15 gündür kayıp: Salih Ertaş'ı Diyarbakır'da 112 kişilik ekip arıyor

Kırsal Çağlayan Mahallesi’nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş, 8 Şubat'ta Dereboyu mezrasına misafirliğe gitmek için evden ayrıldı ancak kendisinden bir daha haber alınamadı.

Ertaş'a ulaşamayan ailesi, durumu 11 Şubat akşamı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye yönlendirilen ekipler, arama çalışması başlattı.

112 KİŞİLİK PERSONEL ALARMDA

AFAD, Kayapınar Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Kulp Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri, polis ve jandarma ekiplerinden oluşan 112 kişilik personel, 30 araç, kadavra köpeği ve 5 dronla Salih Ertaş'ı arıyor.