15 Ekim İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.10.2024 - 09:57

Güncelleme: 15.10.2024 - 09:57

İZMİR ilinde 15 Ekim Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-15 2024-10-15 09:00:00-2024-10-15 15:00:20.615 saatleri arasında Aydoğdu; , 1265. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-15 2024-10-15 09:00:00-2024-10-15 15:00:20.615 saatleri arasında Adatepe; 1250 A Grubu Küme Evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-15 2024-10-15 09:00:00-2024-10-15 15:00:20.615 saatleri arasında Çamkule; 4731 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-15 2024-10-15 09:00:00-2024-10-15 15:00:20.615 saatleri arasında Gökdere; Kızılcık, 1250 A Grubu Küme Evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-15 2024-10-15 09:00:00.376-2024-10-15 16:00:00.854 saatleri arasında Palamutçuk; Patika, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz1, Patıka, Palamutçuk Köyü İç Yolu, Palamutcuk Yolu, ÇAĞLAR, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-15 2024-10-15 09:00:00.408-2024-10-15 15:00:00.858 saatleri arasında Salihler; TUNÇ 2 , CANERKENT, Esenkent Sitesi, TUNÇ, 900. Sk., 910 Sokak, Tunç 3 Sk., 904 Sk., 902 Sk., tunç, TUNÇ 1, İsimsiz236, , İsimsiz227, İsimsiz232 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-15 2024-10-15 09:00:00.408-2024-10-15 15:00:00.858 saatleri arasında Bahçeli; , İsimsiz1, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz41, İsimsiz45, İsimsiz46, Kaya, Kuzey, Mutlu, Seher, İzmir Çanakkale Yolu, İsimsiz3, İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-15 2024-10-15 09:00:00.435-2024-10-15 15:00:00.957 saatleri arasında Cumhuriyet; 6695. Sk., 6694. Sk., 6693. Sk., 6691. Sk., 6687. Sk., 6681/2. Sk., 6660. Sk., 6699. Sk., 6700/1. Sk., 6700/2. Sk., Anadolu Cd., , 6697. Sk., 6696. Sk., 6698. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-15 2024-10-15 09:00:00.435-2024-10-15 15:00:00.957 saatleri arasında Şemikler; Anadolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-15 2024-10-15 09:00:00.444-2024-10-15 15:00:00.951 saatleri arasında Cumhuriyet; 6643/1. Sk., 6643. Sk., 6642/2. Sk., 6601. Sk., 6601/2. Sk., 6601/3. Sk., 6626/1. Sk., 6626. Sk., 6626/2. Sk., 6629. Sk., 6631. Sk., 6632. Sk., 6638. Sk., 6640. Sk., 6642/1. Sk., 6642. Sk., 6641. Sk., 6655. Sk., 6653/1. Sk., 6653. Sk., 6644. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-15 2024-10-15 09:00:00.444-2024-10-15 15:00:00.951 saatleri arasında Örnekköy; 7532. Sk., 6601. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-15 2024-10-15 09:00:00.524-2024-10-15 16:00:00.608 saatleri arasında Ovacık; İsimsiz74, , İsimsiz111, İsimsiz112, İsimsiz110, İsimsiz114, Akalan, Eşşekderesi, Ovacık, İsimsiz108, İsimsiz107, İsimsiz106, İsimsiz105, İsimsiz104, İsimsiz103, İsimsiz102, İsimsiz99, İsimsiz97, AYDERESİ, İsimsiz95, İsimsiz81, İsimsiz76, İsimsiz73, İsimsiz71, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz24 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-15 2024-10-15 09:00:00.736-2024-10-15 16:30:00.135 saatleri arasında Karaburç; İsimsiz164, TAŞTEPE, İsimsiz163, TAŞTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-15 2024-10-15 09:00:00.736-2024-10-15 16:30:00.135 saatleri arasında Çömlekçi; İsimsiz21, İsimsiz18, İsimsiz17, , TAŞTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-15 2024-10-15 10:00:00.349-2024-10-15 17:30:00.093 saatleri arasında Taşlıyatak; , DEMİRAYAKLAR, İsimsiz161, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz4, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz89, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz80, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz78, DEMİRAYAKLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-15 2024-10-15 10:00:00.349-2024-10-15 17:30:00.093 saatleri arasında Olgunlar; AVGAN, İsimsiz4, AVGAN, İsimsiz43, İsimsiz67, Avgan Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-15 2024-10-15 10:00:00.349-2024-10-15 17:30:00.093 saatleri arasında İğdeli; İsimsiz124, İsimsiz125, İsimsiz126, İsimsiz127, İsimsiz159 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-15 2024-10-15 09:00:00.553-2024-10-15 15:00:00.263 saatleri arasında Kuşçular; 8035, 8038. Sk., 8037/1 Sk., 8037. Sk., 8036, 8035/2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-15 2024-10-15 10:00:00.197-2024-10-15 14:00:00.486 saatleri arasında Kuşçular; 8037/1 Sk., KUŞÇULAR, , İsimsiz38, 8029. Sk., Kasaba Evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-15 2024-10-15 09:00:00.568-2024-10-15 16:00:00.319 saatleri arasında Halilbeyli; DEDELİK SOKAK, Dedelik Çıkmaz, Dedelik Sk., Dedelik, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-15 2024-10-15 09:00:00.568-2024-10-15 16:00:00.319 saatleri arasında Sinancılar; İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-15 2024-10-15 09:00:00.62-2024-10-15 16:00:00.991 saatleri arasında Halilbeyli; Çimenlik Sk., Çalıkuşu Sokak, Hanımeli Sk., Hercai Sk., Kasımpatı Sk., Kırım, Kırım Sk., Leylak Sk., Leylak Sokak, Pamuk Sokak, Salkım, Salkım Sk., Yaz Sk., Yıldız Sk., Zambak Sk., Menekşeli, Menekşeli Sk., Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk Cd., Nilüfer Sk., Onur, Onur Sk., Orkide Sk., Ortanca, , 85. Yıl Cumhuriyet Cd., Begonya, Begonya Sokak, Buket Sk., Camialtı Sk., Camialtı, Dedelik Sk., Derinkuyu, Derinkuyu Sk. 1. Çk., Doğu Sk., Ergen Sk., Eski İzmir, Eski İzmir Cd., Göçmen Sk., Gülüm, Gülüm Sk., Günebakan, Güney Sk., Hacı, Hacı Sokak, Özdemir Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-15 2024-10-15 10:00:00.102-2024-10-15 16:00:00.058 saatleri arasında Ulucak Mustafa Kemal Atatürk; 9267. Sk., 9255. Sk., , Şehit Mustafa Akmansoy Cd., Kocatepe Caddesi, 9267/1 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-15 2024-10-15 10:00:00.102-2024-10-15 16:00:00.058 saatleri arasında Damlacık; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-15 2024-10-15 09:00:25.614-2024-10-15 14:00:30.795 saatleri arasında Şifne; Site İç Yol, Sıte Icı Yol, Fener Yolu Konakları, Ara Sk., 7423 Sk., 6430. Sk., 6429. Sk., 6428. Sk., 6427. Sk., 6426. Sk., 6424. Sk., 6421. Sk., 6420. Sk., 6419. Sk., 6417. Sk., 6415. Sk., 6412. Sk., 6411. Sk., 6409. Sk., 6408. Sk., 6406. Sk., 6404. Sk., 6403. Sk., 6402. Sk., 6401/1, 6400. Sk., 6399. Sk., 6398. Sk., 6397. Sk., 6396. Sk., 6395. Sk., 6394. Sk., 6393/1. Sk., 6393. Sk., 6392. Sk., 6391. Sk., 6390. Sk., 6389. Sk., 6388. Sk., 6387. Sk., 6386. Sk., 6385. Sk., 6384. Sk., 6383. Sk., 6382. Sk., 6381. Sk., 6380. Sk., 6379. Sk., 6378. Sk., 6377. Sk., 6376. Sk., 6375. Sk., 6374. Sk., 6373. Sk., 6372. Sk., 6371. Sk., 6370. Sk., 6369/1, 6366. Sk., 6362. Sk., 6360, 6359. Sk., 6357. Sk., 6355/1. Sk., 6355. Sk., 6354, 6353. Sk., 6351, 6350. Sk., 6349. Sk., 6337. Sk., 6165, 6163/2. Sk., 6373, 6422, 6418, 6367, 6418/1 sk., 6353/1, 6364, 6368, 6407, 6000, 6352/1, İsimsiz10, İsimsiz9, 6417/1, İsimsiz6, 6359 sk., İsimsiz4, 6267. Sk., İsimsiz1, , 4359, 6352, 6414/1, 6359, 6372 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-15 2024-10-15 09:00:25.614-2024-10-15 14:00:30.795 saatleri arasında Yalı; İsimsiz3, İsimsiz53, 6267. Sk., 6323. Sk., İsimsiz49, İsimsiz47, İsimsiz45, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz37, İsimsiz36, , 6319/1, 6350. Sk., 6346. Sk., 6344. Sk., 6343. Sk., 6342. Sk., 6342 Sk., 6339. Sk., 6338/1. Sk., 6338. Sk., 6337. Sk., 6336. Sk., 6332 Sk., 6330. Sk., 6330 Sk., 6327. Sk., 6325. Sk., 6324. Sk., 6323. Sk., 6319. Sk., 6312. Sk., 6180. Sk., 6179. Sk., 6178/2. Sk., 6178/1. Sk., 6178. Sk., 6177. Sk., 6176. Sk., 6175/1. Sk., 6175. Sk., 6174. Sk., 6173/1. Sk., 6173. Sk., 6172/1. Sk., 6172. Sk., 6170. Sk., 6169. Sk., 6167. Sk., 6166/1. Sk., 6166. Sk., 6165, 6334, 6163. Sk., 6000 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-15 2024-10-15 09:00:43.896-2024-10-15 17:00:50.214 saatleri arasında Fatih; Piknik Alanı, ÇAMLIK, , 1178. Sk., 1179. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-15 2024-10-15 09:00:56.578-2024-10-15 15:00:09.184 saatleri arasında Cumhuriyet; İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İ.SEFA KÖSEREİSOĞLU, İsimsiz26, İsimsiz25, 1131. Sk., 1129. Sk., 1128. Sk., İsimsiz24, İsimsiz23, 1126. Sk., NACİ AKSOYDAN, , TEKİN KİPÖZ, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, M.CELAL AKPOLAT, NACİ AKSOYDAN CD., İstanbul Cd., İlkim Eylül Sk., İ. Sefa Köse Reis Oğlu Cd., Yalova Cd., İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, M. Celal Akpolat Cd., Bodrum Cd., Berkay Sk., BARBAROS, Alanya Cd., 1137. Sk., 1123. Sk., 1110. Sk., 1102. Sk., 1101. Sk., İsimsiz73, İsimsiz70, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz41, M.CELAL AKPOLAT CAD., İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz34 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-15 2024-10-15 09:00:56.578-2024-10-15 15:00:09.184 saatleri arasında Kozbeyli; İsimsiz57, İsimsiz59, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, KIVILCIM KEMAL ANADOL, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77, KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ, İsimsiz90, Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi, KOZBEYLİ KÜME EVLERİ, KOZBEYLI KUME EVLER, BARBAROS, Kozbeyli Küme Evleri, İsimsiz40, İsimsiz41, Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, KOZBEYLİ KÜME EVLERİ, İsimsiz46, İsimsiz48, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz54, İsimsiz55, , KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ, İsimsiz7, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz26, KOZBEYLİ KÜME EVLERİ, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, Kozbeyli Küme evleri, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz39, İsimsiz56, KOZBEYLİ KÜME EVLERİ, KOZBEYLİ KÜME EVLER, KOZBEYLİ KÖYÜ KÜME EVLER, kozbeyli elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-15 2024-10-15 09:30:00.857-2024-10-15 15:30:00.574 saatleri arasında Küre; İsimsiz5, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, KÜRE KÜME EVLERİ, Köşk Ödemiş Yolu, Küre Köyü, KÜRE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-15 2024-10-15 09:30:00.857-2024-10-15 15:30:00.574 saatleri arasında Çamlıca; , İsimsiz1, Köşk Ödemiş Yolu, Çamlıca Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-15 2024-10-15 09:30:00.857-2024-10-15 15:30:00.574 saatleri arasında Çayır; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, Ataman, Köşk Ödemiş Yolu, Çayırköy, İsimsiz176 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-15 2024-10-15 09:30:00.857-2024-10-15 15:30:00.574 saatleri arasında Demirdere; , İsimsiz242, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, Demirdere Köyü İç Yolu, Köy İçi Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-15 2024-10-15 09:30:00.857-2024-10-15 15:30:00.574 saatleri arasında Güney; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, Güney Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-15 2024-10-15 09:30:00.857-2024-10-15 15:30:00.574 saatleri arasında Hamam; , mendegüme küme evler, melcek, çukur, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, Demirdere Köyü İç Yolu, Hamamköy Köyü İç Yolu, Köşk Ödemiş Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-15 2024-10-15 09:30:00.857-2024-10-15 15:30:00.574 saatleri arasında Küçükören; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ, Köşk Ödemiş Yolu, KÜÇÜKÖREN, başören elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-15 2024-10-15 09:30:00.857-2024-10-15 15:30:00.574 saatleri arasında Çobanköy; , çobanköy merkez, SARILAR KÖY YOLU, ÇİMENLİK KÜMEEVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-15 2024-10-15 09:30:00.857-2024-10-15 15:30:00.574 saatleri arasında Kocaaliler; , İsimsiz30, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, Kocaaliler Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-15 2024-10-15 09:30:00.857-2024-10-15 15:30:00.574 saatleri arasında Sarılar; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, Sarılar Köyü elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-15 2024-10-15 10:00:00.161-2024-10-15 16:00:00.693 saatleri arasında Güneşli; Güneşli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.