12 Mart 2022 Cumartesi, 15:39

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Defne İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Defne ilçesinde sahte ABD doları satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Aşağıokcular Mahallesi'nde E.Y., H.Ç., A.U., D.Y. ve A.G.'yi takibe aldı.

Şüphelilerden E.Y.'de 15 bin 550 adet 100 dolarlık sahte banknot ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.