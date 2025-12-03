Cumhuriyet Gazetesi Logo
15 farklı ilde 20 kez aranma kaydı bulunan şahıs yakalandı

15 farklı ilde 20 kez aranma kaydı bulunan şahıs yakalandı

3.12.2025 22:17:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
15 farklı ilde 20 kez aranma kaydı bulunan şahıs yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 15 farklı ilde 20 kez aranma kaydı ve 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında ‘dolandırıcılık’ ve ‘bilişim yoluyla hırsızlık’ suçlarından Kayseri, Ankara, Bursa, Adıyaman, Elazığ, Antalya, Mersin, Batman, Erzincan, Sakarya, Sivas, Eskişehir, İzmir, Zonguldak ve Kahramanmaraş illerinde toplamda 20 aranma kaydı ile aranan ve toplam 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan M.S. (29) yakalandı. İşlemleri tamamlanan M.S. cezaevine teslim edildi.

İlgili Konular: #Kayseri