGEMENLİK CD., SARISALKIM, SARISALKIM SK., SARMAŞIKLI SK., ŞEKER SK., ŞÖHRET SK., TAVŞANLI SK., YENICE, YENİCE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNÇIFTLIK, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde BERIL, BERİL SK, D-100 KARAYOLU, HASAN YILMAZ CD., PASALI, RAUF DENKTAŞ CD., SANDAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYALARMEMDUHİYE mahallelerinde KAYALARMEMDUHİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN, HISAREYN MERKEZ, HİSAREYN MERKEZ, KARAKÖPRÜ, NİMETİYE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, SEPETLIPINAR, SEPETLIPINAR SB, SEPETLİPINAR, YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 17 AĞUSTOS BULVAR, 19 MAYIS CD., 3712. sok, 4.MURAT SK., AÇANGÜL SK., ADAÇAYI SK., AKSOY CD., ALI ÖZDEMIR, ALIÇAVUS, ALİ AĞA SK., ALİ ÖZDEMİR SK., ALİÇAVUŞ CD., ANKA, ANSA, ANSA SK., ARNAVUT SK., ARPALIK, ARPALIK CD., ASI, ASIK VEYSEL, ASIM ÇAVUS, ASIM ÇAVUŞ SK., ASİ SK., AŞIK VEYSEL CD., ATATÜRK CD, AYAZMA, AYAZMA CD., BADEM, BAHTIYAR, BASARAN, BASÖGRETMEN, BAŞARAN SK., BAŞÖĞRETMEN CD, BAŞÖĞRETMEN CD., BEĞENDİK SK., BELEN, BELEN SK., BEREN, BEREN SK., BIYIK, BIYIK SK., BORA SK., BOZA ÇİÇEĞİ SK., BOZKENT, BOZKENT SK., CAMİLİ SK., CEMAL AĞA SK., CENGİZ TOPEL SK., CEVDET, CEVDET SK., CEVİZ SK., ÇAGDAS, ÇAĞDAŞ CD., ÇORUH, ÇORUH CD., D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., DADAŞ SK., DEMIRCI, DEMIRCILER, DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., DERVISSUYU, DERVİŞSUYU CD., DOST, DOSTLUK, DOSTLUK CD, DOSTLUK CD., DÜZALAN, DÜZALAN SK., EBRU SK., EGEMEN, EGEMEN CD., EMİNOĞLU SK., ERBERK, ERENKAYA, ERENKAYA SK., ERENLER, ERENLER SK., ERSOY SK., ERTUGRUL, ERTUĞRUL CD., ESERTEPE, ESERTEPE SK., ESTERGON CD., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., FEYMAN, FEZA, FEZA SK., FIRAT CD., GAFFAR OKKAN CD., GEDIKLI, GEDİKLİ SK., GELIBOLU, GELINCIK, GELİBOLU CD., GÖZDEM, GÖZDEM SK., GÜLİŞAN SK., GÜMÜS, GÜMÜŞ CD., GÜRGEN SK., GÜZEL, GÜZELCE SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HANIMELİ SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK, HASAN AĞA SK., HASAN TAHSIN, HAVVA NENE SK., HAYDARPASA, HAYDARPAŞA CD., HENDEK SK., HÜSEYİN AĞA SK., IBNISINA, IKIZ, ILICA, ILICA CD., İBİŞOĞLU SK., İBNİSİNA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., İKİZ CD., KABACA, KABACA SK., KABAYAKALI, KABAYAKALI SK., KABRISTAN, KABRİSTAN SK., KAMELYA, KAMİL İKİZ CD., KANDİL SK., KANUNI, KANUNİ CD., KAPLAN, KARACA SK., KARAKALDIRIM CD., KARANFİL CD., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., KARINCADERE, KARINCADERE CD., KENT, KENT SK., KEVSER, KEVSER CD., KIRYOLU SK., KOCAELİ SERBEST BÖLGE YOLU SK, KOSOVA CD., KUMTARLA, KUVAYİ MİLLİYE CD., KUZYELİ SK., KÜBRA SK., LEYLEK SK., LİMAN SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, LOZAN CD., MAHMUTOGLU, MAHMUTOĞLU CD., MASAL SK., MEDENİYET CD., MEHMET ÇAVUS, MEHMET ÇAVUŞ CD., MELDA SK., MELEK OTU SK., MENEKSE, MIHRIBAN, MİHRİBAN SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MUAZZEZ, MUAZZEZ SK., MUKADDES SK., MURAT PIR, MURAT PİR SK., MURGUL SK., MUSA HOCA SK., NECATI CUMALI, NECATİ CUMALI CD., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NURSEDA, NURSEDA SK., NUSRET, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ODABASLAR, ODABAŞLAR CD., ORHAN VELI, ORHAN VELİ CD., ORHANBEY CD., ORHANGAZI, ORHANGAZİ CD., ORMANGÜLÜ SK., ORUÇ REİS CD., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., OSMANBEY, OSMANBEY SK., OSMANLI, OSMANLI CD., ÖRNEKEVLER, ÖRNEKEVLER CD., ÖZGÜLLER SK., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PELIN, PELİN SK., PETEK, PINAR CD., PIRALLAR, PİRALLAR CD., PİRİREİS CD., POSTACI, RAHIM, RESUL SK., SAGLAM, SAĞLAM SK., SAKAR BIÇKI MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SAMUR, SANAYI, SARAL, SARAL SK., SARDUNYA SK., SAZLIK SK., SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SEÇKİN SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT ILYAS AKMAN, SEHIT RAFET KALYONCU, SELAMOĞLU SK., SEMIH ÜLPER, SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SERCAN SK., SERDAR SK., SERHAT, SEYIT GAZI, SEYİT GAZİ CD., SIMLI, SOMUNCU SK., SOYSAL SK., SÖĞÜTLÜ ÇEŞME SK., SULTAN SÜLEYMAN, SULTAN SÜLEYMAN CD., SUR SK., SÜLÜN SK., ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK., ŞEHİT ZAFER SK., ŞİMAL SK, ŞİMŞİRLİ SK., TANTAOĞLU CD., TAS SK., TAŞOCAĞI SK., TATAR, TATAR SK., TEKÇİLER SK., TERMAL SK., TOPRAK SK., TOSUNLAR CD., TUĞRA SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS CD., ULUBEY, ULUBEY CD., ÜÇEVLER CD., VALIDE, VALİDE SK., YAZLIK 17 AGUSTOS, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YELLICE, YENIÇERI, YENİ SK., YENİÇERİ SK., YENİKÖY CD., YESILYOL, YETİM SK., YILDIRIMLAR CD, YILDIRIMLAR CD., ZEYBEK SK., ZİYARET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ mahallelerinde 4335. SK., 4336., 4336. SK., 4361. SK., 4362. SK., 4383. SK., 4384. SK., 4385. SK., 4388. SK., 4389. SK., 4395. SK., 4400., 4400. SK., 4402. SK., 4433., 4433. SK., BASOGLU, BAŞOĞLU CD., HAMIDIYE, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, LEVENT, LEVENT CD., ÖZDEMIRLER, ÖZDEMİRLER CD., PARK CD., ZAFER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ICADIYE, İCADİYE mahallelerinde ICADIYE ASAGI MEVKII, İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İCADİYE YUKARI MEVKİİ, İCADİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE mahallelerinde HAMIDIYE MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DONANMA, ÖRCÜN, SARAYLI, TOPÇULAR, YUKARI, YUNUS EMRE mahallelerinde 159., 159. SK., 160. SK., 161., 161. SK., 162., 190. SK., 190/A SK., 190/B SK., 193. SK., 194., 194/A SK., 196. SK., 197. SK., 203., 203. SK., 204. SK., 206. SK., 207. SK., 208. SK., 210. SK., 213. SK., 215. SK., 221. SK., 222. SK., 223/1. SK., 224., 224. SK., 226. SK., 229. SK., 230., 230. SK., 241. SK., 246. SK., 247. SK., 248., 249. SK., 250., 250. SK., 255. SK., 256. SK., 257. SK., 258. SK., 260. SK., 262., 262. SK., 264. SK., 265., 265. SK., 269. SK., 271. SK., 272. SK., 273. SK., 3135 SK., 3147., 3152. SK., 3206., 3211., 3221., 3224., 3302., 3312., 3323., 3324., 3328., 3331., 850. SK, 862. SK., ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECİ CD, ADNAN KAHVECİ CD., AKMEŞELİK YOLU SK, ALDIRMAZ SK., ANAFARTALAR, ANAFARTALAR CD., ATAKAN, B.CAHİT MORKAYA SK., BAĞLAR CD, ÇIFTLIK, ÇİFTLİK SK., DOGA, DURUSU, DURUSU SK., FEVZI YILDIZ, FEVZİ YILDIZ SK., GELINCIK PINARI, GELİNCİK PINARI CD., GÜNEL SK., GÜREL, GÜREL SK., HACI MEHMED, ILHAN TUBA, IZNIK, İLHAN TUBA CD., İSMAİL DOKUZOĞLU CD., KARAKAYA, KARAKAYA SK., MALAZGİRT CD., MEVLANA CD., ÖRCÜN MERKEZ MEVKII, ÖRCÜN MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÖRCÜN MERKEZ MEVKİİ, ÖRCÜN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖRCÜN YOLU, ÖRCÜN YOLU CD., SAADET SK., SABİHA GÖKÇEN CD., SARAYLI, SARAYLI CD, SARAYLI MERKEZ MEVKII, SARAYLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARI, SARI CD., SEHIT ALAATTIN YUNAK, SULTANBABA, SULTANBABA CD., ŞEHİT ALAATTİN YUNAK SK., TEKEŞ SK., TÜRBE YOLU, TÜRBE YOLU SK., YEŞİLIRMAK CD., YÜCE, YÜCE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAVUZLUBAHÇE, PANAYIR mahallelerinde ATILLA, ATİLLA SK, HAVUZLUBAHÇE, HAVUZLUBAHÇE CD, KARADENIZLILER MEVKII, KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, PANAYIR MERKEZ MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRINKÖY, ŞİRİNKÖY mahallelerinde 1 MART CD., 678. SK., 874. SK., 875., 875. SK., BEYOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLAR mahallelerinde ERTEN, ERTEN SK., HACI HAKKI SK, HACI RAŞİT CD., KAVAK, KAVAK SK., KOCAYEMİŞ SK., MELIKSAH, MELİKŞAH SK., PALAMUT, PALAMUT SK., PELİNSU SK., SENYURT, SEYH EDEBALI, SUDENAZ, ŞEYH EDEBALİ CD., ŞİİR SK., ZAHİDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA, YAYLACIK, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 17 AĞUSTOS FAY HATTI, ABDÜLKADİR GEYLANİ SK., AÇELYA, AKAR, AKAR SK., ALI PASA, ARDA, BUKET, BUKET SK., CAM, CAM SK., ÇAYIRLAR, ÇAYIRLAR SK., ÇIFT, ÇİFT SK., ERTÜRK, GÜLPINAR, GÜNEYSU, GÜNEYSU SK., HAZIN, HAZIN SK., HAZİN SK., HÜRLER CD., KARDELEN SK., KORE SK., LEVENT KIRCA, LEVENT KIRCA CD., MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA CD., MEHMET AKIF, MELEK NUR, MERA, MERA SK., NAZLI SK., OSMANGAZİ SK., ÖZNUR, ÖZNUR SK., PEHLIVAN, PEHLİVAN SK., PELİT SK., SEMA, ŞENYURT SK., YAYLACIK CD., YUVACIK 17 AGUSTOS, YUVACIK 17 AĞUSTOS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULLAR YAKACIK mahallelerinde ALTUN SK., ARITMA YOLU, ARITMA YOLU CD., BEYAZ ZAMBAK, BEYAZ ZAMBAK SK., ÇOBAN YILDIZI SK., FINDIKLIK SK., FURKAN, GENÇAĞA SK., GÜZELPARK, GÜZELPARK SK., KAYABASI, MISIRLIOĞLU SK., OSMAN YILMAZ SK., ÖZKANLI, ÖZKANLI SK., SAMYELİ SK., YARIŞALANI CD., YILMAZLAR, YILMAZLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Aralık Pazar 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, AYDINKENT, BARBAROS, DÖNGEL, TEPEKÖY, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde 29 EKİM CD., ABDÜLHAMIT, ABDÜLHAMİT CD., ABIDE, ABİDE SK., ALARA, ALTINTEPE, ALTINTEPE SK., ANDAÇ, ANDAÇ SK., ARGÜN, ARGÜN SK., ARKA SK., ASU SK., BAĞDAT CD., BAHADIR, BATIN, BATIN SK., CENGİZHAN SK., CENNET SK., CEREN, ÇAKIRLAR, ÇAKIRLAR SK., ÇELENK SK., ÇEVIK, ÇEVİK SK., ÇISEM, ÇISIL, ÇİMEN SK., ÇİSEM SK., ÇİSİL SK., ÇUHA ÇİÇEĞİ SK., DAMAT SK., DEMIRKAPI, DERE PAZARI, DERE PAZARI SK., DERELI, DERELİ SK., DUYGULU, DUYGULU SK., DÜZEN SK., DÜZLEM SK., EFSUN SK., EGE SK., ELFIDA, ELFİDA SK., ELMAS HANIM SK., ENDER SK., ERENGÜL SK., ERKIN, ERKİN SK., ERSEN SK., ERTUĞ SK., ESINTI, ESINTI SK., ESİNTİ SK., ESMERAY, ESMERAY SK., EŞME KAYA SK., EVİN SK., FEVZİYE SK., GANI, GANİ SK., GELİN SK., GÜLDEN SK., GÜLSEREN, GÜNEBAKAN, GÜNEBAKAN SK., HACI MECIT, HAMİDİYE SK., HANZADE SK., HOYLAN SK., HUZUR, IBNI SINA, IHLAS, İBNİ SİNA CD., İDEAL SK., KAMELYA SK., KANAT SK., KANDİL ÇİÇEĞİ SK., KARAKOYUN SK., KARAL, KARAL SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KAYGAS SK., KAYNAR SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KIVANÇ, KIVANÇ SK., KOCATEPE, KOCATEPE CD., LEMIDE, LEMİDE SK., MEKIN, MEKİN SK., MELİN SK., MERTCAN SK., MILLET, MİLLET CD., MÜMIN, NERMIN, NERMİN SK., NEZİR SK., ONURHAN, ONURHAN CD., ÖZER, ÖZKARAMAN SK., ÖZLÜ SK., PERİ SK., POYRAZ SK., RAUF, RAUF SK., SAĞDIÇ SK., SAHARA SK., SARI MUSTAFA, SARI MUSTAFA SK., SEMI, SERPİL SK., SEYRAN SK., SİVRİ SK., SÜLEYMAN ÇELEBI, ULU ÖNDER, ULU ÖNDER CD., VARIS, VARİS SK., VEYSEL KARANİ CD., YAMAN SK., YARBAY MUSTAFA, YARBAY MUSTAFA CD., YAVUZER SK., YUVA, ZAHİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ mahallelerinde AVLANBAG, AVLANBAĞ SK., BARBUNYA SK., KARTOPU SK., PETUNYA SK., SUNNI BABA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAYRİYE, YALAKDERE mahallelerinde AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRIYE MERKEZ MEVKII, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRİYET-HAYRİYE YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INEBEYLI, İNEBEYLİ mahallelerinde 3204., INEBEYLI MERKEZ MEVKII, İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 15 Aralık Pazar 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREĞLİ mahallelerinde SUNNİBABA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAYBEY, DURAÇALİ, DURAKLI, ÖZBEY mahallelerinde ALAYBEY MEVKII, ALAYBEY MEVKİİ, ALAYBEY MEVKİİ KÜME EVLER, ASAGI KUMLU MEVKII, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKII, DURAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD, ÖZBEY MERKEZ MEVKII, ÖZBEY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, TÜRKMEN MEVKII, TÜRKMEN MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI KUMLU MEVKII, YUKARI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALYER, DELIVELI, DELİVELİ, KARADIVAN, KARADİVAN, NASUHLAR, SEREFSUNGUR, ÜGÜMCE, ÜĞÜMCE mahallelerinde AĞVA-ŞİLE YOLU CD, AYDINLIK MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII KÜME EVLER, BESTİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKII, ÇALYER HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DELIVELI MERKEZ MEVKII, DELİVELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRLER MEVKII, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, KANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARACALAR MEVKII, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NASUHLAR MERKEZ MEVKII, TEKKELİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇAGIL, ÇALYER, DELIVELI, KARADIVAN, KARADİVAN, NASUHLAR, SEREFSUNGUR, ŞEREFSUNGUR, ÜĞÜMCE mahallelerinde AYDINLIK MEVKII, BUDALA MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DELIVELI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DERELI MEVKII, DÖLEKLER MEVKII, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, GÖGÜSLER MEVKII, GÖGÜŞLER MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT CD., KANLAR MEVKII, KARADIVAN DAVUTLAR MEVKII, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME, KEMERLER MEVKII, KEMERLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIZAK CD., KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, NASUHLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASLAKLAR MEVKII, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVL, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKELI MEVKII, YENI VADI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU mahallelerinde BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI SENOL, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BALIKÇI SK., ÇAM, DİNÇ SK., GALINCAK SAHILI MEVKII, GALINCAK SAHİLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KANDIRA, KANDIRA CD., LİMAN CD., SAHIL, SAHİL CD., SİTE SK., ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRCAALİ, KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ mahallelerinde KABAAGAÇ MERKEZ MEVKII, KABAAĞAÇ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KIŞLA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, KEFKEN mahallelerinde ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN HÜRRIYET, POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKII KÜME EVLER, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDURAK, DÖNGELLI, DÖNGELLİ, FERIZLI, FERİZLİ, INCECIK, İNCECİK, MANCARLAR, PELITPINARI, PELİTPINARI, SEYITALILER, SEYİTALİLER, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, SÜLLÜ mahallelerinde BADETLER MEVKII, BADETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, FERIZLI MERKEZ MEVKII, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GONCALAR MEVKII, GONCALAR MEVKİİ, GONCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MEVKII, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, INCECIK HATIPLAR MEVKII, INCECIK MERKEZ MEVKII, İNCECİK HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇIOGLU MEVKII, KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELI MEVKII, KÖSELİ MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ASAGI MEVKII, MANCARLAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII KÜME EVLER, SEYITALILER DAVUTLAR MEVKII, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SÜKÜRLER MEVKII, SÜLLÜ ASAGI MEVKII, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞÜKÜRLER MEVKİİ KÜME EVLER, TAFRALAR MEVKII, TAFRALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOLU, ÇALKÖY, HACIMAZLI, MERKEZ ERIKLI, MERKEZ ERİKLİ, ORHAN, SAFALI mahallelerinde 708 SK., AGVA ISTANBUL, AGVA ISTANBUL CD., AĞVA İSTANBUL, AĞVA İSTANBUL CD., BEYCEGIZ MEVKII, BEYCEĞİZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GENÇALI MEVKII, GENÇALİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜRGENDÜZÜ, GÜRGENDÜZÜ CD., HACIMAZLI MERKEZ MEVKII, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI-SAFALI YOLU SK, KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ CD., PİROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SAFALI MERKEZ MEVKII, ŞİMAL SK., UMURCALI MEVKII, UMURCALI MEVKİİ, UMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 15 Aralık Pazar 02:00-06:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZ, DENİZ, DUMLUPINAR, IBNISINA, İBNİSİNA, KUZEY mahallelerinde 4406., ABDÜLHAMİT HAN CD., AFFAN SK., AKBALIK SK., AKBAS SK., AKBAŞ SK., ALAYBEY, ALAYBEY SK., ALİ KELEŞ SK., ALTAN SK., ASLANTAS, ASLANTAŞ SK., ATABEY SK., AVCI, AVCI SK., AYDIN, AYDIN CD., BADEM SK., BİRGÜL SK., BURAK, BURAK SK., BÜLENT SK., CEVİZLİBAĞ SK., ÇAĞLAYAN SK., ÇUKUROVA SK., DAMAR SK., DEĞİRMEN SK., DEMET SK., DESTE SK., ECZANE SK., EMNIYET, EMNİYET SK., ESKICILER, ETKI, FEVZİ ÇAKMAK CD., FIRIN SK., FİLİZ SK., GÜLAY, GÜLER SK., GÜLÜMSER SK., GÜNAY SK., GÜVENLİK CD., GÜZEL SK., GÜZELBAHÇE SK., HAMSI, HAMSİ SK., HASIR SK., HAZAL SK., HILAL, IKIZLER, ILGAZ SK., IRMAK SK., ISTASYON, İKİZLER SK., İNCE SK., İREM SK., İSTASYON CD., KAHRAMAN, KAHRAMAN SK., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KALAY SK., KALEÖNÜ, KALEÖNÜ SK., KANARYA, KANARYA SK., KANDEMIR, KARANFIL, KAVAKLAR SK., KAZANCI SK., KEMAL ACUN SK., KEMALİYE SK., KERVAN SK., KIBRIS, KIYMET SK., KÖPRÜLÜ SK., KUM, KÜÇÜK SANAYİ SK., KÜÇÜKLER SK., LEYLA, LEYLA SK., LIMAN, LIMANYOLU, LİMANYOLU CD., LODOS SK., LOJMAN SK., LOKMAN SK., MAKASBAŞI SK., MAVİ SK., MEDYA SK., MEHMET ÇELİK SK., MEHMETÇİK SK., MELİKE SK., MERCILER, MESE, MESUT SK., MIDILLI, MİDİLLİ SK., MUHABİR SK., MURAT EVLER SK., NATO, NATO CD., NECATİ DENİZ SK., NECİP FAZIL KISAKÜREK SK., NUR SK., OVA SK., ÖREN, ÖREN SK., ÖZDEMİR SK., ÖZTÜRK SK., PAZARKAPI, PAZARKAPI SK., PIRIREIS, POSTANE, POSTANE SK., RIZABEY SK., RÜZGARLI SK., SABRI GÜDENBERK, SABRİ GÜDENBERK SK., SAIR BAKI, SALIM, SANLI, SARICALAR HALIHİSARI SOK, SAYGIN SK., SEHIT CUMHUR YÜZLÜ, SERÇE, SERÇE SK., SIRIN, SIRRIPASA, SIRRIPAŞA CD., SİBEL SK., SİNAN SK., SUBAŞI SK., SÜRMELİ SK., ŞAİR BAKİ SK., ŞANLI SK., ŞEHİT CUMHUR YÜZLÜ SK., ŞEHİT HASBİ SK., ŞEMSETTİN SEMA SK., ŞEREF MOLLA SK., ŞEVVAL SK., ŞİRİN SK., TOLGA, TOLGA SK., TOMRUK SK., UÇAK, UÇAK., UĞUR SK., USTA, USTA SK., VEYSELAGA, VEYSELAĞA SK., YALI, YALI SK., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YESIL, YILDIRIM BEYAZIT SK., YONCA, YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 15 Aralık Pazar 01:00-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇENEDAG, ÇENEDAĞ, ÇINARLI, DENİZ, DUMLUPINAR, IBNISINA, KOCATEPE, KURUÇESME FATIH, KURUÇEŞME FATİH, MERSINCIK, MERSİNCİK, SIRINTEPE, SIRRIPASA, SIRRIPAŞA, ŞİRİNTEPE, YAVUZ SULTAN mahallelerinde 1. SK., 10. SK., 101. CD., 11. SK., 12., 12. SK., 14. SK., 16. SK., 1641, 17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS CD., 18. SK., 19 MAYIS SK., 2., 2. SK., 44 EVLER HASTANE YOLU, 44 EVLER HASTANE YOLU SK., 6., 7. SK., 8., 8. SK., 9., ABDIOGLU, ABDİOĞLU SK., ACUN SK., ADA SK., AK SK., AKBABA, AKBABA SK., AKBAL SK., AKBULUT SK., AKÇA, AKÇA SK., AKDENİZ SK., AKDERE SK., AKDOĞAN SK., AKGÜL, AKTOP SK., ALAÇAM, ALAÇAM SK, ALBAYRAK, ALBAYRAK SK., ALÇIÇEK, ALÇİÇEK SK., ALPAN SK., ALTAY SK., ALTINTAŞ SK., ALTUĞ SK., ARDAHAN SK., ARI, ARMUTÇU SK., ARSLAN SK., ARZU SK., ASIM BİLGİN SK., ASİL SK., ASLAN SK., ASMALI SK., ATASOY SK., ATİLLA SK., ATMACA, ATMACA SK., AY SK., AYDEMİR SK., AYDINLAR SK., AYGÜN SK., AYNA SK., AZİZ SK., BAĞLAR YOLU SK., BAHADIR SK., BAHAR CD., BAKIR SK., BALE SK., BALO, BALO SK., BALTA SK., BANU SK., BARTU SK., BATMAZ, BATMAZ SK., BAYRAKTAR, BAYRAKTAR SK., BELGİN, BELGİN SK., BENNA SK, BERAT SK., BESTE SK., BETÜL, BETÜL SK., BEYAZ SK., BEYAZIT SK., BEYZA SK., BEZENDI, BEZENDİ SK., BILGE, BİLLUR SK., BİROL SK., BONCUK, BURHAN SK., CAHIDE, CANAN, CANAN CD., CANTEKIN, CANTEKİN SK., CAVİT SK., CEBESOY SK., CEVİZLİ SK., ÇAĞATAY SK., ÇAĞLAR SK., ÇAKIR SK., ÇAKIRCI SK., ÇALIK SK., ÇALIŞ SK., ÇALK SK., ÇAMLICA SK., ÇAMLIK SK., ÇANAK, ÇAVDAR, ÇAVDAR CD., ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU SK., ÇAVUŞOĞLU SK., ÇELEBI, ÇELEBİ SK., ÇENEDERE, ÇENEDERE CD., ÇENESUYU, ÇENESUYU CD., ÇERMİK SK., ÇILEK, ÇIMEN, ÇIMENLI, ÇINARCIK, ÇINARCIK SK., ÇINARLI SK., ÇİLEK SK., ÇİMENLİ SK., ÇOBAN SK., DAMLA SK, DEMIR, DENIZ KIZI, DENIZCILER, DENİZ KIZI SK., DENİZCİLER CD., DERNEK SK., DIKILI, DILEK, DILMEN, DİKİLİ SK., DİLARA SK., DİLAVER DENİZ SK., DİLEK SK., DİLMEN SK., DOĞANCILAR BAYIR MAH, DOĞANER SK., DOSTLUK SK., DUT SK., DÜZ SK., ECE SK., EGE, ELBEY SK., EMNİYETÇİLER SK., ENGİN CD., ERBAY SK., ERCAN, ERCAN SK., ERDAGI, ERDAĞI SK., ERDAL SK., ERGÜN, ERGÜN SK., ERHAN, ERHAN SK., EROL SK., ERTAŞ SK., ESAS, ESAS SK., ESEN, ESEN SK., ESENLİK SK., ESENTEPE CD., ESER SK., EZGİ SK., FERDİ, FERDİ SK., FETİH SK., FIRAT SK., FLORYA SK., GAFFAR OKAN, GELINCIK SK., GİDER SK., GİRGİN SK., GÖÇ SK., GÖKDEMİR SK., GÖKDENİZ SK., GÖKDUMAN SK., GÖKSEL, GÖKSEL SK., GÖKSU, GÖKTAŞ SK., GÖKTÜRK SK., GÖZDE SK., GÜLDALI SK., GÜLLÜ SK., GÜLSÜM SK., GÜMRÜKÇÜLER, GÜMRÜKÇÜLER SK., GÜN, GÜN SK., GÜNDEM SK., GÜRBÜZ SK., GÜRPINAR, GÜVEN SK, GÜVENLI, GÜVENLİ SK., HACI KEMAL SK., HACI ÖMER, HACI ÖMER SK., HAKAN, HAKAN SK., HAKANBEY, HAKANBEY SK., HANEDAN, HANEDAN SK., HARİKALAR SAHİLİ YOLU SK, HARMANTARLA SK., HASIM SK., HASTÜRK SK., HAYAT, HAYAT CD., HELAL, HIZAL SK., HİCRET SK., HURİYE PAK SK., HUZUR SK., HÜLYA SK., IÇEN, IMREN, INCIR, INÖNÜ, ISFENDIYAR, ITIMAT, IZGI, İÇEN SK., İĞDE SK., İLHAN SK., İMREN SK., İNÖNÜ CD., İRFAN SK., İSFENDİYAR SK., İSTİKLAL, İTİMAT SK., İZGİ SK., İZMİT BATI TEM BAĞLANTI YOLU CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAÇAR SK., KADER SK., KAMURAN CD., KANDİL SK, KAPADOKYA SK., KARAAHMET CD., KARAARSLAN SK., KARABEY SK., KARAHAN SK., KARAKAŞ SK., KARAKIŞLA SK., KARINCA SK., KASIMPATI SK., KAYA, KAYACI SK., KAYNAK, KAZIM ORBAY SK., KEKLIK, KEKLİK SK., KENGER SK., KEREM SK., KESKİN SK., KESTANE SK., KILIÇ, KIRCALI SK., KIRMAN SK., KISA, KISMET, KIZILCIK SK., KOÇ SK., KOÇAN SK., KOÇYİĞİT SK., KORUİÇİ SK., KÖKNAR SK., KÖRFEZ CD., KÖSE SK., KÖŞK SK., KULLAR SK., KUŞAKKAYA SK., KUZEY SK., KÜÇÜK, MACİT SK., MAMAT, MAMAT SK., MARMARA CD., MEHTAP, MEHTAP SK., MEKTEP SK., MENDERES SK., MEŞALE SK., METIN, METİN SK., MEVLÜT SK., MEYDAN, MINE, MİMAR SİNAN SK., MİNE SK., MUHTES, MUHTES SK., MUZAFFER SK., NALLI SK., NARIN, NARİN SK., NASAŞ SK., NEBİLE SK., NENE HATUN SK., NERGİZ SK., NİHAT ERİM, NİHAT ERİM CD., NURŞEN SK., OCAKLI SK., OGÜN SK., OK, OK SK., OKAN SK., OLCAY SK., ONARAN SK., ONUR SK., ORHAN SK., ORUÇREIS, ORUÇREİS SK., ÖDER SK., ÖGRETMENLER, ÖĞE SK., ÖNCÜ, ÖNDER, ÖNDER CD., ÖZBAY, ÖZBAY SK., ÖZBEK SK., ÖZDİL SK., ÖZGEM SK., ÖZKÖK SK., PAK SK., PALMIYE, PALMİYE SK., PARK SK., PAZAR, PAZAR SK., PISMANIYE, PİŞMANİYE SK., PLEVNE SK., REIS, REİS SK., REZZAN, REZZAN SK., RIHTIM, RIHTIM CD., RÜYA SK., SAĞLIK SK., SAHIN, SAKARYA SK., SAMİ SK., SANDAL SK., SAPMAZ, SARGIN SK., SARITAŞ SK., SAROGLU, SAROĞLU SK., SEÇİLMİŞ SK., SEÇKIN, SEKA SK., SEKMEN, SEKMEN SK., SELÇUK, SELÇUK SK., SELVİ SK., SEMIH, SEMİZ SK., SERIFE, SERT SK., SEVIM, SEVİM SK., SEYMEN SK., SEYRAN, SIRMA, SIRMA SK., SIRMALI SK., SITELER, SİTELER SK., SOLMAZ SK., SONGÜL SK., SÖĞÜT SK., SÖZER SK., SUNA SK., SUNAY SK., SÜREYYA, SÜREYYA SK., ŞAHİN SK., ŞAHİN TEPESİ SK., ŞEHİT HAKAN IŞIK SK., ŞEHİT RECEP KILIÇ SK., ŞELALE SK., ŞENGÜL SK., ŞERİFE SK., ŞERMİN SK., TAMER SK., TAN SK., TANIL, TANIL SK., TASKIN, TAYFUN, TAYFUN SK., TEKINER, TEKİN SK., TEKİNER SK., TELLİ SK., TEMEL SK., TEMİZEL SK., TERZİLER SK., TEZLER, TEZLER SK., TİMUR SK., TOYDEMIR, TOYDEMIR SK., TOYDEMİR SK., TOYLAR KÖY YOLU SK, TUFANLI, TUFANLI SK., TUĞBA SK., TURAN SK., TURGAY SK., TURHAN, TURHAN SK., TÜRKELI, TÜRKELİ SK., TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., Uavtede Yok, ULAŞ SK., ULUSOY, ULUSOY SK., ULUSU, ULUSU SK., URAL SK., UYGUR SK., UYSAL, UYSAL SK., UZUNER SK., UZUNOGLU, UZUNOĞLU SK., ÜNLÜ, ÜNSAL SK., ÜZÜM, VARDAR SK., VISNE, VİŞNE SK., YAĞMUR SK., YAKAMOZ, YAKAMOZ SK., YAKUT SK., YALÇINKAYA SK., YASEMİN SK., YEL SK., YENER SK., YENİCE CAMİ SK., YENİLİK SK., YILDIRIM, YILDIRIM CD., YILDIRIM SK., YILDIRIMLAR, YILDIRIMLAR SK., YILMAZ, YILMAZ SK., YÖRÜK, YUMAK SK., YUNUS EMRE SK., YÜCETÜRK SK., ZAFER SK., ZEKİ SK., ZERDALİ SK., ZUHAL CD., ZÜLÜF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH SULTAN, FATİH SULTAN, YENİKENT mahallelerinde AKIN SK., ALEV SK., ASLI SK., BATUHAN SK., BİLGİLİ SK., BOSTAN, BOSTAN SK., BULUTLU SK., BÜSRA, BÜŞRA SK., CANDAN SK., CEYLAN, CEYLAN SK., ÇELİK SK., DERİNCE BELEDİYESİ SPOR TESİSL, ENGIN, ERSİN SK., ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ BULVAR, GÜMÜŞ SK., GÜRKAN, GÜRKAN SK., HAVVA SK., IPEK, İPEK SK., KARATAY SK., KARAYEL SK., KASIRGA SK., KORAL, KORAL SK., MARTI, MELIK GAZI, MELİK GAZİ SK., MERYEM, MERYEM SK., OGUZ KAGAN, OĞUZ KAĞAN SK., ORHAN GAZI, ORHAN GAZİ SK., ÖGRETMENLER CD., ÖĞRETMENLER CD., ÖZEN, ÖZEN SK., ÖZLEM, ÖZLEM SK., ÖZYURT SK., POLAT, POLAT SK., POYRAZ, SALMAN, SALMAN SK., SEMİH SK., SEN, SENEM SK., SEVDA SK., SÜMEYYE, SÜMEYYE SK., ŞEHİT YUSUF KESKİN SK., ŞEN SK., ŞEREF SK., TEZEL, TEZEL SK., TÜFEKÇİ SK., UMUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH SULTAN, FATİH SULTAN, KÖRFEZ mahallelerinde BAYRAM SK., BURCU, BURCU SK., EMİN SK., FERDA SK., GEZER SK., GÖÇTÜLER SK., HIZIRREİS SK., KIRÇIÇEGI, KIRÇİÇEĞİ SK., SELVA, SELVA SK., SENAY, ŞENAY SK., TASKÖPRÜ YOLU, TAŞKÖPRÜ YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, TAHTALI mahallelerinde ISHAKÇILAR MUHARREMLI MEVKII, KOÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÇEÖREN, KABAOGLU, KABAOĞLU, KASIKÇI mahallelerinde CEVİZ AĞACI, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANE Y, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS YO, KUZEY MARMARA OTOYOLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU BULVAR, SÜTÇÜ, ÜÇGAZILER MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde AKYAZILI SK., BALÖREN, ÇARSIBASI, ÇARŞIBAŞI CD., İLKBEYAZIT SK., KÖRFEZ, NECATIBEY, ŞANTİYE YOLU SK, ŞEHİT TEĞMEN KALMAZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANTEPE, YENISEHIR, YENİŞEHİR mahallelerinde ALPASLAN SK., ARKAN SK., AŞİKAR SK., BAKI, GEZİCİ SK., KUMLU SK., NEZİH SK., SONER SK., ŞEHİT ENDER GÜVEN SK., TAVŞANTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANTEPE, YENISEHIR, YENİŞEHİR mahallelerinde MEŞE SK., PLATİN SK., TURAN GÜNES, TURAN GÜNEŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde AKASYALAR CD., BAHARDALI, BÜYÜK ÇIFTLIK, ÇAMSAKIZI CD., YAZEVİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVSANTEPE, TAVŞANTEPE mahallelerinde ATA SK., AZİZE SK., CEM, CEM SK., GÜLCANLAR SK., GÜLŞEN SK., MUTLULUK SK., MÜMİN, MÜMİN SK., OKŞAN SK., RAMAZAN, RAMAZAN SK., SERT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, ALIKAHYA MERKEZ, ALİKAHYA ATATÜRK, ALİKAHYA MERKEZ mahallelerinde 2.BEZENDİ SK., ABDÜLHAMİT CD, AÇANGÜL, AHMET MÜFID BEY, AHMET MÜFİD BEY, AHMET MÜFİD BEY CD., AHMET YASEVI, AHMET YASEVİ CD., AKYÜZLER SK., ARSLAN ÇAVUŞ SK., ASYA SK., BALKAN SK., BEŞPINAR, BEŞPINAR SK., BUHARA, BUHARA CD., CEVHER DUDAYEV, CEVHER DUDAYEV CD., ÇALDIRAN CD., ÇİÇEK PINAR, ÇİÇEK PINAR SK., ÇİMENLİK SK., DEVRIM, DEVRİM SK., DURSUN ÇAVUŞ SK., EĞİTİM CD., ELA, ELA SK., ERDEMLER SK., ESENDERE SK., ESENLI, ESENLİ SK., ESKİPAZAR SK, ESKİPAZAR SK., EŞREF BİTLİS CD, EVLIYA ÇELEBI, EVLİYA ÇELEBİ CD., FATİH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET BULVAR, GAZI OSMAN, GAZİ OSMAN CD., GÜLDALI, GÜLNUR, GÜLNUR SK., GÜLŞAH, GÜLŞAH SK., HACI EYÜPLER, HACI EYÜPLER SK., HULUSİ KENTMEN CD., İNCİRLİ SK., KAHVECİ CD., KARACALAR SK., KARADEMİR, KARADEMİR SK., KARAMAN, KARAMAN SK., KATIP ÇELEBI, KATİP ÇELEBİ CD., KELESOGULLARI, KELEŞOĞULLARI, KELEŞOĞULLARI SK., KILIÇLAR, KILIÇLAR SK., KOCA YUSUF PAŞA SK., KORE, KORE CD., KÖRÜKTEPE CD., KÖSEOĞULLARI SK., KUBILAY, LALELİ SK., MARULLAR SK., MEHRE, MEHRE SK., MERAM, MÜCAHİTLER, MÜCAHİTLER SK., NAMLI SK., NARLIOĞLU, NILGÜN, OSMAN HAMDİ BEY CD., ÖYKÜM, ÖYKÜM SK., RASİM EGEMEN SK., SABRİ USTA SK., SEHIT YÜKSEL DINÇ, SEMERKANT, SEMERKANT CD., SERAY SK., SEYİR SK., SEYYİT SK., SÜLEYMAN ÇELEBİ CD., SÜRMENE SK., ŞEHİT UMUT ŞENSOY SK., ŞEHİT YÜKSEL DİNÇ, TAÇ SK., TAŞKIN, TAŞKIN SK., TEPE ÇIKMAZI SK., TESVIKIYE, TEŞVİKİYE CD, TEŞVİKİYE CD., TURNAOĞLU, TURNAOĞLU CD., VAHDETTİN SK., VATAN, YALIM SK., YILDIZLAR, YILDIZLAR SK., YİĞİTLER SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Aralık Pazar 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERDAR, YENIDOGAN, YENİDOĞAN mahallelerinde ANADOLU CD., CAN, CAN SK., COŞKUN SK., ER SK., GÖRGÜN, GÖRGÜN SK., KAÇAN, KAÇAN SK., KALEDİBİ SK., KARTAL, KELEBEK SK., MÜRSELPASA, MÜRSELPAŞA CD., NURETTIN PASA, NURETTİN PAŞA SK., SEREF MEYDANI, SUZAN, SUZAN SK., ŞEHİT RAMAZAN SARIKAYA SK., ÜSTÜN, VADİ SK, VADİ SK., VEHBI DEMIREL, VEHBİ DEMİREL SK., YAZICIOĞLU SK., YİĞİT SK., YOLDAŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI mahallelerinde 29 EKİM SK., 9 EYLÜL SK., ÇANAKKALE SK., DEDEOGLU, DEDEOĞLU SK., EGEMEN SK., HAYRI KULUMBUR, HAYRİ KULUMBUR CD., KANYON SK., MEHMET YÜKSEL CD., NAZIM HIKMET, NECATİ ÖKSE CD., RAŞİT BEY SK., ÜNÜSAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, SIRINYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde ALİ NAİLİ MORAN SK., ALİ RIZA EFENDİ SK., BAĞDATLI CD., CAHİT KAYRA SK., ÇAKABEY SK., HARUN ÇETİNTEMEL SK., KAMURAN ERBUĞA SK., KARDESLER, KARDEŞLER SK., KUVAYİ MİLLİYE SK., NURİ MADAZLI SK., SAHABETTIN HATIPOGLU, SELİMAĞA SK., SERIF ÇANGA, ŞAHABETTİN HATİPOĞLU CD., ŞERİF ÇANGA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIHOCALAR, CUMA, ÇIRAKLI, KARAYAKUPLU, KUTLUCA, OSMANLI mahallelerinde CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURANLI MEVKII, DURANLI MEVKİİ, DURANLI MEVKİİ KÜME EVLER, DURBEYLER MEVKII, DURBEYLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALI MEVKII, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KASIMLAR MEVKII, KIDISILLI MEVKII, KIDISILLI MEVKII KÜME EVLER, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIYIRLI MEVKİİ KÜME EVLER, KOZLUCA MEVKII, OSMANLI MERKEZ MEVKII, OSMANLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY mahallelerinde ARPACI SK., ERIS, ERİŞ SK., GÖKNAR SK., HÜRRİYET BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 15 Aralık Pazar 08:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI, ULUS mahallelerinde 2103. SK., 2103/1. SK., 2105. SK., 2106. SK., 2107., 2107. SK., 2108. SK., 2108/1. SK., 2109. SK., 2110. SK., 2143. SK., 2144., 2144. SK., 2145. SK., 2145/1. SK., 316. SK., 316/1. SK., 316/2. SK., 317. SK., 318. SK., 318/1. SK., 322. SK., 323. SK., 323/1., 323/2. SK., ORDU, ORDU CD., TOPAL OSMAN AĞA CD., YASAR DOGU, YAŞAR DOĞU CD., YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.