15 ayrı kapkaç olayının 3 şüphelisi yakalandı

Yayınlanma: 09.02.2024 - 09:03

Güncelleme: 09.02.2024 - 10:14

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet ve Asayiş Şube ekipleri, yüzleri maskeli şekilde 15 ayrı kapkaç olayını gerçekleştiren 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma yaptı.

Çalışmalar neticesinde, kapkaç olaylarını yaptığı belirlenen 3 şüpheli, takip edilerek saklandıkları adreste suçta kullandıkları 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet çalıntı telefon ile yakalandı.

Şüpheli şahısların bazı kapkaç anları ise çevredeki bazı güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.