15 Haziran KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.06.2024 - 10:00

Güncelleme: 15.06.2024 - 10:00

KOCAELİ ilinde 15 Haziran Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 15 Haziran Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK mahallelerinde 220. CD., 2231., 2231. SK., 2342., 2343., 2346., FETIH, HALIL IBRAHIM ERDEM, HALİL İBRAHİM ERDEM SK., IZNIK YOLU, İZNIK YOLU, İZNİK YOLU CD., KEMAL AYDINOGLU, KEMAL AYDINOĞLU SK., NERGİS SK., NURETTIN GÖKÇORA, NURETTİN GÖKÇORA CD., OLUKLU-KAYACIK YOLU SK, ŞİRİNEVLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 15 Haziran Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBECI, CEBECİ, KEFKEN mahallelerinde 12. SK., 13. SK., 3. SK., 4. SK., 5. SK., 6. SK., AKAY SK., CAN SK., CEBECI, CEBECI CAN, CEBECI CUMHURIYET, CEBECİ BULVAR, CEBECİ BULVARI CD., CEBECİ CD, GİRİŞ SK., GÖKTEPE SK., GÖLYANI, GÖLYANI SK., KOVANLIK, KOVANLIK SK., KÜTÜKÇÜ SK., METEHAN, UGUR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Haziran Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde ARI, ARI SK., ARİF AĞA SK., ASMA SK., AYÇİÇEĞİ SK., AYRIK SK., AYYILDIZ SK., CEVIZ, DEVLETLI IDRIS, DEVLETLİ İDRİS SK., EĞİTMEN SK., GÜNIŞIĞI SK., HOCA AHMET YESEVI, HOCA AHMET YESEVİ CD., HURMA, HURMA SK., IHLAMUR SK., İPEK SK., KULOGLU, KULOĞLU SK., MALAZGIRT, MALAZGİRT SK., MERCAN, MERVE, SEYIR, SUBAŞI SK., ŞEVVAL SK., YÖRE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Haziran Cumartesi 06:00-07:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA, PAŞADAĞ, YAYLACIK, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 17 AĞUSTOS FAY HATTI, AKAR, AKAR SK., ARDA, ARDA SK., BALABAN SK., BELEDİYE SK., BELGIN, BELGİN SK., BİNDALLI SK., CEM SK., CÖMERT, CÖMERT SK., ÇAMLIBEL SK., ÇAYIRLAR, ÇELİKİZ SK., DEMOKRASİ CD., DİNÇ SK., ECEGÜL SK., ENGINAR, ENGİNAR SK., EROL, EROL SK., FAKÜLTE CD., FERAH, FEVZİ PAŞA CD., GALIP ERENOGLU, GALİP ERENOĞLU CD., GÜRÜN, GÜRÜN SK., HACI SÜLEYMAN, HACI SÜLEYMAN SK., HICRI, HİCRAN SK., HİCRİ SK., HÜRLER, HÜRLER CD., IMSAK SK., İMSAK SK., KADİR SK., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KARA, KARA SK., MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA CD., MEHMET AKİF CD., MÜGE SK., NADİR SK., NANE, NAZIM DEMİRCİ. CD., NEVZAT SK., ORHAN, ORHAN SK., ÖMER, ÖMER SK., ÖYKÜ, ÖYKÜ SK., ÖZBILEN, PERÇEM SK., PERVIN, PERVİN SK., SAADET, SAADET SK., SELIMIYE, SELİMİYE CD., SENER SK., SENYURT, SILA, SILA SK., SUBASI, ŞAŞMAZ SK., ŞENYURT SK., TÜRKLER SK., YARISALANI CD., YARIŞALANI CD., YAYLACIK CD., YILDIRAY, YURTSEVER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 15 Haziran Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1184. SK., 1196. SK., HASKÖY SANAYI SITESI, HASKÖY SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 15 Haziran Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1102. SK., D-100 KARAYOLU, KERESTECILER SANAYI SITESI, KERESTECİLER SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 15 Haziran Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MUDARLI mahallelerinde CUMHURİYET CD., ÇEŞME SK., GÜL SK., KERİMOĞLU SK., MUDARLI CUMHURIYET, MUDARLI CUMHURIYET CD., SEHIT EMIN DOGAN, SELVİ SK., ŞEHİT EMİN DOĞAN CD., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 15 Haziran Cumartesi 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZLI, DENİZLİ mahallelerinde 3419., 3425., BARIŞ SK., DENIZLI FATIH, MANOLYA SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 15 Haziran Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAYAKUPLU mahallelerinde KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 15 Haziran Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN mahallelerinde ADACIK SK., AFACAN, AFACAN SK., ALKIN, ALKIN SK., ANIL, ANIL SK., ARDIÇ SK., ATASAY SK., ATATÜRK, ATATÜRK CD., AYGÜN SK., BANKA SK., BARAN, BARAN SK., BAŞAK SK., BATTALGAZI, BATTALGAZİ CD., BAYBORA SK., BEYAN, BEYAN SK., BIRGÜL, BIROL, BİNGAZİ SK., BİRGÜL SK., BİROL SK., BİZİM SK., BODRUM, BODRUM SK., BOZ SK., BURAK, BURAK SK., ÇAGLAR, ÇAĞLAR SK., ÇAPA SK., ÇAYBASI, ÇAYBAŞI SK., ÇEVIK, ÇEVİK SK., DARI, DARI SK., DERİNCE SK., DİVAN SK., DUYGULU, DUYGULU SK., ECMEL SK., EREN, EREN SK., ERKAN, ERKAN SK., EVLIYA ÇELEBI, EVLİYA ÇELEBİ SK., FATIH, FIKRET SK., FİKRET SK., GELIN, GELİN SK., GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN CD., GIPTA SK., GÖK SK., GÜLAY, GÜLAY SK., GÜLER, GÜLER SK., GÜLNUR, GÜLNUR SK., GÜLSEN, GÜLŞEN SK., GÜNEY SK., HAK SK., HASGÜL, HASGÜL SK., HÜLASA, HÜLASA SK., HÜNKAR, HÜNKAR SK., İMRAN SK., KAHYA, KAHYA SK., KALYON SK., KAMACI SK., KANARYA, KANARYA SK., KARAMAN SK., KERVAN, KERVAN SK., LIDER, LİDER SK., MESİRE SK., MEVLANA CD., MINARE, MIZRAK SK., MİNARE SK., MOLLA HÜSREV CD., MURAT SK., NANELİ SK., NEFİS SK., NERGIS SK., NESE, NEŞE SK., NİL SK., NURÇİN SK., NURDOĞAN SK., PEHLIVAN, PERIHAN, PERİHAN SK., PINARBASI, PINARBAŞI SK., RAUF ORBAY, RAUF ORBAY CD., RÜZGARLI SK., SADRAZAM SK., SELÇUK, SELÇUK SK., SELEN SK., SELİN SK., SENLIK, SEVENGÜL SK., SIRAT SK., SULTAN, SULTAN SK., ŞEN SK., ŞENLİK SK., ŞİMŞEK SK., TALHA SK., TANSU SK., TÜR SK., TÜRBAN SK., UMUT, UMUT SK., ÜÇAYLAR SK., YAĞIZHAN SK., ZERAFET SK., ZÜHRE, ZÜHRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 15 Haziran Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde AKPINAR, AKPINAR SK., ASIL, ASİL SK., ATAKAN, ATEŞ SK., ATMACA, ATMACA SK., BAHÇE SK., BAHTİYAR SK., BAYRAKLI, BAYRAKLI SK., BAYRAKTEPE, BAYRAKTEPE SK., BEYİT SK., BEYLIK, BEYLİK SK., BİLGEN SK., BİLİM SK., BÖLÜK, BÖLÜK SK., BÜLENT, BÜLENT SK., BÜYÜK, BÜYÜK SK., CEDIT, CEDİT SK., ÇETIN, ÇETIN EMEÇ, ÇETİN EMEÇ CD., ÇETİN SK., DADAŞ SK., DAMAR SK., DEVA SK., DINAMIT, DİNAMİT SK., DUMANBEY SK., ECEHAN SK., ELDEM, ELDEM SK., ELVAN SK., EMRE SK., ENDÜLÜS SK., ERENLER SK., ERKİN SK., ESENGÜL SK., ESER, ESER SK., ESRA, ESRA SK., EVLIYA, EVLİYA SK., EVRIM, EVRİM SK., EYLEM, EYLEM SK., FANI, FANİ SK., FETİH SK., GÜLBANU, GÜLBANU SK., GÜNER, GÜNER SK., GÜNGÖR SK., GÜRAY, GÜRAY SK., GÜRCAN, GÜRCAN SK., GÜRKAN SK., GÜVENLİ SK., HACI, HACI SK., HAZAN SK., INÖNÜ, ITINA, İLKİN SK., İNANÇ SK., İNÖNÜ CD., İREM SK., İSTASYON CD., İTİNA SK., KADI SK., KADİFE SK., KARTAL SK., KENAR SK., KÖRFEZ CD., LEVENT, LEVENT SK., MEZARLIK SK., MİRAÇ SK., MUHARREM, MUHARREM SK., MÜCADELE SK., NİYET SK., OBEN SK., ÖZGÜN SK., ÖZTÜRK SK., RIZA, RIZA SK., SABIR SK., SAĞLAM SK., SAKA SK., SALKIM SK., SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SELAM SK., SEYRAN SK., SITKI SK., SOKULLU CD., SÖGÜTLÜ, SÖĞÜTLÜ SK., TUGBA, TUĞBA SK., TURAN, TURAN SK., ÜLKÜ, ÜLKÜ SK., VEFA SK., YAKUT, YAKUT SK., YARDIM, YARDIM SK., YENIDEVIR, YENİDEVİR SK., YENİGÜN SK., YERLI, YERLİ SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.