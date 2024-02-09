15 ayrı kapkaç olayının 3 şüphelisi yakalandı

Gaziantep’te yüzleri maskeli şekilde 15 ayrı kapkaç olayının şüphelisi 3 şahıs, saklandıkları adrese yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheli şahısların bazı kapkaç anları ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 09:03
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet ve Asayiş Şube ekipleri, yüzleri maskeli şekilde 15 ayrı kapkaç olayını gerçekleştiren 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma yaptı.

Çalışmalar neticesinde, kapkaç olaylarını yaptığı belirlenen 3 şüpheli, takip edilerek saklandıkları adreste suçta kullandıkları 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet çalıntı telefon ile yakalandı.

Şüpheli şahısların bazı kapkaç anları ise çevredeki bazı güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.


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